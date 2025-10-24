https://sarabic.ae/20251024/ضابط-أمريكي-متقاعد-على-ترامب-تطهير-دائرته-الاجتماعية-من-أجل-تسوية-في-أوكرانيا-1106364527.html
ضابط أمريكي متقاعد: على ترامب "تطهير" دائرته الاجتماعية من أجل تسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تطهير" دائرته الاجتماعية من أجل تسوية في أوكرانيا.
وأكد ماكغريغور في منصته على "إكس": "فيما يتعلق بأوكرانيا، على ترامب التخلص من المنافقين. إنهم يثيرون ضجة كبيرة حول ما يُزعم أنه صفقات ضخمة وانتصارات مدوية. سيخبره العسكريون المحترفون الحقيقيون بالحقيقة المرة".
وأعلن ترامب هذا الأسبوع إلغاء اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، لكنه يعتزم عقده في المستقبل.
واليوم الجمعة، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، معلقًا على إلغاء القمة الروسية الأمريكية في بودابست، بأنه من الصعب تعطيل أمر لم يُتفق عليه تحديدًا، نظرًا لعدم تحديد إطار زمني.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، شركتي "روسنفط" ولوك أويل و34 شركة تابعة لهما في حزمة عقوبات جديدة.
ووفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، فإن عقوبات الخزانة الأمريكية الجديدة ضد شركتي روسنفط ولوك أويل الروسيتين لن تُشكّل أي مشكلة لموسكو، التي اكتسبت مناعة قوية ضد هذه القيود.