https://sarabic.ae/20251029/سوريا-تعترف-رسميا-بكوسوفو-دولة-مستقلة-وذات-سيادة-1106532191.html
سوريا تعترف رسميا بكوسوفو دولة مستقلة وذات سيادة
سوريا تعترف رسميا بكوسوفو دولة مستقلة وذات سيادة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، اعتراف الجمهورية العربية السورية الرسمي بجمهورية كوسوفو كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة. 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T16:40+0000
2025-10-29T16:40+0000
2025-10-29T16:40+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/03/1057877844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38d1e7f60f82160e04bad8c94764f154.jpg
جاء الإعلان في بيان رسمي أصدرته الوزارة عقب اجتماع ثلاثي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، ضم سوريا والمملكة العربية السعودية وكوسوفو، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والاعتراف المتبادل، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).وأكدت الخارجية السورية أن القرار يأتي في سياق سياستها لتوسيع التعاون الدولي، وتعزيز علاقات الصداقة مع دول العالم بما يخدم المصالح المشتركة.كما أعربت الوزارة عن "تقديرها العميق للدور السعودي البناء في تقريب وجهات النظر وتهيئة الأجواء لاتخاذ هذا الخطوة".وكان الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، قد قال اليوم، الأربعاء، في كلمته في "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، إن سوريا تمثل أهمية استراتيجية في المنطقة، وهي بوابة الشرق. وأوضح الرئيس السوري أن "العالم اليوم سوف يستفيد من سوريا لا سيما في ظل معاناته من عدم الأمان والاستقرار في سلاسل التوريد بين الشرق والغرب، وبأن الرياح الاستثمارية تتجه نحو سوريا، التي خرجت من أزمتها سريعا، وهي تحتوي على فرص استثمارية قوية". وشدد الرئيس السوري للفترة الانتقالية على وجود مجالات عدة يمكن الاستثمار فيها في مقدمتها القطاع العقاري والسياحي والنفطي، في ظل وجود مخزونات من النفط والغاز، منوها إلى أن استقرار البلاد مرتبط بالتنمية الاقتصادية. وتابع الشرع: "العالم جرب فشل سوريا وما تسبب به في مخاطر استراتيجية". وفيما أشاد بالموقف السعودي تجاه سوريا، وتحركاتها لإعادتها مجددا للعالم، أشار إلى أن السعودية تشكل قبلة الاقتصاديين في المنطقة.
https://sarabic.ae/20251029/مبادرة-مستقبل-الاستثمار-أو-دافوس-الصحراء--تحول-الرياض-لملتقى-استثماري-عالمي-1106517355.html
https://sarabic.ae/20251029/بحضور-الأمير-محمد-بن-سلمان-الرئيس-السوري-يلقي-كلمة-أمام-منتدى-مبادرة-الاستثمار-في-الرياض-1106528822.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/03/1057877844_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_fbfae4420557015ac679012ee7f4be50.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
سوريا تعترف رسميا بكوسوفو دولة مستقلة وذات سيادة
أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، اعتراف الجمهورية العربية السورية الرسمي بجمهورية كوسوفو كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة.
جاء الإعلان في بيان رسمي أصدرته الوزارة عقب اجتماع ثلاثي عُقد في العاصمة السعودية الرياض
، ضم سوريا والمملكة العربية السعودية وكوسوفو، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والاعتراف المتبادل، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).
وقالت الوزارة في بيانها: "تعلن الجمهورية العربية السورية اعترافها الرسمي بجمهورية كوسوفو دولة مستقلة وذات سيادة، انطلاقاً من إيمانها بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحرصها على تعزيز السلام والاستقرار في منطقة البلقان والعالم".
وأكدت الخارجية السورية أن القرار يأتي في سياق سياستها لتوسيع التعاون الدولي، وتعزيز علاقات الصداقة مع دول العالم بما يخدم المصالح المشتركة.
كما أعربت الوزارة عن "تقديرها العميق للدور السعودي البناء في تقريب وجهات النظر وتهيئة الأجواء لاتخاذ هذا الخطوة".
واختتم البيان بتطلع دمشق إلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع بريشتينا في أقرب وقت، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لصالح الشعبين.
وكان الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع
، قد قال اليوم، الأربعاء، في كلمته في "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، إن سوريا تمثل أهمية استراتيجية في المنطقة، وهي بوابة الشرق.
وأكد الشرع، بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك"، خلال جلسة حوارية في منتدى "FII" في السعودية، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن "سوريا لديها اقتصاد متنوع، وبدأت اليوم صفحة جديدة انفتحت على العالم بشكل سريع، وبدعم من جميع القوى المحيطة على رأسها السعودية".
وأوضح الرئيس السوري أن "العالم اليوم سوف يستفيد من سوريا لا سيما في ظل معاناته من عدم الأمان والاستقرار في سلاسل التوريد بين الشرق والغرب، وبأن الرياح الاستثمارية تتجه نحو سوريا، التي خرجت من أزمتها سريعا، وهي تحتوي على فرص استثمارية قوية".
وشدد الرئيس السوري للفترة الانتقالية على وجود مجالات عدة يمكن الاستثمار فيها في مقدمتها القطاع العقاري والسياحي والنفطي، في ظل وجود مخزونات من النفط والغاز، منوها إلى أن استقرار البلاد مرتبط بالتنمية الاقتصادية.
وتابع الشرع: "العالم جرب فشل سوريا وما تسبب به في مخاطر استراتيجية".
وفيما أشاد بالموقف السعودي تجاه سوريا، وتحركاتها لإعادتها مجددا للعالم، أشار إلى أن السعودية
تشكل قبلة الاقتصاديين في المنطقة.