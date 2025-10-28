عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
https://sarabic.ae/20251028/لغز-الزمن-الذي-حير-العلماء-ونمل-أوروبي-يستنسخ-نوعا-آخر-وتهديدات-أمنية-للذكاء-الاصطناعي-1106484116.html
لغز الزمن الذي حير العلماء.. ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر.. وتهديدات أمنية للذكاء الاصطناعي
لغز الزمن الذي حير العلماء.. ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر.. وتهديدات أمنية للذكاء الاصطناعي
لغز الزمن الذي حير العلماء.. ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر.. وتهديدات أمنية للذكاء الاصطناعي

راديو
لغز الزمن الذي حير العلماء.. ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر.. وتهديدات أمنية للذكاء الاصطناعي
علماء الفيزياء يختلفون حول تحديد ماهية الزمن بين كونه أحد إحداثيات الكون المرتبط بالمكان أو معلمة أساسية تتدفق في اتجاه أحادي من الماضي إلى المستقبل، وباحثون يعثرون على نوع من النمل الأوروبي يجري عملية استنساخ للذكور من نوع آخر.
كما تتناول حلقة اليوم، تحذير من خبراء الأمن السيبراني من تهديد خطير يواجه الذكاء الاصطناعي، من إمكانية اختراق الأوامر من نقاط الضعف في بروتوكول اتصال أنظمة الذكاء الاصطناعي مع بعضها.
لا يوجد شيء في الفيزياء يقول إن الزمن يجب أن يتدفق في اتجاه معين واحد، ولا يوجد ما يفسر ماهية الزمن بشكل دقيق إلا أننا نتفق جميعا على أنه خاصية حقيقية جدا في هذا الكون.
وتناولت النظريات الأساسية في الفيزياء الحديثة، النسبية العامة وميكانيك الكم، الزمن بطرق مختلفة، حيث تعتبر النظرية النسبية الزمن أحد الأبعاد أو الاحداثيات في الكون مثل الإحداثيات المكانية الثلاثة أي الطول والعرض والعمق ويرتبط ارتباطا وثيقا بالإحداثيات المكانية، وأن تقدم الوقت نسبي وليس مطلقا.
أما ميكانيك الكم فتعتبر الزمن معلمة أساسية، تدفق في اتجاه أحادي غير متغير من الماضي إلى المستقبل، وهو منفصل عن أبعاد الفضاء ومنفصل عن المادة أو الجسيمات.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس قسم الفيزياء النظرية بجامعة زويل، د. شعبان خليل، إن "الزمن هو مقياس للتغيير، نستخدمه لترتيب الأحداث من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل ولقياس مدة تلك الأحداث، والمدة التي يأخذها الحدث والفواصل الزمنية بينهم، ونقيس مرور الزمن من خلال ظواهر دورية مثل دوران الأرض حول نفسها أو حول الشمس أو اهتزاز الذرات في الساعات الدقيقة، لكن يبقى السؤال الفلسفي إن لم تكن هناك أحداث هل لن يحدث أي تغيير، وهل سيبقى للزمن وجود أو معنى".

وأوضح خليل أن "هناك فرقا جوهريا ومهما بين الزمان والمكان، المكان هو الفراغ، وهو الامتداد الثلاثي الأبعاد الذي نعيشه فيه طول وعرض وارتفاع وتتواجد فيه الأجسام وتكون نقاط الفراغ فيه مختلفة عن بعضها. في نقطة من هذا المكان يوجد فراغ ولا توجد مادة وفي نقطة أخرى توجد مادة كثيفة أو أحداث أو أي شيء مختلف عن النقطة الأخرى وبالتالي ليس للمكان اتجاه لما يأتي بعده، وليس بالضرورة أن النقطة التي تأتي بعد النقطة التي نحن فيها تبقى مرتبطة بها أ يمكن التنبؤ بها، أما الزمن فله تسلسل واضح، فضلا عن الزمن يتحرك في اتجاه من الماضي للحاضر لكن لايمكن العودة للوراء بعكس المكان الذي يمكننا اختيار اتجاهه بحرية".
وأكد الخبير أنه "في ميكانيكا الكم الزمن ليس متغيرا كموميا وهذه كانت مفاجأة، وفي معادلة وهي المعادلة الأساسية في ميكانيكا الكم الزمن متغير خارجي وليس مطلق ولا يرتبط بحدث معين"، مشيرا إلى أن "مفهوم الزمن في النسبية متغير ومفهوم الزمن في نظرية الكوانتوم ثابت ومطلق وعندما حاول العلماء توحيد النظريتين معا ظهرت أفكار مفاجئة ترجح أنه لا يوجد زمن لأنه وفقا لهذه الرؤية فإن عندما تكون حالة الكون الكلية ثابتة، وكل الديناميكيات التي نرصدها تنشأ من ترابطات داخلية يصبح لاوجود للزمن، وهذا تسبب في ارتباك كبير في تفسير الزمن".
في حقيقة أشبه بالخيال العلمي، عثر العلماء عن نوع من النمل في جنوب أوروبا تجري فيه الملكة عملية استنساخ للذكور من نوع آخر، إذ تستنسخ ملكة النمل المعروفة باسو ملكة الحصادة الأيبيرية (Messor ibericus) ذكورا من نوع (Messor Instructorr)، مما يؤدي إلى ثورة في مفاهيم البيولوجيا التناسلية.
وأظهر البحث أن ملكات النمل الأيبيرية التي تزاوجت مع النوع الأخر تقوم باستنساخ ذكور (Messor Instructorr) بداخلها، ولا تنقل إليها أيا من الحمض النووي الخاص بها، ويقول الباحثون إنهم بحاجة الآن إلى تحديد الآلية الدقيقة الكامنة وراء هذا الاستنساخ، ومعرفة النقطة التي تتم فيها إزالة الحمض النووي للأم مما سيفتح الباب أمام ثورة علمية كبرى في علم الإنجاب.
حذر خبراء الأمن السيبراني من تهديد خطير يواجه الذكاء الاصطناعي من إمكانية اختراق الأوامر باستعلال نقاط الضعف في بروتوكول تحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي مع بعضها البعض المعروف باسم بروتوكول سياق النموذج "MCP".
وتكمن المشكلة في كيفية معالجة النظام للاتصالات المرسلة من الخادم (SSE)، فعندما يتصل مستخدم حقيقي، يمنحه الخادم معرف للاتصال أو "ID"، ومن ثم تستخدم الدالة المعيبة عنوان ذاكرة الكمبيوتر للاتصال مجددا كمعرف الاتصال. وهذا يتعارض مع قاعدة البروتوكول التي تنص على أن معرف الاتصال يجب أن يكون فريدا وآمنا من ناحية التشفير.
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
