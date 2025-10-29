اليابان والولايات المتحدة تؤكدان عزمهما على إنتاج صواريخ بشكل مشترك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
اليابان والولايات المتحدة تؤكدان عزمهما على إنتاج صواريخ بشكل مشترك
اليابان والولايات المتحدة تؤكدان عزمهما على إنتاج صواريخ بشكل مشترك
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم الأربعاء، أن طوكيو وواشنطن، "أكدتا نيتهما بدء إنتاج مشترك للصواريخ وتنفيذ أعمال صيانة مشتركة للسفن الحربية... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T04:37+0000
2025-10-29T04:43+0000
أخبار اليابان
بحر اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106501506_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_486592928ecba6be7d381ec75f665cc3.jpg
وقال كويزومي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث: "الركيزة الثانية في تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة، هي التعاون في مجال المعدات الدفاعية والتكنولوجيا، وأكدنا أننا سنمضي قدمًا في الإنتاج المشترك للصواريخ وصيانة السفن والطائرات الأمريكية".من جانبه، أعلن وزير الحرب الأمريكي، أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، "أساسي لردع الاعتداءات العسكرية الصينية"، وفق تعبيره.وقال هيغسيث، خلال اجتماع مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي في طوكيو: "للاستجابة للطوارئ الإقليمية والحفاظ على أمن بلدنا، جنبًا إلى جنب مع اليابان، نتطلّع إلى مواصلة تعزيز تحالفنا".كما أكد وزير الدفاع الياباني أن الولايات المتحدة واليابان، اتفقتا على توسيع الوجود المشترك لقوات البلدين في منطقة الجنوب الغربي من اليابان، وإجراء تدريبات مشتركة.وقال كويزومي خلال المؤتمر الصحفي: وفي وقت سابق منم يوم أمس الثلاثاء، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اتفاقية إطارية حول تأمين إمدادات المعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة.وقال البيت الأبيض في بيان: "الاتفاق الذي وقّعه ترامب وتاكايتشي في طوكيو، حول تأمين إمدادات المعادن النادرة، والبلدان يعتزمان التعاون باستخدام أدوات السياسة الاقتصادية والاستثمار المنسّق من أجل تسريع تطوير أسواق متنوعة وعادلة للمعادن الحيوية والعناصر النادرة".
04:37 GMT 29.10.2025 (تم التحديث: 04:43 GMT 29.10.2025)
© AP Photo / Alex BrandonUS Defense Secretary Pete Hegseth speaks during a news conference at the Pentagon in Washington, Sunday, June 22, 2025.
US Defense Secretary Pete Hegseth speaks during a news conference at the Pentagon in Washington, Sunday, June 22, 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
أعلن وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم الأربعاء، أن طوكيو وواشنطن، "أكدتا نيتهما بدء إنتاج مشترك للصواريخ وتنفيذ أعمال صيانة مشتركة للسفن الحربية والطائرات الأمريكية"، على حد قوله.
وقال كويزومي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث: "الركيزة الثانية في تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة، هي التعاون في مجال المعدات الدفاعية والتكنولوجيا، وأكدنا أننا سنمضي قدمًا في الإنتاج المشترك للصواريخ وصيانة السفن والطائرات الأمريكية".
من جانبه، أعلن وزير الحرب الأمريكي، أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، "أساسي لردع الاعتداءات العسكرية الصينية"، وفق تعبيره.
الرئبس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
أمريكا واليابان توقعان اتفاقية حول "تأمين إمدادات" المعادن النادرة
أمس, 06:45 GMT
وقال هيغسيث، خلال اجتماع مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي في طوكيو: "للاستجابة للطوارئ الإقليمية والحفاظ على أمن بلدنا، جنبًا إلى جنب مع اليابان، نتطلّع إلى مواصلة تعزيز تحالفنا".
كما أكد وزير الدفاع الياباني أن الولايات المتحدة واليابان، اتفقتا على توسيع الوجود المشترك لقوات البلدين في منطقة الجنوب الغربي من اليابان، وإجراء تدريبات مشتركة.
وقال كويزومي خلال المؤتمر الصحفي:

من أجل تعزيز التحالف الأمريكي الياباني، الذي يُعدّ الأقوى في العالم، بوتيرة غير مسبوقة، من الضروري رفع مستوى التنسيق في القيادة والسيطرة، وتوسيع الوجود الأمريكي الياباني المشترك في المنطقة الجنوبية الغربية من اليابان، وتعزيز التدريبات المشتركة. ويُعدّ ذلك أحد أولويات التحالف.

وفي وقت سابق منم يوم أمس الثلاثاء، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اتفاقية إطارية حول تأمين إمدادات المعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة.

وقال البيت الأبيض في بيان: "الاتفاق الذي وقّعه ترامب وتاكايتشي في طوكيو، حول تأمين إمدادات المعادن النادرة، والبلدان يعتزمان التعاون باستخدام أدوات السياسة الاقتصادية والاستثمار المنسّق من أجل تسريع تطوير أسواق متنوعة وعادلة للمعادن الحيوية والعناصر النادرة".
