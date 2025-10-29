"الشعب كان واعيا"... الرئيس الإیراني: العدو خلال حربه على إيران اعتقد أن البلاد ستتفكك

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
"الشعب كان واعيا"... الرئيس الإیراني: العدو خلال حربه على إيران اعتقد أن البلاد ستتفكك
"الشعب كان واعيا"... الرئيس الإیراني: العدو خلال حربه على إيران اعتقد أن البلاد ستتفكك

13:39 GMT 29.10.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مع محمد باكبور، 21 سبتمبر/ أيلول 2024
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مع محمد باكبور، 21 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، إن "العدو الصهيوني ظن أنه عندما يهاجم إيران بالقنابل والصواريخ فإن الشعب سينزل إلى الشوارع وستتفكك البلاد لكن رد الشعب جاء فوق ما كان يتصور العدو".
نقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، عن بزشكيان في كلمة له على هامش مراسم الیوم الوطني للممرضات، أن الشعب الإيراني صمد واتخذ مواقف فعالة للغاية خلال الحرب الإسرائيلية على بلاده.
الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
‌‏الموساد: إيران شكلت وحدة بها 11 ألف عنصر لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية حول العالم
26 أكتوبر, 14:26 GMT
وشدد الرئيس الإيراني على أن "العدو الصهيوني خلال الحرب الـ12 يوما المفروضة على إيران كان يسعى إلى تمزيق وحدتنا وتماسكنا، ولكنه فشل".
وأشاد مسعود بزشكیان بجهود الطاقم الطبي وخاصة الممرضات والممرضين خلال تلك الحرب، وقال: "إن يقظة الشعب وخاصة الطاقم الطبي خلال هذه الحرب، جديرة بالثناء وأنهم لعبوا دورا كبيرا في الحرب واستشهد عدد منهم".
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي، إن القدرات التسليحية والتشغيلية وجاهزية القوات المسلحة الإيرانية شهدت زيادة هائلة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة مع إسرائيل، التي حدثت في يونيو/ حزيران الماضي واستمرت 12 يوما.
وتابع طلائي: "العدو فشل في الحرب التي فرضها على إيران رغم استعداداته على مدار 15 عاما"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، مؤكدا أن أي محاولة تهديد جديدة ستكون فاشلة بصورة أكبر مما حدث في الحرب الأخيرة"، مشيرا إلى أن إيران عززت استعداداتها الدفاعية في ذات الوقت الذي أصبحت فيه قدرات الطرف الآخر هشة، على حد وصفه.
وفي 13 يونيو الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
