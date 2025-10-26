https://sarabic.ae/20251026/إعلام-فرنسي-اعتقال-شخصين-مشتبه-بهما-في-سرقة-المجوهرات-الثمينة-من-متحف-اللوفر-1106405845.html
اعتقال شخصين مشتبه بهما في سرقة المجوهرات الثمينة من متحف اللوفر
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، أن السلطات في باريس اعتقلت رجلين على خلفية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف اللوفر. 26.10.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت التقارير بأن أحد المشتبه بهم تم ضبطه، مساء أمس السبت، في مطار باريس - شارل ديغول أثناء استعداده للسفر إلى الخارج، بينما أُلقي القبض على الثاني لاحقا في منطقة باريس.وتم تكليف عشرات المحققين بتعقب اللصوص الذين سرقوا متحف اللوفر في يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إذ نهبوا مجوهرات ملكية تُقدَّر قيمتها بـ102 مليون دولار خلال سبع دقائق فقط.واستخدم اللصوص سلما قابلا للتمديد لشاحنة مسروقة، ومعدات قطع لاختراق معرض في الطابق الأول.وأثناء فرارهم على السلم، أسقط اللصوص تاجا مرصعا بالألماس والزمرد، وركبوا دراجات، وبحوزتهم 8 قطع أخرى، بما فيها قلادة من الزمرد والألماس أهداها نابليون بونابرت، إلى زوجته الإمبراطورة ماري لويز.وأثارت سرقة متحف اللوفر جدلا عالميا وفرنسيا واسعا، بشأن أمن المؤسسات الثقافية.
10:16 GMT 26.10.2025 (تم التحديث: 10:22 GMT 26.10.2025)
