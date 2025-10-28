https://sarabic.ae/20251028/محللون-لقاء-سرت-يفتح-الطريق-نحو-توحيد-المؤسسة-العسكرية-الليبية-1106471370.html

محللون: لقاء سرت يفتح الطريق نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

في خطوة وُصفت بالمهمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، عقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق أول ركن خالد حفتر، اجتماعًا موسعًا في... 28.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-28T09:16+0000

2025-10-28T09:16+0000

2025-10-28T09:16+0000

وشهد اللقاء توافقًا على تشكيل قوة مشتركة، في إطار الجهود الرامية إلى بناء جيش موحد يخضع لقيادة وطنية واحدة، بما يعزز الاستقرار والأمن في البلاد. وأكد الفريق أول حفتر على "ضرورة الشروع في خطوات عملية وملموسة لتحقيق هذا الهدف الوطني الحيوي".خطوات مهمةقال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، إن "مخرجات اجتماع مدينة سرت، الذي جمع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالقيادة العامة وعددًا من قيادات كتائب مدينة مصراتة، تمثلت في تشكيل قوة مشتركة هدفها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وهو هدف واضح من خلال البيان الرسمي والتصريحات الإعلامية الصادرة عن القيادة العامة".وأوضح العبدلي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تشكيل قوة مشتركة يُعد خطوة مهمة جدًا في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، وهي ظاهرة تسببت في مشكلات جسيمة للشعب الليبي، ولن تنتهي إلا بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد". وأضاف أن "الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والإرهاب"، مشيرًا إلى أن "وجود قوة موحدة سيساهم في تأمين البلاد والحفاظ على الأمن القومي".وأشار إلى أن "التواصل بين الأطراف العسكرية في شرق البلاد وغربها، في ملفات تتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، يصب في مصلحة الليبيين، ويُسهم في منع أي محاولات داخلية أو خارجية لإعادة إشعال الحرب في ليبيا، مؤكدًا أن "شبح الإرهاب قد ولى عن البلاد، وأن الجميع اليوم يجتمع من أجل مصلحة ليبيا".وحذّر العبدلي من "وجود أصوات مشككة ومخونين يسعون إلى التقليل من أهمية هذا الاجتماع"، داعيًا جميع الأطراف إلى "النظر إليه بحسن نية وعدم إطلاق تصريحات سلبية قد تضر بالجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية".وأكد العبدلي أنه "على وسائل الإعلام أن تدعم مثل هذه اللقاءات الوطنية، لأن الجميع يسعى إلى بناء جيش موحد ودولة موحدة تكافح جميع مظاهر الجريمة والإرهاب".واعتبر العبدلي أن "السلطات العسكرية في الشرق والغرب هي الجهات الأكثر تأثيرًا على الأرض، بينما يفتقر مجلسا النواب والدولة والحكومتان في الشرق والغرب إلى خطوات جادة نحو التوافق"، مشيرًا إلى أن "التفاهم بين السلطات العسكرية سيكون المفتاح الحقيقي لاستقرار ليبيا".حل ليبيمن جهته، قال المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "هذه الخطوة تُعد مهمة على الصعيدين الأمني والعسكري، كما تمثل رسالة واضحة للسياسيين مفادها أن توحيد المؤسسة العسكرية قد بدأ فعليًا من خلال هذا اللقاء بين الجيش الوطني وكتائب مدينة مصراتة".وأوضح أن "هذه الخطوة قد تُسهم في إقناع بقية التشكيلات المسلحة بأهمية دور المؤسسة العسكرية"، مؤكدًا استعداد الجيش الليبي لـ"تطبيق مبدأ توحيد المؤسسة العسكرية، ورفضه القاطع للعودة إلى الاقتتال الداخلي".وأضاف أحميد أنه يعتقد بأن "هذا اللقاء تم التحضير له مسبقًا"، ويأمل أن "يكون نابعًا من قناعة حقيقية، خصوصًا في ظل المتغيرات الراهنة وانتشار السلاح خارج إطار شرعية الدولة".وأشار إلى أن "الاشتباكات التي شهدتها مدينة مصراتة مؤخرًا، تؤكد ضرورة الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية".وبيّن أن "من أبرز التحديات القائمة هو ضرورة اقتناع جميع الأطراف بأهمية هذا اللقاء، الذي حظي بترحيب واسع من قبل الليبيين".وقال إن "ما قامت به قيادة الجيش الليبي من جهود لتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتها يُعد مثالًا واضحًا على أهمية الدور الوطني للمؤسسة العسكرية"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة، في هذا التوقيت، تُعد هامة للغاية، ويمكن البناء عليها لتأسيس حل ليبي- ليبي ينهي الأزمات المتكررة، التي كان ينبغي معالجتها منذ سنوات".

