شويغو: محاولات الغرب تصوير روسيا والاتحاد السوفييتي كقوى احتلال مصيرها الفشل

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251028/شويغو-محاولات-الغرب-تصوير-روسيا-والاتحاد-السوفييتي-كقوى-احتلال-مصيرها-الفشل-1106460066.html
شويغو: محاولات الغرب تصوير روسيا والاتحاد السوفييتي كقوى احتلال مصيرها الفشل
شويغو: محاولات الغرب تصوير روسيا والاتحاد السوفييتي كقوى احتلال مصيرها الفشل
سبوتنيك عربي
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، أن محاولات الغرب المتكررة لتصوير الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفييتي كقوى "احتلال واستعمار" ليست سوى محاولات... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T05:07+0000
2025-10-28T05:07+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1919f03c69563393ebc349bf37cb8878.jpg
وقال شويغو، في مقال نُشر على موقع "آيه.آي.أف": "يُصوّر الغرب الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفييتي على أنهما محتلان ومُستعمِران، ويزعم أنهما يستغلان موارد المناطق الوطنية لمصالحهما الخاصة، ويعيقان تطور الدولة وهوية شعوبها. ومع ذلك، فإن هذه المحاولات لا تصمد أمام أي نقد علمي، بل يدحضها التاريخ نفسه".وأردف سكرتير مجلس الأمن الروسي: "في العالم المعاصر، تُعدّ روسيا مثالًا يُحتذى في السياسة الوطنية، ونموذج علاقاتنا بين القوميات يُمثّل قدوة للدول الأخرى".ومضى قائلًا: "تُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على خصوصية وهوية كل شعب من شعوب روسيا، وما تزال المهمة الأساسية والمصيرية هي تعزيز السلام بين القوميات، وحماية ثقافتنا الفريدة وقيمنا التقليدية".وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن "روسيا تُعد موطنًا لأكثر من مئتي قومية تعيش في انسجام وسلام منذ قرون"، ولفت إلى أن جميع هذه الشعوب قدّمت "مساهمات هائلة ومتنوعة في تعزيز الدولة الروسية وتطويرها".وقال شويغو: "جميع شعوب روسيا انضمت في صف واحد من المشاركين في العملية العسكرية الخاصة"، مشيرًا إلى أن "المقاتلين الروس من مختلف القوميات يصلون بلغات متعددة من أجل نصر واحد ومشترك".وأضاف: "العمليات القتالية تشكل اختبارًا صعبًا للشعب الروسي، إلا أنها زادت من تلاحمنا، ففي الخنادق وفي مناطق القتال يصلّي الجنود بلغات مختلفة من أجل نصر مشترك"، معتبرًا أن "العدو، بغض النظر عن جنسيته، ينظر إلى الجميع على أنهم جنود روس".شويغو: موسكو مستعدة للتعاون مع بغداد في جميع مجالات التعاون العسكري التقنيشويغو: جميع شعوب روسيا تقف صفا واحدا في العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20251027/باحث-في-الشأن-الدولي-روسيا-منفتحة-على-العالم-وتدعو-إلى-حوار-الشعوب-والحضارات--1106451920.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21566efa9694546727f938b6a04b2cc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

شويغو: محاولات الغرب تصوير روسيا والاتحاد السوفييتي كقوى احتلال مصيرها الفشل

05:07 GMT 28.10.2025
أمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو
أمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، أن محاولات الغرب المتكررة لتصوير الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفييتي كقوى "احتلال واستعمار" ليست سوى محاولات يائسة محكوم عليها بالفشل.
وقال شويغو، في مقال نُشر على موقع "آيه.آي.أف": "يُصوّر الغرب الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفييتي على أنهما محتلان ومُستعمِران، ويزعم أنهما يستغلان موارد المناطق الوطنية لمصالحهما الخاصة، ويعيقان تطور الدولة وهوية شعوبها. ومع ذلك، فإن هذه المحاولات لا تصمد أمام أي نقد علمي، بل يدحضها التاريخ نفسه".

وأضاف أن انضمام الأراضي الجديدة إلى روسيا، في معظم الحالات لم يكن نتيجة غزو أو قهر، بل جاء استجابة لحاجة تلك الشعوب لحماية نفسها من الغزوات الخارجية، ورغبتها في استعادة أراضيها، التي كانت قد سُلبت منها في الماضي.

وأردف سكرتير مجلس الأمن الروسي: "في العالم المعاصر، تُعدّ روسيا مثالًا يُحتذى في السياسة الوطنية، ونموذج علاقاتنا بين القوميات يُمثّل قدوة للدول الأخرى".

وتابع: "نحن لسنا بوتقة انصهار أمريكية تُفني تفرد الشعوب، ولسنا إمبراطورية تزعم أنها تحمل الحضارة كما كانت تفعل بريطانيا العظمى، حيث بقي احترام الشعوب مجرد شعارٍ شكلي".

ومضى قائلًا: "تُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على خصوصية وهوية كل شعب من شعوب روسيا، وما تزال المهمة الأساسية والمصيرية هي تعزيز السلام بين القوميات، وحماية ثقافتنا الفريدة وقيمنا التقليدية".
انطلاق منتدى التعاون الدولي في روسيا بمشاركة أكثر من 60 دولة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
باحث في الشأن الدولي: روسيا منفتحة على العالم وتدعو إلى حوار الشعوب والحضارات
أمس, 17:25 GMT
وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن "روسيا تُعد موطنًا لأكثر من مئتي قومية تعيش في انسجام وسلام منذ قرون"، ولفت إلى أن جميع هذه الشعوب قدّمت "مساهمات هائلة ومتنوعة في تعزيز الدولة الروسية وتطويرها".

وشدد شويغو على أن أبناء هذه القوميات "يفتخرون بإرثهم المشترك ويحرصون على صون لغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم"، معتبرًا أن "هذا الثراء الثقافي هو ما يجعل روسيا دولة فريدة بتعددها وتاريخها الممتد".

وقال شويغو: "جميع شعوب روسيا انضمت في صف واحد من المشاركين في العملية العسكرية الخاصة"، مشيرًا إلى أن "المقاتلين الروس من مختلف القوميات يصلون بلغات متعددة من أجل نصر واحد ومشترك".
وأضاف: "العمليات القتالية تشكل اختبارًا صعبًا للشعب الروسي، إلا أنها زادت من تلاحمنا، ففي الخنادق وفي مناطق القتال يصلّي الجنود بلغات مختلفة من أجل نصر مشترك"، معتبرًا أن "العدو، بغض النظر عن جنسيته، ينظر إلى الجميع على أنهم جنود روس".
شويغو: موسكو مستعدة للتعاون مع بغداد في جميع مجالات التعاون العسكري التقني
شويغو: جميع شعوب روسيا تقف صفا واحدا في العملية العسكرية الخاصة
