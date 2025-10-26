https://sarabic.ae/20251026/لافروف-روسيا-منفتحة-دائما-على-الشراكة-الصادقة-1106404845.html

لافروف: روسيا منفتحة دائما على الشراكة الصادقة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن روسيا منفتحة دائمًا على شراكات صادقة ومتساوية مع الدول التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الوطنية. 26.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال لافروف في رسالة عبر الفيديو إلى المشاركين في منتدى التعاون الدولي: "سنظل دائمًا منفتحين على شراكة صادقة ومتساوية مع كل من يسترشد، مثلنا، بمصالحه الوطنية الخاصة ويبنون التعاون بين الدول على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في مجملها واكتمالها وترابطها".واختتم لافروف قائلا: "اليوم، عندما يظل الوضع العالمي متوترا، فإن التبادل بين الأشخاص والحوار بين العلماء والشخصيات الثقافية والرياضة له أهمية خاصة من حيث تحسين الوضع".وقال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إن "روسيا لديها العديد من الأصدقاء الطيبين والموثوقين الذين يشاركوننا قيمنا".انطلق منتدى التعاون الدولي، اليوم الاحد، في روسيا، ويجمع أكثر من 2000 مشارك روسي وأجنبي، من ممثلين عن أكثر من 60 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.ويناقش المنتدى قضايا التعاون في الثقافة والعلوم، وسبل تحقيق السيادة الحقيقية، وتعزيز التنمية، إضافة إلى مكافحة الاستعمار الجديد والنازية الجديدة.وافتُتح المنتدى بعزف النشيد الوطني الروسي. وألقى فاديم فاديف، مستشار الرئيس الروسي، رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، كلمة ترحيبية من الرئيس.انطلاق منتدى التعاون الدولي في روسيا بمشاركة أكثر من 60 دولة... فيديواتفاقيات وشراكات هامة...ما أهم الملفات على طاولة اجتماع اللجنة الروسية السعودية المرتقب؟

