عربي
تحييد أكثر من 110 جنود أوكرانيين محاصرين في كوبيانسك وكراسنوارميسك- الدفاع الروسية
أمساليوم
بث مباشر
"جسم مضيء" يظهر في سماء موسكو ويثير الجدل... فيديو
"جسم مضيء" يظهر في سماء موسكو ويثير الجدل... فيديو
شهدت سماء العاصمة الروسية موسكو، صباح اليوم الاثنين، ظاهرة فلكية مذهلة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو تظهر "جسما مضيئا"... 27.10.2025
"جسم مضيء" يظهر في سماء موسكو ويثير الجدل... فيديو

12:07 GMT 27.10.2025
© Photo / x"جسم مضيء" يظهر في سماء موسكو ويثير الجدل
جسم مضيء يظهر في سماء موسكو ويثير الجدل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© Photo / x
شهدت سماء العاصمة الروسية موسكو، صباح اليوم الاثنين، ظاهرة فلكية مذهلة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو تظهر "جسما مضيئا" يخترق الظلام.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي صورت قرب العاصمة الروسية، مشهد كرة خضراء مضيئة تخترق السماء، ويرجح أنها نيزك صغير أو حطام فضائي، وفقا لما صرح به سيرغي بوغاتشوف، رئيس مختبر علم الفلك الشمسي في معهد أبحاث الفضاء الروسي، لوكالة "سبوتنيك".

وقال بوغاتشوف إن "الاحتمال الأكبر أن الجسم كان نيزكا يبلغ حجمه نحو عشرة سنتيمترات، وغالبا ما يفاجأ الناس ولا يصدقون أن صخورا يتراوح قطرها بين 5 و10 سنتيمترات يمكن أن تترك مثل هذه المسارات المضيئة، لكن هذا صحيح بالفعل".

وأضاف أن "توهج الجسم باللون الأخضر يعود على الأرجح إلى احتوائه على نسبة مرتفعة من معدن النيكل، وهو أحد المعادن الأساسية في مثل هذه الأجسام الفضائية"، مشيرا إلى أن النيزك "احترق بالكامل تقريبا في الغلاف الجوي".
مشهد مخيف من الصين.. بناء شمس اصطناعية بطاقة "لا نهائية"... فيديو
حادث مروع في سباق "موتو 3"... فيديو
