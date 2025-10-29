https://sarabic.ae/20251029/سوريا-تعترف-رسميا-بكوسوفو-دولة-مستقلة-وذات-سيادة-1106532191.html

سوريا تعترف رسميا بكوسوفو دولة مستقلة وذات سيادة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، اعتراف الجمهورية العربية السورية الرسمي بجمهورية كوسوفو كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة. 29.10.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/03/1057877844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38d1e7f60f82160e04bad8c94764f154.jpg

جاء الإعلان في بيان رسمي أصدرته الوزارة عقب اجتماع ثلاثي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، ضم سوريا والمملكة العربية السعودية وكوسوفو، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والاعتراف المتبادل، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).وأكدت الخارجية السورية أن القرار يأتي في سياق سياستها لتوسيع التعاون الدولي، وتعزيز علاقات الصداقة مع دول العالم بما يخدم المصالح المشتركة.كما أعربت الوزارة عن "تقديرها العميق للدور السعودي البناء في تقريب وجهات النظر وتهيئة الأجواء لاتخاذ هذا الخطوة".وكان الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، قد قال اليوم، الأربعاء، في كلمته في "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، إن سوريا تمثل أهمية استراتيجية في المنطقة، وهي بوابة الشرق. وأوضح الرئيس السوري أن "العالم اليوم سوف يستفيد من سوريا لا سيما في ظل معاناته من عدم الأمان والاستقرار في سلاسل التوريد بين الشرق والغرب، وبأن الرياح الاستثمارية تتجه نحو سوريا، التي خرجت من أزمتها سريعا، وهي تحتوي على فرص استثمارية قوية". وشدد الرئيس السوري للفترة الانتقالية على وجود مجالات عدة يمكن الاستثمار فيها في مقدمتها القطاع العقاري والسياحي والنفطي، في ظل وجود مخزونات من النفط والغاز، منوها إلى أن استقرار البلاد مرتبط بالتنمية الاقتصادية. وتابع الشرع: "‌‏العالم جرب فشل سوريا وما تسبب به في مخاطر استراتيجية". وفيما أشاد بالموقف السعودي تجاه سوريا، وتحركاتها لإعادتها مجددا للعالم، أشار إلى أن السعودية تشكل قبلة الاقتصاديين في المنطقة.

2025

