عربي
بث مباشر
قاتل "الشبح" الأمريكية... ما هو الرادار الكمومي الصيني "صائد الفوتونات"
قاتل "الشبح" الأمريكية... ما هو الرادار الكمومي الصيني "صائد الفوتونات"
أعلنت الصين عن بدء مرحلة الإنتاج الضخم لـ"صائد الفوتونات"، أو المكون الأساسي للرادار الكمومي، الذي يمكنه الكشف عن الطائرات الأمريكية المقاتلة الشبح.
الصين
رصد عسكري
العالم
الأخبار
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن الرادار يمكنه الكشف عن الطائرات الشبح، مثل "إف-22" و"إف-35"، ما يجعل من تقنية "التخفي" أو "الشبح" عديمة الفائدة.ويشكل الرادار الكمومي تهديدا لتفوق الطائرات الشبحية الأمريكية، مع إمكانية استخدامه في كشف الغواصات النووية أيضا، خاصة في حال دمجه في شبكات الإنذار المبكر للجيش الصيني.ويعد هذا الجهاز هو "أول" كاشف فوتوني فردي رباعي القنوات فائق الضوضاء في العالم، ويمكن أن يمتد استخدامه من الاتصالات إلى الدفاع، فهو قادر على اكتشاف حتى جسيم واحد من وحدة الطاقة، وقد يكون الجهاز الذي بناه مركز أبحاث تكنولوجيا هندسة المعلومات الكمومية في مقاطعة آنهوي الصينية ضارا بالطائرات الشبح.ويشار إلى أن معظم الطائرات الشبح المستخدمة اليوم، مثل مقاتلتي "إف-22" أو "إف-35" من الولايات المتحدة، تعتمد على طلاء خارجي خاص وحجرة أسلحة داخلية، من بين تغييرات أخرى في تصميم الطائرة، بهدف امتصاص أو تحريف الإشارات المرسلة من قبل أجهزة الرادار التقليدية.كما تمتلك الطائرات الشبح حيلا متنوعة لتجنب أجهزة الرادار التقليدية بنجاح إلى حد ما، حيث بإمكانها أن تثبت أجهزة الرادار الكمومية التي قد تغيير قواعد اللعبة على المدى الطويل حيث ترسل الفوتونات التي تتغير خصائصها الكمومية بمجرد اصطدامها بالطائرة الشبح، وهو الأمر الذي يعني أنه حتى الإشارات الزائفة التي تولدها الطائرة لن تكون قادرة على مطابقة خصائص الفوتونات المنبعثة من أجهزة الرادار الكمومية.وفور وصول فوتونات الوحدة الفردية إلى الرادار بعد اصطدامها بالطائرة الشبح، يتم دراستها، مما يكشف عن موقع الطائرات الشبح.وذكرت صحيفة غربية، أن "الرادار الكمومي يعد تقنية متقدمة تعتمد على فيزياء الكم، خاصة التشابك الكمومي للفوتونات (الجسيمات الأساسية للضوء)، لإرسال فوتون مشتبك مع آخر محتفظ به محليا، مما يسمح باكتشاف التغييرات الدقيقة في الفوتون العائد لتحديد الأهداف دون الاعتماد على إشارات راديوية قوية".وكانت الصين قد بدأت تطوير الرادار الكمومي في عام 2008 بناء على نظرية "الإضاءة الكمومية"، في وقت أعلنت عن أول نموذج عملي في 2016 من قبل مجموعة CETC، وهو قادر على كشف أهداف على بعد 100 كيلومتر، بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية (USTC).ومؤخرا، أعلنت الصين في الشهر الجاري، عن إنتاج جماعي لكاشف فوتون فردي أربع قنوات (يُدعى "صائد الفوتونات") من قبل مركز أبحاث تكنولوجيا هندسة المعلومات الكمومية في مقاطعة آنهوي الصينية، حيث يعمل على تقليل الضوضاء بنسبة 90% ويعمل عند درجات حرارة تصل إلى -120 درجة مئوية، مما يمكنه من الكشف عن إشارات ضعيفة جدا.ومن المميزات القوية للرادار الكمومي، كشف الطائرات الشبحية ومقاومة التشويش والاعتراض، وصعوبة الكشف عنه وإمكانية رصد الأهداف تحت الماء، فضلا عن ملاحة دقيقة دون GPS.
https://sarabic.ae/20181108/الصين-رادار-كمي-1036608449.html
https://sarabic.ae/20241125/ابتكار-صيني-يحول-أي-مقاتلة-إلى-طائرة-شبحية-1095174564.html
قاتل "الشبح" الأمريكية... ما هو الرادار الكمومي الصيني "صائد الفوتونات"

10:22 GMT 26.10.2025
© AP Photo / Kamran Jebreiliإف35 طائرة مقاتلة تؤدي خلال يوم افتتاح معرض دبي للطيران
إف35 طائرة مقاتلة تؤدي خلال يوم افتتاح معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
أعلنت الصين عن بدء مرحلة الإنتاج الضخم لـ"صائد الفوتونات"، أو المكون الأساسي للرادار الكمومي، الذي يمكنه الكشف عن الطائرات الأمريكية المقاتلة الشبح.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن الرادار يمكنه الكشف عن الطائرات الشبح، مثل "إف-22" و"إف-35"، ما يجعل من تقنية "التخفي" أو "الشبح" عديمة الفائدة.
الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2018
الصين تعرض أول رادار كمي في العالم (صور)
8 نوفمبر 2018, 06:02 GMT
ويشكل الرادار الكمومي تهديدا لتفوق الطائرات الشبحية الأمريكية، مع إمكانية استخدامه في كشف الغواصات النووية أيضا، خاصة في حال دمجه في شبكات الإنذار المبكر للجيش الصيني.
ويعد هذا الجهاز هو "أول" كاشف فوتوني فردي رباعي القنوات فائق الضوضاء في العالم، ويمكن أن يمتد استخدامه من الاتصالات إلى الدفاع، فهو قادر على اكتشاف حتى جسيم واحد من وحدة الطاقة، وقد يكون الجهاز الذي بناه مركز أبحاث تكنولوجيا هندسة المعلومات الكمومية في مقاطعة آنهوي الصينية ضارا بالطائرات الشبح.
ويشار إلى أن معظم الطائرات الشبح المستخدمة اليوم، مثل مقاتلتي "إف-22" أو "إف-35" من الولايات المتحدة، تعتمد على طلاء خارجي خاص وحجرة أسلحة داخلية، من بين تغييرات أخرى في تصميم الطائرة، بهدف امتصاص أو تحريف الإشارات المرسلة من قبل أجهزة الرادار التقليدية.
كما تمتلك الطائرات الشبح حيلا متنوعة لتجنب أجهزة الرادار التقليدية بنجاح إلى حد ما، حيث بإمكانها أن تثبت أجهزة الرادار الكمومية التي قد تغيير قواعد اللعبة على المدى الطويل حيث ترسل الفوتونات التي تتغير خصائصها الكمومية بمجرد اصطدامها بالطائرة الشبح، وهو الأمر الذي يعني أنه حتى الإشارات الزائفة التي تولدها الطائرة لن تكون قادرة على مطابقة خصائص الفوتونات المنبعثة من أجهزة الرادار الكمومية.
وفور وصول فوتونات الوحدة الفردية إلى الرادار بعد اصطدامها بالطائرة الشبح، يتم دراستها، مما يكشف عن موقع الطائرات الشبح.
مقاتلة حربية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
ابتكار صيني يحول أي مقاتلة إلى طائرة شبحية
25 نوفمبر 2024, 15:43 GMT
وذكرت صحيفة غربية، أن "الرادار الكمومي يعد تقنية متقدمة تعتمد على فيزياء الكم، خاصة التشابك الكمومي للفوتونات (الجسيمات الأساسية للضوء)، لإرسال فوتون مشتبك مع آخر محتفظ به محليا، مما يسمح باكتشاف التغييرات الدقيقة في الفوتون العائد لتحديد الأهداف دون الاعتماد على إشارات راديوية قوية".
وكانت الصين قد بدأت تطوير الرادار الكمومي في عام 2008 بناء على نظرية "الإضاءة الكمومية"، في وقت أعلنت عن أول نموذج عملي في 2016 من قبل مجموعة CETC، وهو قادر على كشف أهداف على بعد 100 كيلومتر، بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية (USTC).
ومؤخرا، أعلنت الصين في الشهر الجاري، عن إنتاج جماعي لكاشف فوتون فردي أربع قنوات (يُدعى "صائد الفوتونات") من قبل مركز أبحاث تكنولوجيا هندسة المعلومات الكمومية في مقاطعة آنهوي الصينية، حيث يعمل على تقليل الضوضاء بنسبة 90% ويعمل عند درجات حرارة تصل إلى -120 درجة مئوية، مما يمكنه من الكشف عن إشارات ضعيفة جدا.
ومن المميزات القوية للرادار الكمومي، كشف الطائرات الشبحية ومقاومة التشويش والاعتراض، وصعوبة الكشف عنه وإمكانية رصد الأهداف تحت الماء، فضلا عن ملاحة دقيقة دون GPS.
