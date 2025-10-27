تركيا تعقد صفقة مع بريطانيا بقيمة 10 مليار دولار لشراء 20 مقاتلة "يوروفايتر تايفون"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/تركيا-تعقد-صفقة-مع-بريطانيا-بقيمة-10-مليار-دولار-لشراء-20-مقاتلة-يوروفايتر-تايفون-1106454028.html
تركيا تعقد صفقة مع بريطانيا بقيمة 10 مليار دولار لشراء 20 مقاتلة "يوروفايتر تايفون"
تركيا تعقد صفقة مع بريطانيا بقيمة 10 مليار دولار لشراء 20 مقاتلة "يوروفايتر تايفون"
سبوتنيك عربي
عقدت كل من تركيا وبريطانيا، اليوم الاثنين، صفقة دفاعية بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار، تنص على توريد 20 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" البريطانية إلى تركيا. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T18:07+0000
2025-10-27T18:07+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
بريطانيا
مقاتلات
صفقة سلاح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102297/15/1022971528_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_ec1fba85eae974adee293ba89e587c1a.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع الحكومة البريطانية الرسمي، في بيان، إن "المملكة المتحدة وتركيا توقعان صفقة بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه إسترليني "نحو 10.6 مليار دولار أمريكي" لشراء 20 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون" البريطانية، وهي أكبر صفقة لتصدير الطائرات المقاتلة منذ جيل".وتم توقيع الصفقة أثناء استضافة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الأولى إلى أنقرة اليوم، وفقا للحكومة البريطانية.من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات صحفية عقب لقائه بستارمر: "نعتبر هذه الاتفاقية دليلا جديدا على علاقاتنا الاستراتيجية. وأشكر السيد ستارمر وفريقه على العمل الذي بذلته المملكة المتحدة ضمن تحالف "يوروفايتر" طوال هذه العملية".وتأتي الصفقة بعد أسابيع فقط من قرار النرويج شراء فرقاطات بريطانية من طراز "26"، في صفقة بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه إسترليني "نحو 13.3 مليار دولار أمريكي"، بالإضافة إلى توقيع رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس اتفاقية جديدة في تموز/يوليو الماضي لتعزيز صادرات الدفاع البريطانية ذات المستوى العالمي مثل المركبات المدرعة "بوكسر" و"تايفون".أردوغان: محادثات إيجابية مع قطر وسلطنة عمان حول شراء طائرات "يوروفايتر"
https://sarabic.ae/20251026/ميرتس-يدرس-مبادرات-في-تركيا-لاستئناف-الحوار-المحتمل-بين-روسيا-وأوكرانيا-1106420271.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102297/15/1022971528_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_896923a47e21b0d27d1aea9de220942a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم, بريطانيا, مقاتلات, صفقة سلاح
العالم, أخبار تركيا اليوم, بريطانيا, مقاتلات, صفقة سلاح

تركيا تعقد صفقة مع بريطانيا بقيمة 10 مليار دولار لشراء 20 مقاتلة "يوروفايتر تايفون"

18:07 GMT 27.10.2025
© Fotobank.ru/Getty Imagesالمقاتلة الأوروبية "تايفون" (الإعصار)
المقاتلة الأوروبية تايفون (الإعصار) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© Fotobank.ru/Getty Images
تابعنا عبر
عقدت كل من تركيا وبريطانيا، اليوم الاثنين، صفقة دفاعية بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار، تنص على توريد 20 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" البريطانية إلى تركيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع الحكومة البريطانية الرسمي، في بيان، إن "المملكة المتحدة وتركيا توقعان صفقة بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه إسترليني "نحو 10.6 مليار دولار أمريكي" لشراء 20 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون" البريطانية، وهي أكبر صفقة لتصدير الطائرات المقاتلة منذ جيل".
وتم توقيع الصفقة أثناء استضافة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الأولى إلى أنقرة اليوم، وفقا للحكومة البريطانية.

وأضاف البيان، نقلا عن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أن "تركيا حليف مهم لحلف الـ"ناتو"، وبوابة للبحر الأسود. وبتزويدها بطائرات "تايفون" المقاتلة المتطورة، ستعزز هذه الصفقة قوة ردع الـ"ناتو"، وستساعد في جعلنا جميعا أكثر أمانا"، موضحا أن الدفعة الأولى من المقاتلات سيتم تسليمها إلى تركيا بحلول عام 2030.

زعيم المعارضة الألمانية وزعيم حزب الاتحاد المسيحي فريدريش ميرز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
ميرتس يدرس مبادرات في تركيا لاستئناف الحوار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا
أمس, 18:27 GMT
من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات صحفية عقب لقائه بستارمر: "نعتبر هذه الاتفاقية دليلا جديدا على علاقاتنا الاستراتيجية. وأشكر السيد ستارمر وفريقه على العمل الذي بذلته المملكة المتحدة ضمن تحالف "يوروفايتر" طوال هذه العملية".
وتأتي الصفقة بعد أسابيع فقط من قرار النرويج شراء فرقاطات بريطانية من طراز "26"، في صفقة بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه إسترليني "نحو 13.3 مليار دولار أمريكي"، بالإضافة إلى توقيع رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس اتفاقية جديدة في تموز/يوليو الماضي لتعزيز صادرات الدفاع البريطانية ذات المستوى العالمي مثل المركبات المدرعة "بوكسر" و"تايفون".
أردوغان: محادثات إيجابية مع قطر وسلطنة عمان حول شراء طائرات "يوروفايتر"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала