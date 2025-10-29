https://sarabic.ae/20251029/الشعب-كان-واعيا-الرئيس-الإیراني-العدو-خلال-حربه-على-إيران-اعتقد-أن-البلاد-ستتفكك--1106524929.html

"الشعب كان واعيا"... الرئيس الإیراني: العدو خلال حربه على إيران اعتقد أن البلاد ستتفكك

"الشعب كان واعيا"... الرئيس الإیراني: العدو خلال حربه على إيران اعتقد أن البلاد ستتفكك

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، إن "العدو الصهيوني ظن أنه عندما يهاجم إيران بالقنابل والصواريخ فإن الشعب سينزل إلى الشوارع وستتفكك البلاد لكن رد الشعب جاء... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

نقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، عن بزشكيان في كلمة له على هامش مراسم الیوم الوطني للممرضات، أن الشعب الإيراني صمد واتخذ مواقف فعالة للغاية خلال الحرب الإسرائيلية على بلاده.وشدد الرئيس الإيراني على أن "العدو الصهيوني خلال الحرب الـ12 يوما المفروضة على إيران كان يسعى إلى تمزيق وحدتنا وتماسكنا، ولكنه فشل".وأشاد مسعود بزشكیان بجهود الطاقم الطبي وخاصة الممرضات والممرضين خلال تلك الحرب، وقال: "إن يقظة الشعب وخاصة الطاقم الطبي خلال هذه الحرب، جديرة بالثناء وأنهم لعبوا دورا كبيرا في الحرب واستشهد عدد منهم".وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي، إن القدرات التسليحية والتشغيلية وجاهزية القوات المسلحة الإيرانية شهدت زيادة هائلة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة مع إسرائيل، التي حدثت في يونيو/ حزيران الماضي واستمرت 12 يوما.وتابع طلائي: "العدو فشل في الحرب التي فرضها على إيران رغم استعداداته على مدار 15 عاما"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، مؤكدا أن أي محاولة تهديد جديدة ستكون فاشلة بصورة أكبر مما حدث في الحرب الأخيرة"، مشيرا إلى أن إيران عززت استعداداتها الدفاعية في ذات الوقت الذي أصبحت فيه قدرات الطرف الآخر هشة، على حد وصفه.وفي 13 يونيو الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.

