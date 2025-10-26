عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
هل يمكن لزراعة الأعضاء أن تمنح الشباب الدائم؟... هذا ما يقوله العلم
هل يمكن لزراعة الأعضاء أن تمنح الشباب الدائم؟... هذا ما يقوله العلم
يستكشف بحث جديد كيف يمكن للأعضاء المزروعة أن تؤثر على الشيخوخة وطول العمر، وتجيب على تساؤلات من طبيعة، هل يمكن لزراعة الأعضاء أن تمنح الشباب الدائم، وهل يمكن...
تثير فكرة أن زراعة الأعضاء قد تمنح الشباب الدائم أو تطيل العمر بشكل ملحوظ خيال الجمهور، إذ تمزج بين العلم والكثيرمن الخيال العلمي.حيث تستبدل عمليات زراعة الأعضاء عضوا مصابا بآخر سليم، وذلك في المقام الأول لاستعادة وظيفته وإنقاذ الأرواح، والتساؤل هو ما إذا كان العضو الجديد يؤثر على العمر البيولوجي للمتلقي. ينبع هذا المفهوم بشكل كبير من ملاحظاتٍ تظهر أحيانا تحسنا في أعراض الشيخوخة لدى متلقي زراعة الأعضاء أو تحسنا في حيويتهم بعد عملية الزرع، ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه النتائج معقدة ولا تعادل الشباب الدائم،، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".وأحد العوامل الحاسمة هو تفاعل الجهاز المناعي مع العضو المزروع، حيث تؤثر الأدوية المثبطة للمناعة، اللازمة لمنع الرفض، على عمليات الشيخوخة عن طريق تغيير الالتهاب وعلامات الشيخوخة الخلوية.علاوة على ذلك، تأتي الأعضاء المزروعة حديثًا بعمرها وتاريخها البيولوجي الخاص، والذي قد يتوافق أو لا يتوافق مع احتياجات المتلقي. يشير هذا التعقيد إلى أنه على الرغم من أن عمليات زراعة الأعضاء يمكن أن تحسن جودة الحياة ، إلا أنها لا توقف الشيخوخة أو تعكسها بشكل شامل.تكشف الأبحاث الجارية عن التفاعلات المعقدة بين الأعضاء المزروعة والشيخوخة، ما يبشر باكتشافات مستقبلية. ولا بد من الإشاره إلى أنه، في الوقت الحالي، لا تزال عمليات زرع الأعضاء علاجات منقذة للحياة.دراسة توضح أسباب اضطرابات الصحة العقلية لكبار السن
يستكشف بحث جديد كيف يمكن للأعضاء المزروعة أن تؤثر على الشيخوخة وطول العمر، وتجيب على تساؤلات من طبيعة، هل يمكن لزراعة الأعضاء أن تمنح الشباب الدائم، وهل يمكن لزراعة الأعضاء أن تحدث ثورة في فهمنا للشيخوخة وتجديد الشباب.
تثير فكرة أن زراعة الأعضاء قد تمنح الشباب الدائم أو تطيل العمر بشكل ملحوظ خيال الجمهور، إذ تمزج بين العلم والكثيرمن الخيال العلمي.
حيث تستبدل عمليات زراعة الأعضاء عضوا مصابا بآخر سليم، وذلك في المقام الأول لاستعادة وظيفته وإنقاذ الأرواح، والتساؤل هو ما إذا كان العضو الجديد يؤثر على العمر البيولوجي للمتلقي. ينبع هذا المفهوم بشكل كبير من ملاحظاتٍ تظهر أحيانا تحسنا في أعراض الشيخوخة لدى متلقي زراعة الأعضاء أو تحسنا في حيويتهم بعد عملية الزرع، ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه النتائج معقدة ولا تعادل الشباب الدائم،، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".

وتشير الأبحاث إلى أنه على الرغم من أن الأعضاء المزروعة يمكن أن تحسن الصحة العامة والأداء الخاص بكل عضو، إلا أنها لا تعيد ضبط ساعة الشيخوخة في الجسم بالكامل، وتلاحظ بعض الدراسات تغيرات على المستوى الخلوي أو الجزيئي، مثل تغيرات في طول التيلومير، وهي الأغطية الواقية للكروموسومات المرتبطة بالشيخوخة، إلا أن هذه التأثيرات تختلف تبعا لعوامل متعددة، بما في ذلك نوع العضو، وحالة المريض، والاستجابات المناعية.

كبار سن يأكلون أكل صحي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
مجتمع
دراسة: العلاقات الاجتماعية الدافئة تعزز صحة كبار السن
17 أكتوبر, 11:26 GMT
وأحد العوامل الحاسمة هو تفاعل الجهاز المناعي مع العضو المزروع، حيث تؤثر الأدوية المثبطة للمناعة، اللازمة لمنع الرفض، على عمليات الشيخوخة عن طريق تغيير الالتهاب وعلامات الشيخوخة الخلوية.
علاوة على ذلك، تأتي الأعضاء المزروعة حديثًا بعمرها وتاريخها البيولوجي الخاص، والذي قد يتوافق أو لا يتوافق مع احتياجات المتلقي. يشير هذا التعقيد إلى أنه على الرغم من أن عمليات زراعة الأعضاء يمكن أن تحسن جودة الحياة ، إلا أنها لا توقف الشيخوخة أو تعكسها بشكل شامل.

يواصل العلماء دراسة كيفية تأثير عمليات زرع الأعضاء على علامات الشيخوخة، وما إذا كان من الممكن تعزيز آثار التجديد أو جعلها متسقة، وفي حين أن عمليات زرع الأعضاء يمكن أن تحسن الصحة وتُؤخر بعض أعراض الشيخوخة، إلا أن فكرة الشباب الدائم من خلال عملية زرع الأعضاء لا تزال خرافة علمية أكثر منها حقيقة.

دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
مجتمع
دراسة توضح العلاقة بين الصفات الشخصية الإيجابية وطول العمر
29 سبتمبر, 18:11 GMT
تكشف الأبحاث الجارية عن التفاعلات المعقدة بين الأعضاء المزروعة والشيخوخة، ما يبشر باكتشافات مستقبلية.
ولا بد من الإشاره إلى أنه، في الوقت الحالي، لا تزال عمليات زرع الأعضاء علاجات منقذة للحياة.
