وأوضحت الإدارة أن الزلزال وقع على عمق 5.99 كيلومتر، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول".وشعر السكان بالهزة الأرضية في مركز ولاية بالق أسير والمناطق المحيطة بها، وامتد تأثيرها إلى ولايات أخرى مثل إزمير وإسطنبول وأيدين. وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت، مطلع هذا الشهر، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة إسطنبول التركية. ونقلت وكالة "الأناضول" عن إدارة الكوارث التركية، أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب منطقة بحر مرمرة غربي البلاد الساعة 14:55 (بالتوقيت المحلي). وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 19:53:47 بالتوقيت المحلي، وتم رصدها في سنديرغي التابعة لولاية باليكسير، وفقا لوسائل إعلام تركية.وأكدت وسائل الإعلام أن السكان في إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جميع المؤسسات المعنية تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع تداعيات الزلزال، مؤكداً متابعته الشخصية لعمليات الإغاثة والتقييم.
زلزال بقوة 6.1 درجة يهز منطقة سندقلي في ولاية بالق أسير التركية

20:32 GMT 27.10.2025
أشخاص يزيلون حطام مبنى منهار إثر زلزال في سينديرجي، شمال غرب تركيا، الأحد 10 أغسطس/آب 2025.
أشخاص يزيلون حطام مبنى منهار إثر زلزال في سينديرجي، شمال غرب تركيا، الأحد 10 أغسطس/آب 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / IHA/Bahadir Demirceviren
تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر منطقة سندقلي بولاية بالق أسير التركية، حسبما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.
وأوضحت الإدارة أن الزلزال وقع على عمق 5.99 كيلومتر، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول".
وشعر السكان بالهزة الأرضية في مركز ولاية بالق أسير والمناطق المحيطة بها، وامتد تأثيرها إلى ولايات أخرى مثل إزمير وإسطنبول وأيدين.
أشخاص يزيلون حطام مبنى منهار إثر زلزال في سينديرجي، شمال غرب تركيا، الأحد 10 أغسطس/آب 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
تركيا: زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد
28 سبتمبر, 10:47 GMT
وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت، مطلع هذا الشهر، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة إسطنبول التركية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن إدارة الكوارث التركية، أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب منطقة بحر مرمرة غربي البلاد الساعة 14:55 (بالتوقيت المحلي).
وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وتحديدا في منطقة سنديرغي، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والمحافظات المجاورة على بُعد نحو 200 كيلومتر من مركز الزلزال.
تُظهر الصورة مبانٍ مُدمّرة وسيارة، بينما تستمر جهود البحث والإنقاذ في مبنى منهار من ثلاثة طوابق بعد زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في منطقة سينديرجي في باليكسير، تركيا، في 11 أغسطس/آب 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
وسائط متعددة
صور لآثار الزلزال المدمر في ولاية باليكسير غربي تركيا
11 أغسطس, 09:36 GMT
وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 19:53:47 بالتوقيت المحلي، وتم رصدها في سنديرغي التابعة لولاية باليكسير، وفقا لوسائل إعلام تركية.
وأكدت وسائل الإعلام أن السكان في إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جميع المؤسسات المعنية تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع تداعيات الزلزال، مؤكداً متابعته الشخصية لعمليات الإغاثة والتقييم.
