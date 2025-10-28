https://sarabic.ae/20251028/شويغو-محاولات-الغرب-تصوير-روسيا-والاتحاد-السوفييتي-كقوى-احتلال-مصيرها-الفشل-1106460066.html

شويغو: محاولات الغرب تصوير روسيا والاتحاد السوفييتي كقوى احتلال مصيرها الفشل

شويغو: محاولات الغرب تصوير روسيا والاتحاد السوفييتي كقوى احتلال مصيرها الفشل

سبوتنيك عربي

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، أن محاولات الغرب المتكررة لتصوير الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفييتي كقوى "احتلال واستعمار" ليست سوى محاولات... 28.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-28T05:07+0000

2025-10-28T05:07+0000

2025-10-28T05:07+0000

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1919f03c69563393ebc349bf37cb8878.jpg

وقال شويغو، في مقال نُشر على موقع "آيه.آي.أف": "يُصوّر الغرب الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفييتي على أنهما محتلان ومُستعمِران، ويزعم أنهما يستغلان موارد المناطق الوطنية لمصالحهما الخاصة، ويعيقان تطور الدولة وهوية شعوبها. ومع ذلك، فإن هذه المحاولات لا تصمد أمام أي نقد علمي، بل يدحضها التاريخ نفسه".وأردف سكرتير مجلس الأمن الروسي: "في العالم المعاصر، تُعدّ روسيا مثالًا يُحتذى في السياسة الوطنية، ونموذج علاقاتنا بين القوميات يُمثّل قدوة للدول الأخرى".ومضى قائلًا: "تُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على خصوصية وهوية كل شعب من شعوب روسيا، وما تزال المهمة الأساسية والمصيرية هي تعزيز السلام بين القوميات، وحماية ثقافتنا الفريدة وقيمنا التقليدية".وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن "روسيا تُعد موطنًا لأكثر من مئتي قومية تعيش في انسجام وسلام منذ قرون"، ولفت إلى أن جميع هذه الشعوب قدّمت "مساهمات هائلة ومتنوعة في تعزيز الدولة الروسية وتطويرها".وقال شويغو: "جميع شعوب روسيا انضمت في صف واحد من المشاركين في العملية العسكرية الخاصة"، مشيرًا إلى أن "المقاتلين الروس من مختلف القوميات يصلون بلغات متعددة من أجل نصر واحد ومشترك".وأضاف: "العمليات القتالية تشكل اختبارًا صعبًا للشعب الروسي، إلا أنها زادت من تلاحمنا، ففي الخنادق وفي مناطق القتال يصلّي الجنود بلغات مختلفة من أجل نصر مشترك"، معتبرًا أن "العدو، بغض النظر عن جنسيته، ينظر إلى الجميع على أنهم جنود روس".شويغو: موسكو مستعدة للتعاون مع بغداد في جميع مجالات التعاون العسكري التقنيشويغو: جميع شعوب روسيا تقف صفا واحدا في العملية العسكرية الخاصة

https://sarabic.ae/20251027/باحث-في-الشأن-الدولي-روسيا-منفتحة-على-العالم-وتدعو-إلى-حوار-الشعوب-والحضارات--1106451920.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا