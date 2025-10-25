https://sarabic.ae/20251025/ليبيا-تعيد-افتتاح-مطار-خليج-سرت-بعد-12-عاما-من-الإغلاق-1106394121.html

ليبيا تعيد افتتاح مطار خليج سرت بعد 12 عاما من الإغلاق

ليبيا تعيد افتتاح مطار خليج سرت بعد 12 عاما من الإغلاق

سبوتنيك عربي

أعادت السلطات الليبية، اليوم السبت، تشغيل مطار خليج سرت الدولي رسميًا، بعد إغلاق دام أكثر من 12 عاما، وذلك عقب استكمال أعمال الصيانة والتطوير الشاملة التي... 25.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-25T20:52+0000

2025-10-25T20:52+0000

2025-10-25T20:52+0000

أخبار ليبيا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106393965_0:70:1440:880_1920x0_80_0_0_46435dd84e995b6c5ba868f8f6f76b5d.jpg

وشهد المطار انطلاق أولى الرحلات الجوية بعد تفعيل رمزه الدولي، بوصول ثلاث طائرات ركاب، اثنتان تابعتان لشركتي سماء المتوسط والبُراق قادمتان من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، وثالثة تابعة لشركة برنيق للطيران من مطار بنينا ببنغازي، وعلى متنها عدد من مسؤولي ومديري الشركات المشاركة في الحدث.وفي إطار رفع الكفاءة التشغيلية والأمنية، خضع العاملون بالمطار خلال الأشهر الماضية لبرامج تدريبية متخصصة في أمن الطيران المدني بإشراف خبراء من مصلحة الطيران المدني، بحسب وكالة الأنباء الليبية.ويُعد افتتاح مطار خليج سرت الدولي خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة المطار كمرفق سيادي يخدم المنطقة الوسطى، ورافدا رئيسيا لدعم خطط التنمية الوطنية في مجالات النقل الجوي والبنية التحتية، بما يسهم في تنشيط حركة السفر والتجارة داخليا وخارجيا.ليبيا واليونان تبحثان تنسيقا عسكريا للحد من الهجرة غير النظامية وتفعيل التعاون المشترك بين البلدينبشكل طوعي.. العراق يعيد العشرات من المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا

https://sarabic.ae/20251025/في-الذكرى-الـ-80-لتأسيس-الأمم-المتحدة-الاتحاد-الأوروبي-يتعاون-مع-المنظمة-لتحقيق-الاستقرار-في-ليبيا-1106376954.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي