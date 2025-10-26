https://sarabic.ae/20251026/الرئيس-الفنزويلي-يطلب-من-المحكمة-العليا-سحب-جنسية-زعيم-المعارضة-ليوبولدو-لوبيز-1106396531.html
الرئيس الفنزويلي يطلب من المحكمة العليا سحب جنسية زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز
قدّم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو طلبا رسميا إلى المحكمة العليا في البلاد لسحب جنسية زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز. 26.10.2025, سبوتنيك عربي
ووفقًا للرئيس، فإن لوبيز روج لغزو عسكري وحصار اقتصادي ضد الدولة الكاريبية.وبحسب بيان صادر عن نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، يستند الطلب إلى المادة 130 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية.وأضاف: "تمتلك الدولة الفنزويلية موارد كافية لضمان سلامة أراضي الجمهورية وسيادتها في مواجهة القوى الأجنبية ومن يسعون إلى تقويض الاستقلال الوطني".وأمر وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسث، الجمعة الماضي، بنشر حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ومجموعة من السفن الحربية المرافقة لها في منطقة قيادة القوات الجنوبية الأمريكية، تزامنا مع تصاعد التوتر مع فنزويلا، التي تتهم واشنطن بالسعي للتدخل في شؤونها بذارئع مختلفة أبرزها مكافحة تجارة المخدرات.ووجّه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الخميس الماضي، نداء باللغة الإنجليزية حذر فيه الولايات المتحدة من شن "حرب مجنونة"، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.
قدّم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو طلبا رسميا إلى المحكمة العليا في البلاد لسحب جنسية زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز.
ووفقًا للرئيس، فإن لوبيز روج لغزو عسكري وحصار اقتصادي ضد الدولة الكاريبية.
وبحسب بيان صادر عن نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، يستند الطلب إلى المادة 130 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية.
وجاء في البيان: "ستتخذ وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لشؤون الهجرة واللجوء الإجراءات اللازمة فورًا، وفقًا للإجراءات ذات الصلة، لإلغاء جواز سفر الشخص المذكور".
وأضاف: "تمتلك الدولة الفنزويلية موارد كافية لضمان سلامة أراضي الجمهورية وسيادتها في مواجهة القوى الأجنبية ومن يسعون إلى تقويض الاستقلال الوطني".
وأمر وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسث، الجمعة الماضي، بنشر حاملة الطائرات "جيرالد فورد"
ومجموعة من السفن الحربية المرافقة لها في منطقة قيادة القوات الجنوبية الأمريكية، تزامنا مع تصاعد التوتر مع فنزويلا، التي تتهم واشنطن بالسعي للتدخل في شؤونها بذارئع مختلفة أبرزها مكافحة تجارة المخدرات.
ووجّه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الخميس الماضي، نداء باللغة الإنجليزية حذر فيه الولايات المتحدة من شن "حرب مجنونة
"، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.
جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا
، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.