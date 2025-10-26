عربي
لافروف: روسيا منفتحة دائما على الشراكة الصادقة
لافروف: روسيا منفتحة دائما على الشراكة الصادقة
سبوتنيك عربي
26.10.2025
2025-10-26T09:25+0000
2025-10-26T09:25+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/13/1097957349_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b8ea88599f61ee47980a06d54cc0e467.jpg
وقال لافروف في رسالة عبر الفيديو إلى المشاركين في منتدى التعاون الدولي: "سنظل دائمًا منفتحين على شراكة صادقة ومتساوية مع كل من يسترشد، مثلنا، بمصالحه الوطنية الخاصة ويبنون التعاون بين الدول على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في مجملها واكتمالها وترابطها".واختتم لافروف قائلا: "اليوم، عندما يظل الوضع العالمي متوترا، فإن التبادل بين الأشخاص والحوار بين العلماء والشخصيات الثقافية والرياضة له أهمية خاصة من حيث تحسين الوضع".وقال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إن "روسيا لديها العديد من الأصدقاء الطيبين والموثوقين الذين يشاركوننا قيمنا".انطلق منتدى التعاون الدولي، اليوم الاحد، في روسيا، ويجمع أكثر من 2000 مشارك روسي وأجنبي، من ممثلين عن أكثر من 60 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.ويناقش المنتدى قضايا التعاون في الثقافة والعلوم، وسبل تحقيق السيادة الحقيقية، وتعزيز التنمية، إضافة إلى مكافحة الاستعمار الجديد والنازية الجديدة.وافتُتح المنتدى بعزف النشيد الوطني الروسي. وألقى فاديم فاديف، مستشار الرئيس الروسي، رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، كلمة ترحيبية من الرئيس.انطلاق منتدى التعاون الدولي في روسيا بمشاركة أكثر من 60 دولة... فيديواتفاقيات وشراكات هامة...ما أهم الملفات على طاولة اجتماع اللجنة الروسية السعودية المرتقب؟
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن روسيا منفتحة دائمًا على شراكات صادقة ومتساوية مع الدول التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الوطنية.
وقال لافروف في رسالة عبر الفيديو إلى المشاركين في منتدى التعاون الدولي: "سنظل دائمًا منفتحين على شراكة صادقة ومتساوية مع كل من يسترشد، مثلنا، بمصالحه الوطنية الخاصة ويبنون التعاون بين الدول على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في مجملها واكتمالها وترابطها".

واستذكر كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا توجد شعوب معادية أو غير ودية لبلدنا، لا في الغرب ولا في الشرق. وأكد الوزير أن "روسيا تواصل تطورها كدولة حديثة، مهتمة بالتعاون الدولي الواسع وغير المُسيّس".

واختتم لافروف قائلا: "اليوم، عندما يظل الوضع العالمي متوترا، فإن التبادل بين الأشخاص والحوار بين العلماء والشخصيات الثقافية والرياضة له أهمية خاصة من حيث تحسين الوضع".
وقال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إن "روسيا لديها العديد من الأصدقاء الطيبين والموثوقين الذين يشاركوننا قيمنا".
انطلق منتدى التعاون الدولي، اليوم الاحد، في روسيا، ويجمع أكثر من 2000 مشارك روسي وأجنبي، من ممثلين عن أكثر من 60 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
الرئيس الروسي فلاديمر بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
بوتين يوجه تحية للمشاركين بمنتدى التعاون الدولي في روسيا
08:38 GMT
ويناقش المنتدى قضايا التعاون في الثقافة والعلوم، وسبل تحقيق السيادة الحقيقية، وتعزيز التنمية، إضافة إلى مكافحة الاستعمار الجديد والنازية الجديدة.
وافتُتح المنتدى بعزف النشيد الوطني الروسي. وألقى فاديم فاديف، مستشار الرئيس الروسي، رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، كلمة ترحيبية من الرئيس.
انطلاق منتدى التعاون الدولي في روسيا بمشاركة أكثر من 60 دولة... فيديو
اتفاقيات وشراكات هامة...ما أهم الملفات على طاولة اجتماع اللجنة الروسية السعودية المرتقب؟
