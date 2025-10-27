https://sarabic.ae/20251027/تركيا-تعقد-صفقة-مع-بريطانيا-بقيمة-10-مليار-دولار-لشراء-20-مقاتلة-يوروفايتر-تايفون-1106454028.html
تركيا تعقد صفقة مع بريطانيا بقيمة 10 مليار دولار لشراء 20 مقاتلة "يوروفايتر تايفون"
تركيا تعقد صفقة مع بريطانيا بقيمة 10 مليار دولار لشراء 20 مقاتلة "يوروفايتر تايفون"
سبوتنيك عربي
عقدت كل من تركيا وبريطانيا، اليوم الاثنين، صفقة دفاعية بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار، تنص على توريد 20 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" البريطانية إلى تركيا. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T18:07+0000
2025-10-27T18:07+0000
2025-10-27T18:07+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
بريطانيا
مقاتلات
صفقة سلاح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102297/15/1022971528_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_ec1fba85eae974adee293ba89e587c1a.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع الحكومة البريطانية الرسمي، في بيان، إن "المملكة المتحدة وتركيا توقعان صفقة بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه إسترليني "نحو 10.6 مليار دولار أمريكي" لشراء 20 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون" البريطانية، وهي أكبر صفقة لتصدير الطائرات المقاتلة منذ جيل".وتم توقيع الصفقة أثناء استضافة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الأولى إلى أنقرة اليوم، وفقا للحكومة البريطانية.من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات صحفية عقب لقائه بستارمر: "نعتبر هذه الاتفاقية دليلا جديدا على علاقاتنا الاستراتيجية. وأشكر السيد ستارمر وفريقه على العمل الذي بذلته المملكة المتحدة ضمن تحالف "يوروفايتر" طوال هذه العملية".وتأتي الصفقة بعد أسابيع فقط من قرار النرويج شراء فرقاطات بريطانية من طراز "26"، في صفقة بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه إسترليني "نحو 13.3 مليار دولار أمريكي"، بالإضافة إلى توقيع رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس اتفاقية جديدة في تموز/يوليو الماضي لتعزيز صادرات الدفاع البريطانية ذات المستوى العالمي مثل المركبات المدرعة "بوكسر" و"تايفون".أردوغان: محادثات إيجابية مع قطر وسلطنة عمان حول شراء طائرات "يوروفايتر"
https://sarabic.ae/20251026/ميرتس-يدرس-مبادرات-في-تركيا-لاستئناف-الحوار-المحتمل-بين-روسيا-وأوكرانيا-1106420271.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102297/15/1022971528_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_896923a47e21b0d27d1aea9de220942a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, بريطانيا, مقاتلات, صفقة سلاح
العالم, أخبار تركيا اليوم, بريطانيا, مقاتلات, صفقة سلاح
تركيا تعقد صفقة مع بريطانيا بقيمة 10 مليار دولار لشراء 20 مقاتلة "يوروفايتر تايفون"
عقدت كل من تركيا وبريطانيا، اليوم الاثنين، صفقة دفاعية بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار، تنص على توريد 20 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" البريطانية إلى تركيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع الحكومة البريطانية الرسمي، في بيان، إن "المملكة المتحدة وتركيا توقعان صفقة بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه إسترليني "نحو 10.6 مليار دولار أمريكي" لشراء 20 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون" البريطانية، وهي أكبر صفقة لتصدير الطائرات المقاتلة منذ جيل".
وتم توقيع الصفقة أثناء استضافة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الأولى إلى أنقرة اليوم، وفقا للحكومة البريطانية.
وأضاف البيان، نقلا عن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أن "تركيا حليف مهم لحلف الـ"ناتو"، وبوابة للبحر الأسود. وبتزويدها بطائرات "تايفون" المقاتلة المتطورة، ستعزز هذه الصفقة قوة ردع الـ"ناتو"، وستساعد في جعلنا جميعا أكثر أمانا"، موضحا أن الدفعة الأولى من المقاتلات سيتم تسليمها إلى تركيا بحلول عام 2030.
من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات صحفية عقب لقائه بستارمر: "نعتبر هذه الاتفاقية دليلا جديدا على علاقاتنا الاستراتيجية. وأشكر السيد ستارمر وفريقه على العمل الذي بذلته المملكة المتحدة ضمن تحالف "يوروفايتر" طوال هذه العملية".
وتأتي الصفقة بعد أسابيع فقط من قرار النرويج شراء فرقاطات بريطانية من طراز "26"، في صفقة بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه إسترليني "نحو 13.3 مليار دولار أمريكي"، بالإضافة إلى توقيع رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس اتفاقية جديدة في تموز/يوليو الماضي لتعزيز صادرات الدفاع البريطانية ذات المستوى العالمي مثل المركبات المدرعة "بوكسر" و"تايفون".