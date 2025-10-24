https://sarabic.ae/20251024/مصر-تصدر-بيانا-بشأن-ارتفاع-مناسيب-المياه-في-مناطق-على-مجرى-النيل-1106355306.html

مصر تصدر بيانا بشأن ارتفاع مناسيب المياه في مناطق على مجرى النيل

نشرت وزارة الري المصرية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن ارتفاع مناسيب المياه في عدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن ما يتم تداوله حول معلومات وتحليلات غير دقيقة ومضللة حول أسباب ارتفاع مناسيب المياه، مشيرا إلى تبرير بعض الأعمال المخالفة والتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل، واستوجب التوضيح للرأي العام.وذكرت وزارة الري المصرية في بيانها المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "هناك تعمد لخلق حالة من الجدل بنشر مثل هذا المحتوى في توقيت متزامن مع تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، المعروف بالمشروع القومى لضبط النيل، وهو مشروع قومي يستهدف رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان".وأشارت إلى "وقوع غمر لبعض أراضي طرح النهر على طول نهر النيل وفرعيه نتيجة لإطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية، وذلك للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، سواء الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يعرف بالفيضان الصناعي الناتج عن التصرفات غير المنضبطة أو المفاجئة في أعالي نهر النيل".وشددت وزارة الري المصرية على أن "هذه الأراضي تعد جزءا أصيلا من القطاع المائي للنهر طبقا للقانون، وتلك الحالات طبيعية في سياق إدارة المياه خلال فترات ارتفاع الواردات المائية، وتتطلب اتخاذ إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل (رشيد ودمياط) لضمان سلامة المنشآت المائية والحفاظ على كفاءة وتوازن النظام المائي وحمايته من التلوث".وأكدت الوزارة المصرية أنها تنفذ جميع الإجراءات الخاصة بإدارة التصرفات المائية بتنسيق كامل مع الجهات المعنية داخل الأراضي المصرية، وبناء على خطط مدروسة تراعي قدر الإمكان توقيتات الفاصل الزراعي بين الموسمين الصيفي والشتوي للحد من التأثيرات على الزراعات القائمة.وبينَّت وزارة الري المصرية أنه تم إخطار الجهات والسلطات المحلية المعنية بصورة مسبقة بضرورة إزالة كل أشكال التعديات على جانبي المجرى المائي، لتفادي ارتفاع المناسيب أو حدوث أضرار أثناء تنفيذ أعمال الموازنات المائية.ومطلع الشهر الجاري، طلبت مدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية المصرية من جميع المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر بضرورة إخلاء تلك الأراضي وكذلك إخلاء المنازل.وعزت المحافظة المصرية هذه الأوامر نظرا لارتفاع منسوب المياه بفرع نهر النيل، مؤكدة أن ارتفاع منسوب المياه قد يؤدى إلى حدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر وكذلك للمباني المقامة على جوانب المجرى.وشدد مدينة أشمون على جميع المواطنين في قرى المركز والمقيمين على أراضي طرح النهر الواقعة في نطاق المركز ضرورة توخي الحذر وتجنب زراعة أي زراعات حاليا.

