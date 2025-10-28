https://sarabic.ae/20251028/رئيس-موزمبيق-روسيا-دعمتنا-دائما-وشريك-استراتيجي-لنا-1106461112.html

رئيس موزمبيق: روسيا دعمتنا دائما وشريك استراتيجي لنا

رئيس موزمبيق: روسيا دعمتنا دائما وشريك استراتيجي لنا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الموزمبيقي دانييل تشابو، أن بلاده تعتزم تعزيز تعاونها الدفاعي والأمني مع روسيا الاتحادية، واصفًا روسيا بالشريك الاستراتيجي. 28.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-28T05:59+0000

2025-10-28T05:59+0000

2025-10-28T05:59+0000

العالم

روسيا

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1b/1106458238_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_cb3761c7a1c3e7217d67d68c6fe233bd.jpg

وقال تشابو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لدينا تعاون ممتاز في هذا المجال (الدفاع والأمن)، فقد تلقى العديد من الموزمبيقيين تدريبًا في روسيا، ولا يزال بعضهم يخدمون في الجيش، ونحن ندعم هذا العمل لضمان استمرار هذا التعاون في صون السلام والأمن".وأضاف: "نعتبر روسيا شريكًا استراتيجيًا لنا، ولا سبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد إلا بالسلام والأمن. لذا، تُعدّ هذه أولويتنا القصوى".ونوّه تشابو إلى أن العديد من المتخصصين الذين تدربوا في روسيا، يعملون في موزمبيق، وأوضح أنه "بالإضافة إلى مواصلة التعاون الاجتماعي والسياسي، تأمل موزمبيق أيضًا في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع روسيا".وأعرب رئيس موزمبيق عن أمله في أن يُمكّن التعاون مع روسيا، في مجالات الزراعة والسياحة والطاقة والموارد المعدنية، البلاد من اكتساب الخبرة والوصول إلى مستوى جديد.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "روسيا مستعدة للنظر في جميع طلبات موزمبيق المتعلقة بتعزيز قدراتها الدفاعية".وبحسب لافروف، فإن موسكو ستساعد في تهيئة الظروف لحل النزاعات في القارة الأفريقية.وأصبحت كابو ديلغادو، أفقر مقاطعات جنوب أفريقيا، معقلًا للجماعات الإسلامية المتطرفة منذ عام 2017. ومن بين هذه المنظمات حركة الشباب (حركة المجاهدين الشباب)، المستوحاة من "الجماعة الصومالية"، التي تحمل الاسم ذاته والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة). وفي أوائل عام 2021، سيطر مسلحو "حركة الشباب" سيطرةً كاملةً على مدينة بالما شمال المقاطعة في غضون يومين.كما أدى الصراع، الذي أودى بحياة 4000 شخص، إلى نزوح ما يقرب من 80 ألف مدني، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن أكثر من 90 ألف شخص فروا من شمال موزمبيق، منذ 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب زيادة الهجمات والعنف من قبل الجماعات الإسلامية.لافروف: روسيا منفتحة دائما على الشراكة الصادقةرئيس موزمبيق: لدينا علاقات جيدة جدا مع روسيا

https://sarabic.ae/20251028/رئيس-موزمبيق-لدينا-علاقات-جيدة-جدا-مع-روسيا-1106458394.html

https://sarabic.ae/20230320/برلمانية-موزمبيق-ترغب-في-تعزيز-علاقاتها-الاقتصادية-مع-روسيا--1074936960.html

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, أفريقيا