بوتين: توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات حدث تاريخي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات حدث تاريخي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية حدث تاريخي تحقق بفضل غالبية الدول للمبادرة التي...
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين

بوتين: توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات حدث تاريخي

08:35 GMT 25.10.2025
يجيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أسئلة الصحفيين في المؤتمر السابع عشر للجمعية الجغرافية الروسية في موسكو.
يجيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أسئلة الصحفيين في المؤتمر السابع عشر للجمعية الجغرافية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية حدث تاريخي تحقق بفضل دعم غالبية الدول للمبادرة التي طرحتها روسيا.
وقال بوتين، في كلمته التي نقلها المدعي العام الروسي ألكسندر غوتسان خلال حفل التوقيع في العاصمة الفيتنامية هانوي: "سيداتي وسادتي! أرحب بكم ترحيبًا حارًا بمناسبة توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. لقد تحقق هذا الحدث التاريخي، بلا مبالغة، بفضل دعم غالبية الدول للمبادرة التي طرحتها روسيا عام 2019 لوضع معاهدة دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية".
وأردف بوتين: "هذه الجرائم، التي غالبًا ما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإرهاب وترويج الفكر المتطرف، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات والأسلحة، تشكل تهديدا خطيرا لأمن المواطنين الأفراد والدول بأكملها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
بوتين: لا يمكن لروسيا أن تبتكر نماذج ذكاء اصطناعي مستقلة إلا بالاعتماد على ثقافتها
23 أكتوبر, 15:01 GMT

وتابع بوتين: "أود أن أؤكد انفتاح روسيا على التعاون الدولي الوثيق في مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وقّع المدعي العام الروسي ألكسندر غوتسان، اليوم السبت، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العاصمة الفيتنامية هانوي نيابة عن روسيا، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وصرح غوتسان، بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ستُنشئ شبكة عالمية لمراكز تبادل المعلومات الوطنية على مدار الساعة.
وأضاف غوتسان، خلال لقائه بالرئيس الفيتنامي لونغ كونغ في العاصمة هانوي: "هذه أول اتفاقية عالمية في العالم تهدف مباشرةً إلى تحسين فعالية منع هذه الجرائم وقمعها".
المبعوث الرئاسي الروسي: الاتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقا
