بعد توقف لـ5 سنوات.. الهند تستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع الصين
بعد توقف لـ5 سنوات.. الهند تستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع الصين
أفاد مسؤولون هنود أن نيودلهي استأنفت الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين، ليلة أمس الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ 5 سنوات، عندما تم تعليقها في العام 2020.
وكانت البداية بانطلاق رحلة جوية من مطار "نتياجي سوبهاش شاندرا بوز" الدولي في كولكاتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية، التي تقع شرقي الهند، حيث توجهت الطائرة إلى مدينة قوانغتشو في جنوبي الصين، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.ونقلت الوكالة عن سلطات مطار كولكاتا، قولها إن الطائرة التابعة لشركة طيران "إنديغو"، كانت تقلّ 176 راكبًا على متنها.يذكر أنه تم تعليق الرحلات الجوية بين البلدين في عام 2020، مع بداية انتشار جائحة "كورونا".
وكانت البداية بانطلاق رحلة جوية من مطار "نتياجي سوبهاش شاندرا بوز" الدولي في كولكاتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية، التي تقع شرقي الهند، حيث توجهت الطائرة إلى مدينة قوانغتشو في جنوبي الصين، بحسب وكالة
أنباء "شينخوا" الصينية.
ونقلت الوكالة عن سلطات مطار كولكاتا، قولها إن الطائرة التابعة لشركة طيران "إنديغو"، كانت تقلّ 176 راكبًا على متنها.
وكان بيتر إلبيرس، المدير التنفيذي لشركة طيران "إنديغو"، قال في تصريحات سابقة الشهر الماضي، إن "استئناف الرحلات الجوية بين الهند والبر الرئيسي للصين، سيسمح مرة أخرى بالتنقل السلس للأشخاص والبضائع ويسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم والأسرع في معدلات النمو الاقتصادي أيضا".
يذكر أنه تم تعليق الرحلات الجوية بين البلدين في عام 2020، مع بداية انتشار جائحة "كورونا".