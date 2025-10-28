https://sarabic.ae/20251028/وزير-النقل-الأمريكي-مراقبو-الحركة-الجوية-لن-يحصلوا-على-رواتبهم-بداية-من-الغد-1106458933.html

وزير النقل الأمريكي: مراقبو الحركة الجوية لن يحصلوا على رواتبهم بداية من الغد

وزير النقل الأمريكي: مراقبو الحركة الجوية لن يحصلوا على رواتبهم بداية من الغد

سبوتنيك عربي

قال وزير النقل الأمريكي شون دوفي إن مراقبو الحركة الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية سيتوقفون عن تلقي رواتبهم ابتداء من الغد بسبب الإغلاق الحكومي. 28.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-28T03:10+0000

2025-10-28T03:10+0000

2025-10-28T03:10+0000

أخبار العالم الآن

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس النواب الأمريكي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106458775_0:63:1024:639_1920x0_80_0_0_e543277543b4d8bfc21e438aea41d58f.jpg

وتواصل الحكومة الأمريكية إغلاقها منذ مطلع الشهر الجاري، مما تسبب في تعطيل الخدمات الحكومية باستثناء بعض الخدمات الحيوية مثل البريد والصحة.وأكد دوفي، عبر موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن عدم دفع المرتبات في موعدها تسبب في قلق للموظفين الذين يريدون دفع أقساطهم العقارية، على حد وصفه.وتابع: "هذا أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن تشاك تشومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وحكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب، يجب أن يقوما بعمل أفضل لإنهاء هذه الأزمة.وأمس الاثنين، قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت، إن مرتبات العسكريين قد تتوقف لذات السبب في منتصف الشهر المقبل.يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي فشل، قبل أيام، في تمرير مشروع قانون لدفع رواتب أفراد الخدمة والموظفين الفيدراليين الضروريين، سواء عبر مشروع الجمهوريين أو بديل الديمقراطيين.ومع استمرار الإغلاق، لا يزال مصدر 6.37 مليار دولار المطلوبة لدفع الرواتب كل أسبوعين غير محدد، في حين أمر ترامب سابقا وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، باستخدام 8 مليارات دولار من أموال البحث والتطوير لتغطية الرواتب منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

https://sarabic.ae/20251023/الشيوخ-الأمريكي-يفشل-في-إقرار-مشروع-قانون-لإنهاء-إغلاق-الحكومة-للمرة-الثانية-عشرة-1106298638.html

https://sarabic.ae/20251026/الخزانة-الأمريكية-رواتب-العسكريين-الأمريكيين-قد-تتوقف-بسبب-الإغلاق-الحكومي-1106418952.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس النواب الأمريكي