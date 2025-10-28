https://sarabic.ae/20251028/لغز-الزمن-الذي-حير-العلماء-ونمل-أوروبي-يستنسخ-نوعا-آخر-وتهديدات-أمنية-للذكاء-الاصطناعي-1106484116.html
2025-10-28T14:31+0000
2025-10-28T14:31+0000
2025-10-28T14:31+0000
مرايا العلوم
أخبار الذكاء الاصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106483423_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_d1a77a18e52dc599269cf35b1463cbed.png
كما تتناول حلقة اليوم، تحذير من خبراء الأمن السيبراني من تهديد خطير يواجه الذكاء الاصطناعي، من إمكانية اختراق الأوامر من نقاط الضعف في بروتوكول اتصال أنظمة الذكاء الاصطناعي مع بعضها.لا يوجد شيء في الفيزياء يقول إن الزمن يجب أن يتدفق في اتجاه معين واحد، ولا يوجد ما يفسر ماهية الزمن بشكل دقيق إلا أننا نتفق جميعا على أنه خاصية حقيقية جدا في هذا الكون.وتناولت النظريات الأساسية في الفيزياء الحديثة، النسبية العامة وميكانيك الكم، الزمن بطرق مختلفة، حيث تعتبر النظرية النسبية الزمن أحد الأبعاد أو الاحداثيات في الكون مثل الإحداثيات المكانية الثلاثة أي الطول والعرض والعمق ويرتبط ارتباطا وثيقا بالإحداثيات المكانية، وأن تقدم الوقت نسبي وليس مطلقا.أما ميكانيك الكم فتعتبر الزمن معلمة أساسية، تدفق في اتجاه أحادي غير متغير من الماضي إلى المستقبل، وهو منفصل عن أبعاد الفضاء ومنفصل عن المادة أو الجسيمات.وأوضح خليل أن "هناك فرقا جوهريا ومهما بين الزمان والمكان، المكان هو الفراغ، وهو الامتداد الثلاثي الأبعاد الذي نعيشه فيه طول وعرض وارتفاع وتتواجد فيه الأجسام وتكون نقاط الفراغ فيه مختلفة عن بعضها. في نقطة من هذا المكان يوجد فراغ ولا توجد مادة وفي نقطة أخرى توجد مادة كثيفة أو أحداث أو أي شيء مختلف عن النقطة الأخرى وبالتالي ليس للمكان اتجاه لما يأتي بعده، وليس بالضرورة أن النقطة التي تأتي بعد النقطة التي نحن فيها تبقى مرتبطة بها أ يمكن التنبؤ بها، أما الزمن فله تسلسل واضح، فضلا عن الزمن يتحرك في اتجاه من الماضي للحاضر لكن لايمكن العودة للوراء بعكس المكان الذي يمكننا اختيار اتجاهه بحرية".وأكد الخبير أنه "في ميكانيكا الكم الزمن ليس متغيرا كموميا وهذه كانت مفاجأة، وفي معادلة وهي المعادلة الأساسية في ميكانيكا الكم الزمن متغير خارجي وليس مطلق ولا يرتبط بحدث معين"، مشيرا إلى أن "مفهوم الزمن في النسبية متغير ومفهوم الزمن في نظرية الكوانتوم ثابت ومطلق وعندما حاول العلماء توحيد النظريتين معا ظهرت أفكار مفاجئة ترجح أنه لا يوجد زمن لأنه وفقا لهذه الرؤية فإن عندما تكون حالة الكون الكلية ثابتة، وكل الديناميكيات التي نرصدها تنشأ من ترابطات داخلية يصبح لاوجود للزمن، وهذا تسبب في ارتباك كبير في تفسير الزمن".وأظهر البحث أن ملكات النمل الأيبيرية التي تزاوجت مع النوع الأخر تقوم باستنساخ ذكور (Messor Instructorr) بداخلها، ولا تنقل إليها أيا من الحمض النووي الخاص بها، ويقول الباحثون إنهم بحاجة الآن إلى تحديد الآلية الدقيقة الكامنة وراء هذا الاستنساخ، ومعرفة النقطة التي تتم فيها إزالة الحمض النووي للأم مما سيفتح الباب أمام ثورة علمية كبرى في علم الإنجاب.وتكمن المشكلة في كيفية معالجة النظام للاتصالات المرسلة من الخادم (SSE)، فعندما يتصل مستخدم حقيقي، يمنحه الخادم معرف للاتصال أو "ID"، ومن ثم تستخدم الدالة المعيبة عنوان ذاكرة الكمبيوتر للاتصال مجددا كمعرف الاتصال. وهذا يتعارض مع قاعدة البروتوكول التي تنص على أن معرف الاتصال يجب أن يكون فريدا وآمنا من ناحية التشفير.إعداد وتقديم: جيهان لطفي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106483423_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_e21199a2d367813c5436036b8997860e.png
