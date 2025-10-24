https://sarabic.ae/20251024/إغلاق-المطار-الدولي-في-مدينة-مصراتة-الليبية-بعد-اندلاع-اشتباكات-مسلحة-1106347226.html

إغلاق المطار الدولي في مدينة مصراتة الليبية بعد اندلاع اشتباكات مسلحة

قررت السلطات الليبية، اليوم الجمعة، إغلاق مطار مصراتة الدولي بشكل مؤقت كإجراء احترازي حفاظا على سلامة المسافرين والعاملين، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة في جنوب...

وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، أن قرار إغلاق المطار جاء بعد وقوع اشتباكات مسلحة بين مجموعات تابعة لتشكيلات مختلفة في منطقتي السكت والغيران، في جنوب مدينة مصراتة غربي ليبيا.وأكد أن هذه المواجهات تعد الأولى من نوعها في مدينة مصراتة منذ حرب عام 2011، ما أثار حالة من القلق والهلع بين السكان المحليين، خاصة وأنه استخدمت في هذه الاشتباكات أسلحة متوسطة وخفيفة.وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت أن اشتباكات مسلحة قد اندعلت في مدينة مصراتة الليبية بين فصائل تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط تصاعد التوتر الأمني في جنوب المدينة التي تقع غربي البلاد.وذكرت صحيفة "المرصد" الليبية أن مواجهات اندلعت عند جزيرة السكت بين الكتيبة الرابعة والعشرين مشاة التابعة لوزارة دفاع الدبيبة، والقوة المشتركة التابعة لرئاسة حكومته، مؤكدة وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى طوارئ مصراتة نتيجة الاشتباكات التي امتدت إلى طريق المطار في منطقة الغيران، ثم إلى جزيرة الزباطي، حيث أغلقت سيارات مسلحة الطريق المؤدي إلى مطار مصراتة بالكامل في الاتجاهين.لم يصدر عن السلطات الأمنية في مدينة مصراتة أي بيان يوضح خلفية القتال أو المتسبب في التصعيد.ويشار إلى أن مصراتة تعد من أكبر المدن في الغرب الليبي، وهي من المناطق التي تشهد بين الحين والآخر توترات مسلحة بسبب صراعات على النفوذ بين مجموعات متنافسة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها. ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، ما تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.

