آلاف المتظاهرين يحتجون في إسبانيا وسط أضرار الفيضانات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251025/آلاف-المتظاهرين-يحتجون-في-إسبانيا-وسط-أضرار-الفيضانات-1106394511.html
آلاف المتظاهرين يحتجون في إسبانيا وسط أضرار الفيضانات
آلاف المتظاهرين يحتجون في إسبانيا وسط أضرار الفيضانات
سبوتنيك عربي
تظاهر الآلاف في مدينة فالنسيا الإسبانية، اليوم السبت، إحياء للذكرى السنوية الأولى للفيضانات التي وقعت العام الماضي وخلفت عشرات القتلى وخسائر مادية تقدر... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T21:30+0000
2025-10-25T21:30+0000
أخبار إسبانيا
عواصف
أخبار العالم الآن
حول العالم
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106394813_0:557:959:1096_1920x0_80_0_0_3f2d6018757002be82d341401b3b5c0e.jpg
وتظاهر أكثر من 50 ألف شخص مطالبين باستقالة رئيس الهيئة الحكومية كارلوس ماسون، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسبانية نقلا عن وثيقة صادرة عن الوفد الحكومي في فالنسيا.وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الحكومة المحلية كارلوس ماسون، نتيجة لاستياء سكان فالنسيا، من تعامل السلطات المحلية مع الكارثة الطبيعية التي وقعت العام الماضي، والتي أودت بحياة 229 شخصا انطلقت المظاهرة الساعة السادسة مساءً (الثامنة مساء بتوقيت موسكو) في ساحة سانت أغوستين.وألحقت الكارثة أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للطرق في فالنسيا، المنطقة الأكثر تضررا في شرق إسبانيا."مياه البحر تغطي المنطقة"... صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الفيضانات في إسبانيافيضانات عارمة تجتاح إسبانيا وتودي بحياة العشرات.. فيديو
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106394813_0:467:959:1186_1920x0_80_0_0_a650a9c3669697504860cbedde7325c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسبانيا, عواصف, أخبار العالم الآن, حول العالم
أخبار إسبانيا, عواصف, أخبار العالم الآن, حول العالم

آلاف المتظاهرين يحتجون في إسبانيا وسط أضرار الفيضانات

21:30 GMT 25.10.2025
© Photo / https://x/FonsiLoaizaمظاهرات في إسبانيا
مظاهرات في إسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© Photo / https://x/FonsiLoaiza
تابعنا عبر
تظاهر الآلاف في مدينة فالنسيا الإسبانية، اليوم السبت، إحياء للذكرى السنوية الأولى للفيضانات التي وقعت العام الماضي وخلفت عشرات القتلى وخسائر مادية تقدر بالملايين في الممتلكات والبنى التحتية.
وتظاهر أكثر من 50 ألف شخص مطالبين باستقالة رئيس الهيئة الحكومية كارلوس ماسون، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسبانية نقلا عن وثيقة صادرة عن الوفد الحكومي في فالنسيا.
وقال البيان: "شارك أكثر من 50 ألف شخص في المظاهرة، والتي جمعت، كما في الحالات السابقة، أكثر من 200 منظمة يسارية من المجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية والنقابية من منطقة فالنسيا المستقلة، إلى جانب جمعيات ضحايا عاصفة دانا ولجان الطوارئ والإنعاش المحلية ".
وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الحكومة المحلية كارلوس ماسون، نتيجة لاستياء سكان فالنسيا، من تعامل السلطات المحلية مع الكارثة الطبيعية التي وقعت العام الماضي، والتي أودت بحياة 229 شخصا انطلقت المظاهرة الساعة السادسة مساءً (الثامنة مساء بتوقيت موسكو) في ساحة سانت أغوستين.

في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024، اجتاحت أمطار غزيرة مناطق مختلفة من إسبانيا، وتضررت المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد بشدة، حيث رفع مستوى التأهب الجوي إلى أقصى حد، وبلغ عدد ضحايا الفيضانات 229 قتيلا.

وألحقت الكارثة أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للطرق في فالنسيا، المنطقة الأكثر تضررا في شرق إسبانيا.
"مياه البحر تغطي المنطقة"... صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الفيضانات في إسبانيا
فيضانات عارمة تجتاح إسبانيا وتودي بحياة العشرات.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала