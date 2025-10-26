https://sarabic.ae/20251026/هل-يمكن-لزراعة-الأعضاء-أن-تمنح-الشباب-الدائم؟-هذا-ما-يقوله-العلم--1106415125.html

هل يمكن لزراعة الأعضاء أن تمنح الشباب الدائم؟... هذا ما يقوله العلم

هل يمكن لزراعة الأعضاء أن تمنح الشباب الدائم؟... هذا ما يقوله العلم

سبوتنيك عربي

يستكشف بحث جديد كيف يمكن للأعضاء المزروعة أن تؤثر على الشيخوخة وطول العمر، وتجيب على تساؤلات من طبيعة، هل يمكن لزراعة الأعضاء أن تمنح الشباب الدائم، وهل يمكن... 26.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-26T15:50+0000

2025-10-26T15:50+0000

2025-10-26T15:50+0000

مجتمع

علوم

الصحة

الخيال العلمي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106414968_0:383:2720:1913_1920x0_80_0_0_b92f49d6c11b2ff6b8f41ea9fc80d447.jpg

تثير فكرة أن زراعة الأعضاء قد تمنح الشباب الدائم أو تطيل العمر بشكل ملحوظ خيال الجمهور، إذ تمزج بين العلم والكثيرمن الخيال العلمي.حيث تستبدل عمليات زراعة الأعضاء عضوا مصابا بآخر سليم، وذلك في المقام الأول لاستعادة وظيفته وإنقاذ الأرواح، والتساؤل هو ما إذا كان العضو الجديد يؤثر على العمر البيولوجي للمتلقي. ينبع هذا المفهوم بشكل كبير من ملاحظاتٍ تظهر أحيانا تحسنا في أعراض الشيخوخة لدى متلقي زراعة الأعضاء أو تحسنا في حيويتهم بعد عملية الزرع، ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه النتائج معقدة ولا تعادل الشباب الدائم،، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".وأحد العوامل الحاسمة هو تفاعل الجهاز المناعي مع العضو المزروع، حيث تؤثر الأدوية المثبطة للمناعة، اللازمة لمنع الرفض، على عمليات الشيخوخة عن طريق تغيير الالتهاب وعلامات الشيخوخة الخلوية.علاوة على ذلك، تأتي الأعضاء المزروعة حديثًا بعمرها وتاريخها البيولوجي الخاص، والذي قد يتوافق أو لا يتوافق مع احتياجات المتلقي. يشير هذا التعقيد إلى أنه على الرغم من أن عمليات زراعة الأعضاء يمكن أن تحسن جودة الحياة ، إلا أنها لا توقف الشيخوخة أو تعكسها بشكل شامل.تكشف الأبحاث الجارية عن التفاعلات المعقدة بين الأعضاء المزروعة والشيخوخة، ما يبشر باكتشافات مستقبلية. ولا بد من الإشاره إلى أنه، في الوقت الحالي، لا تزال عمليات زرع الأعضاء علاجات منقذة للحياة.دراسة توضح أسباب اضطرابات الصحة العقلية لكبار السن

https://sarabic.ae/20251017/دراسة-العلاقات-الاجتماعية-الدافئة-تعزز-صحة-كبار-السن-1106118996.html

https://sarabic.ae/20250929/دراسة-توضح-العلاقة-بين-الصفات-الشخصية-الإيجابية-وطول-العمر-1105430154.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, الخيال العلمي