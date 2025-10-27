"جسم مضيء" يظهر في سماء موسكو ويثير الجدل... فيديو
© Photo / x"جسم مضيء" يظهر في سماء موسكو ويثير الجدل
© Photo / x
تابعنا عبر
شهدت سماء العاصمة الروسية موسكو، صباح اليوم الاثنين، ظاهرة فلكية مذهلة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو تظهر "جسما مضيئا" يخترق الظلام.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي صورت قرب العاصمة الروسية، مشهد كرة خضراء مضيئة تخترق السماء، ويرجح أنها نيزك صغير أو حطام فضائي، وفقا لما صرح به سيرغي بوغاتشوف، رئيس مختبر علم الفلك الشمسي في معهد أبحاث الفضاء الروسي، لوكالة "سبوتنيك".
📹نيزك أخضر يضيء سماء موسكو قبل الفجر ويثير الجدل حول مصدره— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 27, 2025
أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الاثنين، وصُوّرت قرب العاصمة الروسية موسكو، مشهد كرة خضراء مضيئة تخترق السماء، ويُرجَّح أنها نيزك صغير أو حطام فضائي، وفقًا لما صرّح به سيرغي بوغاتشيوف،… pic.twitter.com/3TjXZLBm43
وقال بوغاتشوف إن "الاحتمال الأكبر أن الجسم كان نيزكا يبلغ حجمه نحو عشرة سنتيمترات، وغالبا ما يفاجأ الناس ولا يصدقون أن صخورا يتراوح قطرها بين 5 و10 سنتيمترات يمكن أن تترك مثل هذه المسارات المضيئة، لكن هذا صحيح بالفعل".
وأضاف أن "توهج الجسم باللون الأخضر يعود على الأرجح إلى احتوائه على نسبة مرتفعة من معدن النيكل، وهو أحد المعادن الأساسية في مثل هذه الأجسام الفضائية"، مشيرا إلى أن النيزك "احترق بالكامل تقريبا في الغلاف الجوي".