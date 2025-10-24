مصر تصدر بيانا بشأن ارتفاع مناسيب المياه في مناطق على مجرى النيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مصر تصدر بيانا بشأن ارتفاع مناسيب المياه في مناطق على مجرى النيل
مصر تصدر بيانا بشأن ارتفاع مناسيب المياه في مناطق على مجرى النيل
مصر تصدر بيانا بشأن ارتفاع مناسيب المياه في مناطق على مجرى النيل

12:49 GMT 24.10.2025
نشرت وزارة الري المصرية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن ارتفاع مناسيب المياه في عدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن ما يتم تداوله حول معلومات وتحليلات غير دقيقة ومضللة حول أسباب ارتفاع مناسيب المياه، مشيرا إلى تبرير بعض الأعمال المخالفة والتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل، واستوجب التوضيح للرأي العام.
نهر النيل ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
السيسي: نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري والحفاظ عليه مسألة وجود... فيديو
13 أكتوبر 2024, 07:47 GMT
وذكرت وزارة الري المصرية في بيانها المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "هناك تعمد لخلق حالة من الجدل بنشر مثل هذا المحتوى في توقيت متزامن مع تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، المعروف بالمشروع القومى لضبط النيل، وهو مشروع قومي يستهدف رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان".
وأشارت إلى "وقوع غمر لبعض أراضي طرح النهر على طول نهر النيل وفرعيه نتيجة لإطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية، وذلك للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، سواء الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يعرف بالفيضان الصناعي الناتج عن التصرفات غير المنضبطة أو المفاجئة في أعالي نهر النيل".
وشددت وزارة الري المصرية على أن "هذه الأراضي تعد جزءا أصيلا من القطاع المائي للنهر طبقا للقانون، وتلك الحالات طبيعية في سياق إدارة المياه خلال فترات ارتفاع الواردات المائية، وتتطلب اتخاذ إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل (رشيد ودمياط) لضمان سلامة المنشآت المائية والحفاظ على كفاءة وتوازن النظام المائي وحمايته من التلوث".
وأكدت الوزارة المصرية أنها تنفذ جميع الإجراءات الخاصة بإدارة التصرفات المائية بتنسيق كامل مع الجهات المعنية داخل الأراضي المصرية، وبناء على خطط مدروسة تراعي قدر الإمكان توقيتات الفاصل الزراعي بين الموسمين الصيفي والشتوي للحد من التأثيرات على الزراعات القائمة.
وبينَّت وزارة الري المصرية أنه تم إخطار الجهات والسلطات المحلية المعنية بصورة مسبقة بضرورة إزالة كل أشكال التعديات على جانبي المجرى المائي، لتفادي ارتفاع المناسيب أو حدوث أضرار أثناء تنفيذ أعمال الموازنات المائية.
مدينة القاهرة، النيل، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
مصر تنفي اعتزامها التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية
24 ديسمبر 2022, 11:52 GMT
ومطلع الشهر الجاري، طلبت مدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية المصرية من جميع المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر بضرورة إخلاء تلك الأراضي وكذلك إخلاء المنازل.
وعزت المحافظة المصرية هذه الأوامر نظرا لارتفاع منسوب المياه بفرع نهر النيل، مؤكدة أن ارتفاع منسوب المياه قد يؤدى إلى حدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر وكذلك للمباني المقامة على جوانب المجرى.
وشدد مدينة أشمون على جميع المواطنين في قرى المركز والمقيمين على أراضي طرح النهر الواقعة في نطاق المركز ضرورة توخي الحذر وتجنب زراعة أي زراعات حاليا.
