ليبيا تعيد افتتاح مطار خليج سرت بعد 12 عاما من الإغلاق

أعادت السلطات الليبية، اليوم السبت، تشغيل مطار خليج سرت الدولي رسميًا، بعد إغلاق دام أكثر من 12 عاما، وذلك عقب استكمال أعمال الصيانة والتطوير الشاملة التي نُفذت وفق أحدث المعايير والمواصفات الدولية، تحت إشراف الجهاز الوطني للتنمية.
وشهد المطار انطلاق أولى الرحلات الجوية بعد تفعيل رمزه الدولي، بوصول ثلاث طائرات ركاب، اثنتان تابعتان لشركتي سماء المتوسط والبُراق قادمتان من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، وثالثة تابعة لشركة برنيق للطيران من مطار بنينا ببنغازي، وعلى متنها عدد من مسؤولي ومديري الشركات المشاركة في الحدث.
ويمتد مطار خليج سرت الدولي على مساحة تقدر بـ 25 كيلومترا مربعًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مسافر سنويًا. ويضم المطار مرافق حديثة تشمل صالات كبار الزوار ورجال الأعمال والمغادرين والوافدين، إضافةً إلى منظومة خدمات لوجستية وفنية متطورة توفر تجربة سفر مريحة وسلسة للمسافرين.
وفي إطار رفع الكفاءة التشغيلية والأمنية، خضع العاملون بالمطار خلال الأشهر الماضية لبرامج تدريبية متخصصة في أمن الطيران المدني بإشراف خبراء من مصلحة الطيران المدني
، بحسب وكالة الأنباء الليبية.
كما شملت الاستعدادات تنظيم دورات في الوعي الأمني لموظفي المطار والأجهزة الأمنية، إلى جانب تدريب عناصر هيئة السلامة الوطنية على التعامل مع الطوارئ، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان التشغيلي.
ويُعد افتتاح مطار خليج سرت الدولي خطوة استراتيجية مهمة
لتعزيز مكانة المطار كمرفق سيادي يخدم المنطقة الوسطى، ورافدا رئيسيا لدعم خطط التنمية الوطنية في مجالات النقل الجوي والبنية التحتية، بما يسهم في تنشيط حركة السفر والتجارة داخليا وخارجيا.