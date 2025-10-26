عربي
اعتقال شخصين مشتبه بهما في سرقة المجوهرات الثمينة من متحف اللوفر
اعتقال شخصين مشتبه بهما في سرقة المجوهرات الثمينة من متحف اللوفر
وأفادت التقارير بأن أحد المشتبه بهم تم ضبطه، مساء أمس السبت، في مطار باريس - شارل ديغول أثناء استعداده للسفر إلى الخارج، بينما أُلقي القبض على الثاني لاحقا في منطقة باريس.وتم تكليف عشرات المحققين بتعقب اللصوص الذين سرقوا متحف اللوفر في يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إذ نهبوا مجوهرات ملكية تُقدَّر قيمتها بـ102 مليون دولار خلال سبع دقائق فقط.واستخدم اللصوص سلما قابلا للتمديد لشاحنة مسروقة، ومعدات قطع لاختراق معرض في الطابق الأول.وأثناء فرارهم على السلم، أسقط اللصوص تاجا مرصعا بالألماس والزمرد، وركبوا دراجات، وبحوزتهم 8 قطع أخرى، بما فيها قلادة من الزمرد والألماس أهداها نابليون بونابرت، إلى زوجته الإمبراطورة ماري لويز.وأثارت سرقة متحف اللوفر جدلا عالميا وفرنسيا واسعا، بشأن أمن المؤسسات الثقافية.
اعتقال شخصين مشتبه بهما في سرقة المجوهرات الثمينة من متحف اللوفر

10:16 GMT 26.10.2025 (تم التحديث: 10:22 GMT 26.10.2025)
جنود فرنسيون يقومون بدوريات في محيط متحف اللوفر، بينما يصطف الناس في طوابير لمحاولة دخوله بعد تعرضه لعملية سرقة، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
جنود فرنسيون يقومون بدوريات في محيط متحف اللوفر، بينما يصطف الناس في طوابير لمحاولة دخوله بعد تعرضه لعملية سرقة، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
© AP Photo / Emma Da Silva
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، أن السلطات في باريس اعتقلت رجلين على خلفية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف اللوفر.
وأفادت التقارير بأن أحد المشتبه بهم تم ضبطه، مساء أمس السبت، في مطار باريس - شارل ديغول أثناء استعداده للسفر إلى الخارج، بينما أُلقي القبض على الثاني لاحقا في منطقة باريس.
وتم تكليف عشرات المحققين بتعقب اللصوص الذين سرقوا متحف اللوفر في يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إذ نهبوا مجوهرات ملكية تُقدَّر قيمتها بـ102 مليون دولار خلال سبع دقائق فقط.
متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
20 أكتوبر, 06:34 GMT
واستخدم اللصوص سلما قابلا للتمديد لشاحنة مسروقة، ومعدات قطع لاختراق معرض في الطابق الأول.
متحف اللوفر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
متحف اللوفر يتعرض لعملية اقتحام.. وتقارير فرنسية: سرقة 9 قطع من مجوهرات نابليون
19 أكتوبر, 09:39 GMT
وأثناء فرارهم على السلم، أسقط اللصوص تاجا مرصعا بالألماس والزمرد، وركبوا دراجات، وبحوزتهم 8 قطع أخرى، بما فيها قلادة من الزمرد والألماس أهداها نابليون بونابرت، إلى زوجته الإمبراطورة ماري لويز.
وأثارت سرقة متحف اللوفر جدلا عالميا وفرنسيا واسعا، بشأن أمن المؤسسات الثقافية.
