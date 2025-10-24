https://sarabic.ae/20251024/روبيو-لا-بديل-لخطة-ترامب-لإحلال-السلام-في-غزة-1106351467.html

روبيو: لا بديل لخطة ترامب لإحلال السلام في غزة

روبيو: لا بديل لخطة ترامب لإحلال السلام في غزة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن بلاده تعمل على خلق الظروف التي تضمن عدم تكرار ما وقع في 7 أكتوبر 2023. 24.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-24T11:16+0000

2025-10-24T11:16+0000

2025-10-24T11:16+0000

إسرائيل

قطاع غزة

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104836026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c68670eaebbcef107b06784fdbea6ae.jpg

وأوضح روبيو في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن على واشنطن التأكد من صمود وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون عراقيل ووصول المساعدات إلى محتاجيها.وشدد على أنه "لا خطة بديلة لخطة ترامب لإحلال السلام في غزة ونعمل على ضمان نجاحها، ونعمل على إقامة قوة دولية للمحافظة على الاستقرار في غزة، وخلق الظروف المناسبة لعمل القوة الدولية المزمع نشرها في القطاع.وتوقع روبيو "نزع سلاح حماس بالكامل ولا نريد أي تهديد لإسرائيل من المناطق التي توجد فيها حماس الآن، وإذا رفضت حماس نزع سلاحها فسيكون ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار".وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "قوة الأمن الدولية بشأن غزة يجب أن تتكون من الدول التي تشعر إسرائيل بارتياح تجاهها ولم يتم تشكيل القوة الدولية المزمع نشرها في غزة ودول كثيرة عبرت عن رغبتها في المشاركة.ونوه إلى أن "الأونروا لا يمكنها القيام بدور في غزة وهي تابعة لحماس، ونعمل على ضمان عدم حكم حماس لغزة مستقبلا وعدم وجود أي تهديد لأمن إسرائيل، عبرنا عن مخاوفنا إزاء الوضع الحالي للسلطة الفلسطينية".وشدد روبيو على أن "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيهدد عملية السلام وأعتقد أن أمرا كهذا لن يحدث، على الجميع أن يفهم أن فرض السيادة على الضفة الغربية سيجعل دولا عدة تشعر بالقلق".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

https://sarabic.ae/20251024/تقارير-إسرائيلية-ترامب-يتوعد-نتنياهو-بـرد-بالغ-العنف-في-حال-إفساده-اتفاق-غزة-1106348707.html

https://sarabic.ae/20251023/إعلام-خطة-أمريكية-إسرائيلية-لتقسيم-غزة-بين-سيطرة-إسرائيل-وحماس-1106307518.html

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار