آلاف المتظاهرين يحتجون في إسبانيا وسط أضرار الفيضانات
"مياه البحر تغطي المنطقة"... صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الفيضانات في إسبانيافيضانات عارمة تجتاح إسبانيا وتودي بحياة العشرات.. فيديو
تظاهر الآلاف في مدينة فالنسيا الإسبانية، اليوم السبت، إحياء للذكرى السنوية الأولى للفيضانات التي وقعت العام الماضي وخلفت عشرات القتلى وخسائر مادية تقدر بالملايين في الممتلكات والبنى التحتية.
وتظاهر أكثر من 50 ألف شخص مطالبين باستقالة رئيس الهيئة الحكومية كارلوس ماسون، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسبانية نقلا عن وثيقة صادرة عن الوفد الحكومي في فالنسيا.
وقال البيان: "شارك أكثر من 50 ألف شخص في المظاهرة، والتي جمعت، كما في الحالات السابقة، أكثر من 200 منظمة يسارية من المجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية والنقابية من منطقة فالنسيا المستقلة، إلى جانب جمعيات ضحايا عاصفة دانا ولجان الطوارئ والإنعاش المحلية ".
وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الحكومة المحلية كارلوس ماسون، نتيجة لاستياء سكان فالنسيا، من تعامل السلطات المحلية مع الكارثة الطبيعية التي وقعت العام الماضي، والتي أودت بحياة 229 شخصا
انطلقت المظاهرة الساعة السادسة مساءً (الثامنة مساء بتوقيت موسكو) في ساحة سانت أغوستين.
في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024، اجتاحت أمطار غزيرة مناطق مختلفة من إسبانيا، وتضررت المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد بشدة، حيث رفع مستوى التأهب الجوي إلى أقصى حد، وبلغ عدد ضحايا الفيضانات 229 قتيلا.
وألحقت الكارثة أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للطرق في فالنسيا
، المنطقة الأكثر تضررا في شرق إسبانيا.