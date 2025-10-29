https://sarabic.ae/20251029/عراقجي-نافذة-الدبلوماسية-الإيرانية-مفتوحة-وستبقى-1106531766.html
عراقجي: نافذة الدبلوماسية الإيرانية مفتوحة وستبقى
عراقجي: نافذة الدبلوماسية الإيرانية مفتوحة وستبقى
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق حتى في ظل نيران الحرب.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن عراقجي، أن الحوار والتفاوض يختلف عن الاستبداد والطغيان، وعن الإملاءات وإصدار الأوامر.وأفاد بأن "تجربة إيران قد أثبت أنه لا توجد أزمة مطلقة، ولا يوجد جمود دائم ونافذة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى في أشد الأيام اضطرابا، مفتوحة وستبقى كذلك".وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "المهم هو الثقة بقوة الحوار والثبات على منطق التفاعل. في وقت خلط فيه الكثيرون بين الدبلوماسية والمساومة، أثبتت إيران أن التفاوض ليس ضعفا، بل هو استمرار لحكم العقل ومن يسعى إلى طريق الحوار يسعى في الحقيقة إلى طريق السلام والكرامة".ولفت عباس عراقجي إلى أنه "لا تتفاوض مع عدو غادر ومعتد خرج عن دائرة الحوار خلال المفاوضات، ولجأ إلى التهديد والعدوان".وشدد الوزير الإيراني على أن "شرط استمرار الحوار هو ضمان الالتزام بالدبلوماسية من منطلق المساواة، وشرط نجاح المفاوضات هو الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين المتفاوضين".
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق حتى في ظل نيران الحرب.
ونقلت وكالة
"مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن عراقجي، أن الحوار والتفاوض يختلف عن الاستبداد والطغيان، وعن الإملاءات وإصدار الأوامر.
وأفاد بأن "تجربة إيران قد أثبت أنه لا توجد أزمة مطلقة، ولا يوجد جمود دائم ونافذة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى في أشد الأيام اضطرابا، مفتوحة وستبقى كذلك".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني
: "المهم هو الثقة بقوة الحوار والثبات على منطق التفاعل. في وقت خلط فيه الكثيرون بين الدبلوماسية والمساومة، أثبتت إيران أن التفاوض ليس ضعفا، بل هو استمرار لحكم العقل ومن يسعى إلى طريق الحوار يسعى في الحقيقة إلى طريق السلام والكرامة".
وأشار إلى "إبقاء راية المفاوضات، بكل كرامة وحكمة وسرعة، مرفوعة عاليا من قبل إيران في السنوات الأخيرة، والأحداث الأخيرة أظهرت أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق حتى في ظل نيران الحرب".
ولفت عباس عراقجي إلى أنه "لا تتفاوض مع عدو غادر ومعتد خرج عن دائرة الحوار خلال المفاوضات
، ولجأ إلى التهديد والعدوان".
وشدد الوزير الإيراني على أن "شرط استمرار الحوار هو ضمان الالتزام بالدبلوماسية من منطلق المساواة، وشرط نجاح المفاوضات هو الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين المتفاوضين".