بكين وواشنطن تجريان حوارا صريحا بشأن القضايا التجارية

بكين وواشنطن تجريان حوارا صريحا بشأن القضايا التجارية

أكد لي تشيانغ، ممثل الصين في مفاوضات التجارة الدولية ونائب وزير التجارة، اليوم الأحد، أن الصين والولايات المتحدة أجرتا حوارًا معمقًا وصريحًا حول القضايا

وقال لي تشيانغ، حسبما نقل التلفزيون المركزي الصيني: "الوفدان الصيني والأمريكي أجريا مناقشات معمقة وصريحة وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التجارية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك".وأشار إلى أن الوفدين الأمريكي والصيني ناقشا مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك ضوابط التصدير، والرسوم الجمركية على الفنتانيل، والتعاون في مكافحة الاتجار بالمخدرات، وتمديد فترة التعليق المتبادل للرسوم الجمركية الإضافية، ومزيد من توسيع التجارة.وقال تشيانغ: "بعد أكثر من يوم من المناقشات المكثفة، بحثت الصين والولايات المتحدة بشكل بناء بعض الحلول التي من شأنها معالجة مخاوف الجانبين بشأن القضايا المذكورة أعلاه بشكل مناسب وتوصلتا إلى توافق أولي".وأضاف أن الخطوة التالية ستكون قيام كل جانب بإجراءات الموافقة الداخلية.وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، هو ليفنج، سيقود الوفد في المحادثات مع الولايات المتحدة، التي ستجرى في ماليزيا من 24 إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا.في 11 أكتوبر، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع الصينية، اعتبارًا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. كما أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض ضوابط على تصدير "البرمجيات الحيوية". وقُدِّمت هذه الإجراءات ردًا على "موقف الصين العدواني للغاية" تجاه القضايا التجارية.بكين: واشنطن شنت هجوما إلكترونيا على "المركز الوطني للتوقيت" في الصينترامب يكشف عن لقاء قريب مع شي جين بينغ

