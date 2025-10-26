https://sarabic.ae/20251026/قاتل-الشبح-الأمريكية-ما-هو-الرادار-الكمومي-الصيني-صائد-الفوتونات-1106405671.html

قاتل "الشبح" الأمريكية... ما هو الرادار الكمومي الصيني "صائد الفوتونات"

قاتل "الشبح" الأمريكية... ما هو الرادار الكمومي الصيني "صائد الفوتونات"

سبوتنيك عربي

أعلنت الصين عن بدء مرحلة الإنتاج الضخم لـ"صائد الفوتونات"، أو المكون الأساسي للرادار الكمومي، الذي يمكنه الكشف عن الطائرات الأمريكية المقاتلة الشبح. 26.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-26T10:22+0000

2025-10-26T10:22+0000

2025-10-26T10:22+0000

الصين

رصد عسكري

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0e/1083145998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa4b3d9d589387c9075ec8c733cc7b85.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن الرادار يمكنه الكشف عن الطائرات الشبح، مثل "إف-22" و"إف-35"، ما يجعل من تقنية "التخفي" أو "الشبح" عديمة الفائدة.ويشكل الرادار الكمومي تهديدا لتفوق الطائرات الشبحية الأمريكية، مع إمكانية استخدامه في كشف الغواصات النووية أيضا، خاصة في حال دمجه في شبكات الإنذار المبكر للجيش الصيني.ويعد هذا الجهاز هو "أول" كاشف فوتوني فردي رباعي القنوات فائق الضوضاء في العالم، ويمكن أن يمتد استخدامه من الاتصالات إلى الدفاع، فهو قادر على اكتشاف حتى جسيم واحد من وحدة الطاقة، وقد يكون الجهاز الذي بناه مركز أبحاث تكنولوجيا هندسة المعلومات الكمومية في مقاطعة آنهوي الصينية ضارا بالطائرات الشبح.ويشار إلى أن معظم الطائرات الشبح المستخدمة اليوم، مثل مقاتلتي "إف-22" أو "إف-35" من الولايات المتحدة، تعتمد على طلاء خارجي خاص وحجرة أسلحة داخلية، من بين تغييرات أخرى في تصميم الطائرة، بهدف امتصاص أو تحريف الإشارات المرسلة من قبل أجهزة الرادار التقليدية.كما تمتلك الطائرات الشبح حيلا متنوعة لتجنب أجهزة الرادار التقليدية بنجاح إلى حد ما، حيث بإمكانها أن تثبت أجهزة الرادار الكمومية التي قد تغيير قواعد اللعبة على المدى الطويل حيث ترسل الفوتونات التي تتغير خصائصها الكمومية بمجرد اصطدامها بالطائرة الشبح، وهو الأمر الذي يعني أنه حتى الإشارات الزائفة التي تولدها الطائرة لن تكون قادرة على مطابقة خصائص الفوتونات المنبعثة من أجهزة الرادار الكمومية.وفور وصول فوتونات الوحدة الفردية إلى الرادار بعد اصطدامها بالطائرة الشبح، يتم دراستها، مما يكشف عن موقع الطائرات الشبح.وذكرت صحيفة غربية، أن "الرادار الكمومي يعد تقنية متقدمة تعتمد على فيزياء الكم، خاصة التشابك الكمومي للفوتونات (الجسيمات الأساسية للضوء)، لإرسال فوتون مشتبك مع آخر محتفظ به محليا، مما يسمح باكتشاف التغييرات الدقيقة في الفوتون العائد لتحديد الأهداف دون الاعتماد على إشارات راديوية قوية".وكانت الصين قد بدأت تطوير الرادار الكمومي في عام 2008 بناء على نظرية "الإضاءة الكمومية"، في وقت أعلنت عن أول نموذج عملي في 2016 من قبل مجموعة CETC، وهو قادر على كشف أهداف على بعد 100 كيلومتر، بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية (USTC).ومؤخرا، أعلنت الصين في الشهر الجاري، عن إنتاج جماعي لكاشف فوتون فردي أربع قنوات (يُدعى "صائد الفوتونات") من قبل مركز أبحاث تكنولوجيا هندسة المعلومات الكمومية في مقاطعة آنهوي الصينية، حيث يعمل على تقليل الضوضاء بنسبة 90% ويعمل عند درجات حرارة تصل إلى -120 درجة مئوية، مما يمكنه من الكشف عن إشارات ضعيفة جدا.ومن المميزات القوية للرادار الكمومي، كشف الطائرات الشبحية ومقاومة التشويش والاعتراض، وصعوبة الكشف عنه وإمكانية رصد الأهداف تحت الماء، فضلا عن ملاحة دقيقة دون GPS.

https://sarabic.ae/20181108/الصين-رادار-كمي-1036608449.html

https://sarabic.ae/20241125/ابتكار-صيني-يحول-أي-مقاتلة-إلى-طائرة-شبحية-1095174564.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, رصد عسكري, العالم, الأخبار