اليابان والولايات المتحدة تؤكدان عزمهما على إنتاج صواريخ بشكل مشترك
أعلن وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم الأربعاء، أن طوكيو وواشنطن، "أكدتا نيتهما بدء إنتاج مشترك للصواريخ وتنفيذ أعمال صيانة مشتركة للسفن الحربية والطائرات الأمريكية"، على حد قوله.
وقال كويزومي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث: "الركيزة الثانية في تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة، هي التعاون في مجال المعدات الدفاعية والتكنولوجيا، وأكدنا أننا سنمضي قدمًا في الإنتاج المشترك للصواريخ وصيانة السفن والطائرات الأمريكية".
من جانبه، أعلن وزير الحرب الأمريكي، أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، "أساسي لردع الاعتداءات العسكرية الصينية"، وفق تعبيره.
وقال هيغسيث، خلال اجتماع مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي في طوكيو: "للاستجابة للطوارئ الإقليمية والحفاظ على أمن بلدنا، جنبًا إلى جنب مع اليابان، نتطلّع إلى مواصلة تعزيز تحالفنا".
كما أكد وزير الدفاع الياباني أن الولايات المتحدة واليابان، اتفقتا على توسيع الوجود المشترك لقوات البلدين في منطقة الجنوب الغربي من اليابان، وإجراء تدريبات مشتركة.
وقال كويزومي خلال المؤتمر الصحفي:
من أجل تعزيز التحالف الأمريكي الياباني، الذي يُعدّ الأقوى في العالم، بوتيرة غير مسبوقة، من الضروري رفع مستوى التنسيق في القيادة والسيطرة، وتوسيع الوجود الأمريكي الياباني المشترك في المنطقة الجنوبية الغربية من اليابان، وتعزيز التدريبات المشتركة. ويُعدّ ذلك أحد أولويات التحالف.
وفي وقت سابق منم يوم أمس الثلاثاء، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اتفاقية إطارية حول تأمين إمدادات المعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة.
وقال البيت الأبيض في بيان: "الاتفاق الذي وقّعه ترامب وتاكايتشي في طوكيو، حول تأمين إمدادات المعادن النادرة، والبلدان يعتزمان التعاون باستخدام أدوات السياسة الاقتصادية والاستثمار المنسّق من أجل تسريع تطوير أسواق متنوعة وعادلة للمعادن الحيوية والعناصر النادرة".
