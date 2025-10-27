كارلسون: بوتين هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/كارلسون-بوتين-هو-الزعيم-الأكثر-شعبية-في-العالم-1106453670.html
كارلسون: بوتين هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم
كارلسون: بوتين هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم
أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T17:58+0000
2025-10-27T17:58+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104389520_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_f3a60f260bd469f1c1a7fdfa1f49a7b3.jpg
وقال كارلسون خلال مقابلة صحفية: "إنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) الزعيم الأكثر شعبية في العالم، بفارق كبير".وشبه كارلسون الرئيس الروسي بوتين بشخصية عالمية شهيرة، مشيرا إلى أن شعبيته تنبع من إعلائه مصلحة بلاده على مصلحته الشخصية، على عكس القادة الغربيين.وفي يونيو/حزيران، وفي مقابلة مع صحيفة ألمانية، أشار كارلسون إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد بذل جهدا هائلا في تحقيق نهضة بلاده.بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلادبوتين: روسيا تحقق نجاحات في المجالين العسكري والاقتصادي
https://sarabic.ae/20251023/بوتين-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-لن-يكون-لها-تأثير-كبير-على-الواقع-الاقتصادي-للبلاد--1106321132.html
كارلسون: بوتين هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم

17:58 GMT 27.10.2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم.
وقال كارلسون خلال مقابلة صحفية: "إنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) الزعيم الأكثر شعبية في العالم، بفارق كبير".

وأشار كارلسون إلى أنه خلال رحلاته عبر أوروبا الغربية وكندا والدول الناطقة باللغة الإنجليزية، بل وخارجها، في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، لم يلتقِ بأحد لا يحب بوتين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد
23 أكتوبر, 15:45 GMT
وشبه كارلسون الرئيس الروسي بوتين بشخصية عالمية شهيرة، مشيرا إلى أن شعبيته تنبع من إعلائه مصلحة بلاده على مصلحته الشخصية، على عكس القادة الغربيين.
وفي يونيو/حزيران، وفي مقابلة مع صحيفة ألمانية، أشار كارلسون إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد بذل جهدا هائلا في تحقيق نهضة بلاده.
بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد
بوتين: روسيا تحقق نجاحات في المجالين العسكري والاقتصادي
