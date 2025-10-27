بعد توقف لـ5 سنوات.. الهند تستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع الصين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/بعد-توقف-لـ5-سنوات-الهند-تستأنف-الرحلات-الجوية-المباشرة-مع-الصين-1106427143.html
بعد توقف لـ5 سنوات.. الهند تستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع الصين
بعد توقف لـ5 سنوات.. الهند تستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع الصين
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤولون هنود أن نيودلهي استأنفت الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين، ليلة أمس الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ 5 سنوات، عندما تم تعليقها في العام 2020. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T06:09+0000
2025-10-27T06:09+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الهند اليوم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/06/1048291727_21:0:3065:1712_1920x0_80_0_0_6d2c50f099940ee29898321fc55217f1.jpg
وكانت البداية بانطلاق رحلة جوية من مطار "نتياجي سوبهاش شاندرا بوز" الدولي في كولكاتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية، التي تقع شرقي الهند، حيث توجهت الطائرة إلى مدينة قوانغتشو في جنوبي الصين، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.ونقلت الوكالة عن سلطات مطار كولكاتا، قولها إن الطائرة التابعة لشركة طيران "إنديغو"، كانت تقلّ 176 راكبًا على متنها.يذكر أنه تم تعليق الرحلات الجوية بين البلدين في عام 2020، مع بداية انتشار جائحة "كورونا".
https://sarabic.ae/20250815/الصين-والهند-تبحثان-إجراء-يستفيد-منه-28-مليار-شخص-1103744304.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/06/1048291727_401:0:2684:1712_1920x0_80_0_0_3d438cefc82e0e69ea864a59acd658bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, الصين

بعد توقف لـ5 سنوات.. الهند تستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع الصين

06:09 GMT 27.10.2025
© AP Photo / Manish Swarupمطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي في الهند
مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Manish Swarup
تابعنا عبر
أفاد مسؤولون هنود أن نيودلهي استأنفت الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين، ليلة أمس الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ 5 سنوات، عندما تم تعليقها في العام 2020.
وكانت البداية بانطلاق رحلة جوية من مطار "نتياجي سوبهاش شاندرا بوز" الدولي في كولكاتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية، التي تقع شرقي الهند، حيث توجهت الطائرة إلى مدينة قوانغتشو في جنوبي الصين، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
الخطوط الجوية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
الصين والهند تبحثان إجراء يستفيد منه 2.8 مليار شخص
15 أغسطس, 06:33 GMT
ونقلت الوكالة عن سلطات مطار كولكاتا، قولها إن الطائرة التابعة لشركة طيران "إنديغو"، كانت تقلّ 176 راكبًا على متنها.

وكان بيتر إلبيرس، المدير التنفيذي لشركة طيران "إنديغو"، قال في تصريحات سابقة الشهر الماضي، إن "استئناف الرحلات الجوية بين الهند والبر الرئيسي للصين، سيسمح مرة أخرى بالتنقل السلس للأشخاص والبضائع ويسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم والأسرع في معدلات النمو الاقتصادي أيضا".

يذكر أنه تم تعليق الرحلات الجوية بين البلدين في عام 2020، مع بداية انتشار جائحة "كورونا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала