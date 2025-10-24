عربي
أمساليوم
بث مباشر
روبيو: لا بديل لخطة ترامب لإحلال السلام في غزة
روبيو: لا بديل لخطة ترامب لإحلال السلام في غزة
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن بلاده تعمل على خلق الظروف التي تضمن عدم تكرار ما وقع في 7 أكتوبر 2023.
روبيو: لا بديل لخطة ترامب لإحلال السلام في غزة

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن بلاده تعمل على خلق الظروف التي تضمن عدم تكرار ما وقع في 7 أكتوبر 2023.
وأوضح روبيو في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن على واشنطن التأكد من صمود وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون عراقيل ووصول المساعدات إلى محتاجيها.
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
تقارير إسرائيلية: ترامب يتوعد نتنياهو بـ"رد بالغ العنف" في حال إفساده اتفاق غزة
10:49 GMT
وشدد على أنه "لا خطة بديلة لخطة ترامب لإحلال السلام في غزة ونعمل على ضمان نجاحها، ونعمل على إقامة قوة دولية للمحافظة على الاستقرار في غزة، وخلق الظروف المناسبة لعمل القوة الدولية المزمع نشرها في القطاع.
وتوقع روبيو "نزع سلاح حماس بالكامل ولا نريد أي تهديد لإسرائيل من المناطق التي توجد فيها حماس الآن، وإذا رفضت حماس نزع سلاحها فسيكون ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "قوة الأمن الدولية بشأن غزة يجب أن تتكون من الدول التي تشعر إسرائيل بارتياح تجاهها ولم يتم تشكيل القوة الدولية المزمع نشرها في غزة ودول كثيرة عبرت عن رغبتها في المشاركة.
ونوه إلى أن "الأونروا لا يمكنها القيام بدور في غزة وهي تابعة لحماس، ونعمل على ضمان عدم حكم حماس لغزة مستقبلا وعدم وجود أي تهديد لأمن إسرائيل، عبرنا عن مخاوفنا إزاء الوضع الحالي للسلطة الفلسطينية".
وشدد روبيو على أن "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيهدد عملية السلام وأعتقد أن أمرا كهذا لن يحدث، على الجميع أن يفهم أن فرض السيادة على الضفة الغربية سيجعل دولا عدة تشعر بالقلق".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
إعلام: خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة بين سيطرة إسرائيل و"حماس"
أمس, 10:15 GMT
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
