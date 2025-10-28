https://sarabic.ae/20251028/رئيس-موزمبيق-روسيا-دعمتنا-دائما-وشريك-استراتيجي-لنا-1106461112.html
رئيس موزمبيق: روسيا دعمتنا دائما وشريك استراتيجي لنا
رئيس موزمبيق: روسيا دعمتنا دائما وشريك استراتيجي لنا
أكد الرئيس الموزمبيقي دانييل تشابو، أن بلاده تعتزم تعزيز تعاونها الدفاعي والأمني مع روسيا الاتحادية، واصفًا روسيا بالشريك الاستراتيجي. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال تشابو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لدينا تعاون ممتاز في هذا المجال (الدفاع والأمن)، فقد تلقى العديد من الموزمبيقيين تدريبًا في روسيا، ولا يزال بعضهم يخدمون في الجيش، ونحن ندعم هذا العمل لضمان استمرار هذا التعاون في صون السلام والأمن".وأضاف: "نعتبر روسيا شريكًا استراتيجيًا لنا، ولا سبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد إلا بالسلام والأمن. لذا، تُعدّ هذه أولويتنا القصوى".ونوّه تشابو إلى أن العديد من المتخصصين الذين تدربوا في روسيا، يعملون في موزمبيق، وأوضح أنه "بالإضافة إلى مواصلة التعاون الاجتماعي والسياسي، تأمل موزمبيق أيضًا في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع روسيا".وأعرب رئيس موزمبيق عن أمله في أن يُمكّن التعاون مع روسيا، في مجالات الزراعة والسياحة والطاقة والموارد المعدنية، البلاد من اكتساب الخبرة والوصول إلى مستوى جديد.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "روسيا مستعدة للنظر في جميع طلبات موزمبيق المتعلقة بتعزيز قدراتها الدفاعية".وبحسب لافروف، فإن موسكو ستساعد في تهيئة الظروف لحل النزاعات في القارة الأفريقية.وأصبحت كابو ديلغادو، أفقر مقاطعات جنوب أفريقيا، معقلًا للجماعات الإسلامية المتطرفة منذ عام 2017. ومن بين هذه المنظمات حركة الشباب (حركة المجاهدين الشباب)، المستوحاة من "الجماعة الصومالية"، التي تحمل الاسم ذاته والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة). وفي أوائل عام 2021، سيطر مسلحو "حركة الشباب" سيطرةً كاملةً على مدينة بالما شمال المقاطعة في غضون يومين.كما أدى الصراع، الذي أودى بحياة 4000 شخص، إلى نزوح ما يقرب من 80 ألف مدني، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن أكثر من 90 ألف شخص فروا من شمال موزمبيق، منذ 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب زيادة الهجمات والعنف من قبل الجماعات الإسلامية.
أفريقيا
وقال تشابو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لدينا تعاون ممتاز في هذا المجال (الدفاع والأمن)، فقد تلقى العديد من الموزمبيقيين تدريبًا في روسيا، ولا يزال بعضهم يخدمون في الجيش، ونحن ندعم هذا العمل لضمان استمرار هذا التعاون في صون السلام والأمن".
وأشار إلى أن "موزمبيق تواجه مشكلة الإرهاب في إقليم كابو ديلغادو وتسعى للحصول على دعم شركائها لمكافحته".
وأضاف: "نعتبر روسيا شريكًا استراتيجيًا لنا، ولا سبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد إلا بالسلام والأمن. لذا، تُعدّ هذه أولويتنا القصوى".
وأردف: "لدينا علاقات ودّية ممتازة مع روسيا. وسنحتفل قريبًا بالذكرى الخمسين لاستقلالنا، وقد حظينا دائمًا بدعم روسيا، سواء أثناء النضال من أجل الاستقلال أو بعده".
ونوّه تشابو إلى أن العديد من المتخصصين الذين تدربوا في روسيا، يعملون في موزمبيق، وأوضح أنه "بالإضافة إلى مواصلة التعاون الاجتماعي والسياسي، تأمل موزمبيق أيضًا في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع روسيا".
وأعرب رئيس موزمبيق عن أمله في أن يُمكّن التعاون مع روسيا، في مجالات الزراعة والسياحة والطاقة والموارد المعدنية، البلاد من اكتساب الخبرة والوصول إلى مستوى جديد.
وقال: "نريد أن تكون لدينا كفاءات في جميع المجالات التي ذكرتها، وصولًا إلى التسويق التجاري، لذا فإن أملنا هو أن هذا التعاون والعلاقة بين الشركات سوف تسمح لنا بالوصول إلى هذا المستوى".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "روسيا مستعدة للنظر في جميع طلبات موزمبيق المتعلقة بتعزيز قدراتها الدفاعية".
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزيرة الخارجية الموزمبيقية ماريا لوكاس: "أكدنا استعدادنا للنظر في جميع طلبات أصدقائنا الموزمبيقيين المتعلقة بضرورة تعزيز قدراتهم الدفاعية وإمكاناتهم في مكافحة الإرهاب. وللأسف، ما تزال هذه التهديدات قائمة في موزمبيق وعدد من الدول الأفريقية الأخرى".
وبحسب لافروف، فإن موسكو ستساعد في تهيئة الظروف لحل النزاعات في القارة الأفريقية.
وأصبحت كابو ديلغادو، أفقر مقاطعات جنوب أفريقيا، معقلًا للجماعات الإسلامية المتطرفة منذ عام 2017. ومن بين هذه المنظمات حركة الشباب (حركة المجاهدين الشباب)، المستوحاة من "الجماعة الصومالية"، التي تحمل الاسم ذاته والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة). وفي أوائل عام 2021، سيطر مسلحو "حركة الشباب" سيطرةً كاملةً على مدينة بالما شمال المقاطعة في غضون يومين.
كما أدى الصراع، الذي أودى بحياة 4000 شخص، إلى نزوح ما يقرب من 80 ألف مدني، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن أكثر من 90 ألف شخص فروا من شمال موزمبيق، منذ 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب زيادة الهجمات والعنف من قبل الجماعات الإسلامية.