إغلاق المطار الدولي في مدينة مصراتة الليبية بعد اندلاع اشتباكات مسلحة

عربي
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251024/إغلاق-المطار-الدولي-في-مدينة-مصراتة-الليبية-بعد-اندلاع-اشتباكات-مسلحة-1106347226.html
إغلاق المطار الدولي في مدينة مصراتة الليبية بعد اندلاع اشتباكات مسلحة
إغلاق المطار الدولي في مدينة مصراتة الليبية بعد اندلاع اشتباكات مسلحة
سبوتنيك عربي
قررت السلطات الليبية، اليوم الجمعة، إغلاق مطار مصراتة الدولي بشكل مؤقت كإجراء احترازي حفاظا على سلامة المسافرين والعاملين، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة في جنوب... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T09:34+0000
2025-10-24T09:34+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/16/1060302754_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_3a9ec1afe2dc9497f1c3ab57347e57a4.jpg
وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، أن قرار إغلاق المطار جاء بعد وقوع اشتباكات مسلحة بين مجموعات تابعة لتشكيلات مختلفة في منطقتي السكت والغيران، في جنوب مدينة مصراتة غربي ليبيا.وأكد أن هذه المواجهات تعد الأولى من نوعها في مدينة مصراتة منذ حرب عام 2011، ما أثار حالة من القلق والهلع بين السكان المحليين، خاصة وأنه استخدمت في هذه الاشتباكات أسلحة متوسطة وخفيفة.وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت أن اشتباكات مسلحة قد اندعلت في مدينة مصراتة الليبية بين فصائل تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط تصاعد التوتر الأمني في جنوب المدينة التي تقع غربي البلاد.وذكرت صحيفة "المرصد" الليبية أن مواجهات اندلعت عند جزيرة السكت بين الكتيبة الرابعة والعشرين مشاة التابعة لوزارة دفاع الدبيبة، والقوة المشتركة التابعة لرئاسة حكومته، مؤكدة وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى طوارئ مصراتة نتيجة الاشتباكات التي امتدت إلى طريق المطار في منطقة الغيران، ثم إلى جزيرة الزباطي، حيث أغلقت سيارات مسلحة الطريق المؤدي إلى مطار مصراتة بالكامل في الاتجاهين.لم يصدر عن السلطات الأمنية في مدينة مصراتة أي بيان يوضح خلفية القتال أو المتسبب في التصعيد.ويشار إلى أن مصراتة تعد من أكبر المدن في الغرب الليبي، وهي من المناطق التي تشهد بين الحين والآخر توترات مسلحة بسبب صراعات على النفوذ بين مجموعات متنافسة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها. ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، ما تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
https://sarabic.ae/20251015/الأمم-المتحدة-أمام-اختبار-جديد-في-ليبيا-بين-تكرار-الإحاطات-وعجز-الحلول-1106021556.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/16/1060302754_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_690de4e640122133cb2840f1ddf87e04.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

إغلاق المطار الدولي في مدينة مصراتة الليبية بعد اندلاع اشتباكات مسلحة

09:34 GMT 24.10.2025
© Sputnik . Maher . Al Shaeriعودة الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي
عودة الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© Sputnik . Maher . Al Shaeri
تابعنا عبر
قررت السلطات الليبية، اليوم الجمعة، إغلاق مطار مصراتة الدولي بشكل مؤقت كإجراء احترازي حفاظا على سلامة المسافرين والعاملين، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة في جنوب المدينة.
وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، أن قرار إغلاق المطار جاء بعد وقوع اشتباكات مسلحة بين مجموعات تابعة لتشكيلات مختلفة في منطقتي السكت والغيران، في جنوب مدينة مصراتة غربي ليبيا.
مقر البعثة الأممية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
الأمم المتحدة أمام اختبار جديد في ليبيا... بين تكرار الإحاطات وعجز الحلول
15 أكتوبر, 08:25 GMT
وأكد أن هذه المواجهات تعد الأولى من نوعها في مدينة مصراتة منذ حرب عام 2011، ما أثار حالة من القلق والهلع بين السكان المحليين، خاصة وأنه استخدمت في هذه الاشتباكات أسلحة متوسطة وخفيفة.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت أن اشتباكات مسلحة قد اندعلت في مدينة مصراتة الليبية بين فصائل تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط تصاعد التوتر الأمني في جنوب المدينة التي تقع غربي البلاد.
وذكرت صحيفة "المرصد" الليبية أن مواجهات اندلعت عند جزيرة السكت بين الكتيبة الرابعة والعشرين مشاة التابعة لوزارة دفاع الدبيبة، والقوة المشتركة التابعة لرئاسة حكومته، مؤكدة وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى طوارئ مصراتة نتيجة الاشتباكات التي امتدت إلى طريق المطار في منطقة الغيران، ثم إلى جزيرة الزباطي، حيث أغلقت سيارات مسلحة الطريق المؤدي إلى مطار مصراتة بالكامل في الاتجاهين.
لم يصدر عن السلطات الأمنية في مدينة مصراتة أي بيان يوضح خلفية القتال أو المتسبب في التصعيد.
ويشار إلى أن مصراتة تعد من أكبر المدن في الغرب الليبي، وهي من المناطق التي تشهد بين الحين والآخر توترات مسلحة بسبب صراعات على النفوذ بين مجموعات متنافسة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها. ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، ما تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала