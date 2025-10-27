https://sarabic.ae/20251027/كارلسون-بوتين-هو-الزعيم-الأكثر-شعبية-في-العالم-1106453670.html

كارلسون: بوتين هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم

كارلسون: بوتين هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم

سبوتنيك عربي

أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم. 27.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-27T17:58+0000

2025-10-27T17:58+0000

2025-10-27T17:58+0000

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

حول العالم

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104389520_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_f3a60f260bd469f1c1a7fdfa1f49a7b3.jpg

وقال كارلسون خلال مقابلة صحفية: "إنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) الزعيم الأكثر شعبية في العالم، بفارق كبير".وشبه كارلسون الرئيس الروسي بوتين بشخصية عالمية شهيرة، مشيرا إلى أن شعبيته تنبع من إعلائه مصلحة بلاده على مصلحته الشخصية، على عكس القادة الغربيين.وفي يونيو/حزيران، وفي مقابلة مع صحيفة ألمانية، أشار كارلسون إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد بذل جهدا هائلا في تحقيق نهضة بلاده.بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلادبوتين: روسيا تحقق نجاحات في المجالين العسكري والاقتصادي

https://sarabic.ae/20251023/بوتين-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-لن-يكون-لها-تأثير-كبير-على-الواقع-الاقتصادي-للبلاد--1106321132.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, فلاديمير بوتين