https://sarabic.ae/20251027/كارلسون-بوتين-هو-الزعيم-الأكثر-شعبية-في-العالم-1106453670.html
كارلسون: بوتين هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم
كارلسون: بوتين هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم
سبوتنيك عربي
أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T17:58+0000
2025-10-27T17:58+0000
2025-10-27T17:58+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104389520_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_f3a60f260bd469f1c1a7fdfa1f49a7b3.jpg
وقال كارلسون خلال مقابلة صحفية: "إنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) الزعيم الأكثر شعبية في العالم، بفارق كبير".وشبه كارلسون الرئيس الروسي بوتين بشخصية عالمية شهيرة، مشيرا إلى أن شعبيته تنبع من إعلائه مصلحة بلاده على مصلحته الشخصية، على عكس القادة الغربيين.وفي يونيو/حزيران، وفي مقابلة مع صحيفة ألمانية، أشار كارلسون إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد بذل جهدا هائلا في تحقيق نهضة بلاده.بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلادبوتين: روسيا تحقق نجاحات في المجالين العسكري والاقتصادي
https://sarabic.ae/20251023/بوتين-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-لن-يكون-لها-تأثير-كبير-على-الواقع-الاقتصادي-للبلاد--1106321132.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104389520_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3a629cf84f02cea34547f00e5d644d57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, فلاديمير بوتين
كارلسون: بوتين هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم
أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم.
وقال كارلسون خلال مقابلة صحفية: "إنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) الزعيم الأكثر شعبية في العالم، بفارق كبير".
وأشار كارلسون إلى أنه خلال رحلاته عبر أوروبا الغربية وكندا والدول الناطقة باللغة الإنجليزية، بل وخارجها، في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، لم يلتقِ بأحد لا يحب بوتين.
وشبه كارلسون الرئيس الروسي بوتين بشخصية عالمية شهيرة، مشيرا إلى أن شعبيته تنبع من إعلائه مصلحة بلاده على مصلحته الشخصية، على عكس القادة الغربيين.
وفي يونيو/حزيران، وفي مقابلة مع صحيفة ألمانية، أشار كارلسون إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد بذل جهدا هائلا في تحقيق نهضة بلاده.