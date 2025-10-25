https://sarabic.ae/20251025/بوتين-توقيع-اتفاقية-الأمم-المتحدة-لمكافحة-جرائم-تكنولوجيا-المعلومات-حدث-تاريخي-1106375741.html
بوتين: توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات حدث تاريخي
بوتين: توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات حدث تاريخي
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية حدث تاريخي تحقق بفضل دعم غالبية الدول للمبادرة التي... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T08:35+0000
2025-10-25T08:35+0000
2025-10-25T08:35+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106322355_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_79ea07c9ec7d3c69f6d2d2508ae706e7.jpg
وقال بوتين، في كلمته التي نقلها المدعي العام الروسي ألكسندر غوتسان خلال حفل التوقيع في العاصمة الفيتنامية هانوي: "سيداتي وسادتي! أرحب بكم ترحيبًا حارًا بمناسبة توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. لقد تحقق هذا الحدث التاريخي، بلا مبالغة، بفضل دعم غالبية الدول للمبادرة التي طرحتها روسيا عام 2019 لوضع معاهدة دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية".وأردف بوتين: "هذه الجرائم، التي غالبًا ما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإرهاب وترويج الفكر المتطرف، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات والأسلحة، تشكل تهديدا خطيرا لأمن المواطنين الأفراد والدول بأكملها".وقّع المدعي العام الروسي ألكسندر غوتسان، اليوم السبت، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العاصمة الفيتنامية هانوي نيابة عن روسيا، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".وأضاف غوتسان، خلال لقائه بالرئيس الفيتنامي لونغ كونغ في العاصمة هانوي: "هذه أول اتفاقية عالمية في العالم تهدف مباشرةً إلى تحسين فعالية منع هذه الجرائم وقمعها".المبعوث الرئاسي الروسي: الاتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقا
https://sarabic.ae/20251023/بوتين-لا-يمكن-لروسيا-أن-تبتكر-نماذج-ذكاء-اصطناعي-مستقلة-إلا-بالاعتماد-على-ثقافتها-1106319560.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106322355_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_19e069c2ceab7c06ede322496ef8f83d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
بوتين: توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات حدث تاريخي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية حدث تاريخي تحقق بفضل دعم غالبية الدول للمبادرة التي طرحتها روسيا.
وقال بوتين، في كلمته التي نقلها المدعي العام الروسي ألكسندر غوتسان خلال حفل التوقيع في العاصمة الفيتنامية هانوي: "سيداتي وسادتي! أرحب بكم ترحيبًا حارًا بمناسبة توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. لقد تحقق هذا الحدث التاريخي، بلا مبالغة، بفضل دعم غالبية الدول للمبادرة التي طرحتها روسيا عام 2019 لوضع معاهدة دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية".
وأردف بوتين: "هذه الجرائم، التي غالبًا ما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإرهاب وترويج الفكر المتطرف، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات والأسلحة، تشكل تهديدا خطيرا لأمن المواطنين الأفراد والدول بأكملها".
وتابع بوتين: "أود أن أؤكد انفتاح روسيا على التعاون الدولي الوثيق في مكافحة الجرائم الإلكترونية".
وقّع المدعي العام الروسي ألكسندر غوتسان، اليوم السبت، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العاصمة الفيتنامية هانوي نيابة عن روسيا، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وصرح غوتسان، بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ستُنشئ شبكة عالمية لمراكز تبادل المعلومات الوطنية على مدار الساعة.
وأضاف غوتسان، خلال لقائه بالرئيس الفيتنامي لونغ كونغ في العاصمة هانوي: "هذه أول اتفاقية عالمية في العالم تهدف مباشرةً إلى تحسين فعالية منع هذه الجرائم وقمعها".