وزير النقل الأمريكي: مراقبو الحركة الجوية لن يحصلوا على رواتبهم بداية من الغد
سبوتنيك عربي
قال وزير النقل الأمريكي شون دوفي إن مراقبو الحركة الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية سيتوقفون عن تلقي رواتبهم ابتداء من الغد بسبب الإغلاق الحكومي. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T03:10+0000
أخبار العالم الآن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس النواب الأمريكي
وتواصل الحكومة الأمريكية إغلاقها منذ مطلع الشهر الجاري، مما تسبب في تعطيل الخدمات الحكومية باستثناء بعض الخدمات الحيوية مثل البريد والصحة.وأكد دوفي، عبر موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن عدم دفع المرتبات في موعدها تسبب في قلق للموظفين الذين يريدون دفع أقساطهم العقارية، على حد وصفه.وتابع: "هذا أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن تشاك تشومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وحكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب، يجب أن يقوما بعمل أفضل لإنهاء هذه الأزمة.وأمس الاثنين، قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت، إن مرتبات العسكريين قد تتوقف لذات السبب في منتصف الشهر المقبل.يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي فشل، قبل أيام، في تمرير مشروع قانون لدفع رواتب أفراد الخدمة والموظفين الفيدراليين الضروريين، سواء عبر مشروع الجمهوريين أو بديل الديمقراطيين.ومع استمرار الإغلاق، لا يزال مصدر 6.37 مليار دولار المطلوبة لدفع الرواتب كل أسبوعين غير محدد، في حين أمر ترامب سابقا وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، باستخدام 8 مليارات دولار من أموال البحث والتطوير لتغطية الرواتب منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس النواب الأمريكي
وتواصل الحكومة الأمريكية إغلاقها منذ مطلع الشهر الجاري، مما تسبب في تعطيل الخدمات الحكومية
باستثناء بعض الخدمات الحيوية مثل البريد والصحة.
وأكد دوفي، عبر موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن عدم دفع المرتبات في موعدها تسبب في قلق للموظفين الذين يريدون دفع أقساطهم العقارية، على حد وصفه.
وتابع: "هذا أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن تشاك تشومر، زعيم الديمقراطيين
في مجلس الشيوخ، وحكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب، يجب أن يقوما بعمل أفضل لإنهاء هذه الأزمة.
وأمس الاثنين، قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت، إن مرتبات العسكريين قد تتوقف لذات السبب في منتصف الشهر المقبل.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي
فشل، قبل أيام، في تمرير مشروع قانون لدفع رواتب أفراد الخدمة والموظفين الفيدراليين الضروريين، سواء عبر مشروع الجمهوريين أو بديل الديمقراطيين.
ومع استمرار الإغلاق، لا يزال مصدر 6.37 مليار دولار المطلوبة لدفع الرواتب كل أسبوعين غير محدد، في حين أمر ترامب سابقا وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، باستخدام 8 مليارات دولار من أموال البحث والتطوير لتغطية الرواتب منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025.