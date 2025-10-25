ليبيا تعيد افتتاح مطار خليج سرت بعد 12 عاما من الإغلاق

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
ليبيا تعيد افتتاح مطار خليج سرت بعد 12 عاما من الإغلاق
ليبيا تعيد افتتاح مطار خليج سرت بعد 12 عاما من الإغلاق
أعادت السلطات الليبية، اليوم السبت، تشغيل مطار خليج سرت الدولي رسميًا، بعد إغلاق دام أكثر من 12 عاما، وذلك عقب استكمال أعمال الصيانة والتطوير الشاملة التي... 25.10.2025
252
60
أعادت السلطات الليبية، اليوم السبت، تشغيل مطار خليج سرت الدولي رسميًا، بعد إغلاق دام أكثر من 12 عاما، وذلك عقب استكمال أعمال الصيانة والتطوير الشاملة التي نُفذت وفق أحدث المعايير والمواصفات الدولية، تحت إشراف الجهاز الوطني للتنمية.
وشهد المطار انطلاق أولى الرحلات الجوية بعد تفعيل رمزه الدولي، بوصول ثلاث طائرات ركاب، اثنتان تابعتان لشركتي سماء المتوسط والبُراق قادمتان من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، وثالثة تابعة لشركة برنيق للطيران من مطار بنينا ببنغازي، وعلى متنها عدد من مسؤولي ومديري الشركات المشاركة في الحدث.
ويمتد مطار خليج سرت الدولي على مساحة تقدر بـ 25 كيلومترا مربعًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مسافر سنويًا. ويضم المطار مرافق حديثة تشمل صالات كبار الزوار ورجال الأعمال والمغادرين والوافدين، إضافةً إلى منظومة خدمات لوجستية وفنية متطورة توفر تجربة سفر مريحة وسلسة للمسافرين.
بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
في الذكرى الـ 80 لتأسيس الأمم المتحدة.. الاتحاد الأوروبي يتعاون مع المنظمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا
09:56 GMT
وفي إطار رفع الكفاءة التشغيلية والأمنية، خضع العاملون بالمطار خلال الأشهر الماضية لبرامج تدريبية متخصصة في أمن الطيران المدني بإشراف خبراء من مصلحة الطيران المدني، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

كما شملت الاستعدادات تنظيم دورات في الوعي الأمني لموظفي المطار والأجهزة الأمنية، إلى جانب تدريب عناصر هيئة السلامة الوطنية على التعامل مع الطوارئ، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان التشغيلي.

ويُعد افتتاح مطار خليج سرت الدولي خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة المطار كمرفق سيادي يخدم المنطقة الوسطى، ورافدا رئيسيا لدعم خطط التنمية الوطنية في مجالات النقل الجوي والبنية التحتية، بما يسهم في تنشيط حركة السفر والتجارة داخليا وخارجيا.
ليبيا واليونان تبحثان تنسيقا عسكريا للحد من الهجرة غير النظامية وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين
بشكل طوعي.. العراق يعيد العشرات من المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا
