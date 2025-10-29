https://sarabic.ae/20251029/وزير-الإعلام-السوري-لـسبوتنيك-التجربة-الإعلامية-السورية-منفتحة--1106529772.html

وزير الإعلام السوري لـ"سبوتنيك": التجربة الإعلامية السورية منفتحة

وزير الإعلام السوري لـ"سبوتنيك": التجربة الإعلامية السورية منفتحة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الاعلام السوري، حمزة مصطفى، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن مشاركة سوريا ممثلة بوزير الإعلام السورية في أعمال "ملتقى الإعلام العربي" بنسخته الحادية... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-29T15:30+0000

2025-10-29T15:30+0000

2025-10-29T15:55+0000

أخبار سوريا اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106530057_0:0:843:474_1920x0_80_0_0_6c3025f0a1f29d010a4f09c4cfad4249.png

وأضاف المصطفى: "بلا شك نحن جئنا إلى هنا من أجل نقل سرديتنا، نقل التحديات التي تواجه سوريا الجديدة وخاصة فيما يتعلق بانتشار الشائعات والمحتوى المضلل".وأوضح المصطفى: "لذلك من هنا في محاولة إعادة تعريف العلاقات وتوجيهها بما يخدم مصالح سوريا ومصالح الإنسان السوري، حصلت الكثير من الزيارات وكانت آخرها زيارة فخامة الرئيس الشرع إلى موسكو حيث تم نقاش قضايا مختلفة".وأضاف: "بلا شك سوريا تخط مرحلة انتقالية في غاية التعقيد، هناك انقسامات اجتماعية، هناك مشاكل كثيرة تراكمت على مدار السنوات الماضية، ولكن النهج الحكومي الجديد هو نهج ليس تدخليا في الاعلام، ولا نهجا تدخليا على مستوى فلسفلة الدولة، سنحاول بشكل أو بآخر أن نبلور نموذجا جديدا يعلي من قيمة الحرية ويستثمر فيها ويفسح المجال بالنسببة لوسائل الإعلام، سواء الخاصة أو وسائل الإعلام العامة أو الأجنبية أن تأتي وتستثمر في سوريا، نحن نطمح من شراكات من هذا النوع نطمح أن نحول سوريا الجديدة ودمشق إلى مقر ومستقر للصناعية الدرامية والإعلامية".وبيّن المصطفى أن "سوريا الجديدة منفتحة على الإعلام لا تخشى شيئا، مضيفاً: "نريد أن ننتقل من فكرة الإعلام الرسمي إلى فكرة الإعلام العام بحيث لا يكون الإعلام صوت للحكومة أو السلطة بقدر ما هو صوت للمجتمع، فلذلك في كل وسائل الإعلام الخاصة فينا وفرنا مساحات جيدة وسوف تتسع يوميا للأصوات الناقضة والمعارضة من أجل، فالتدافع السياسي خلال المراحل الانتقالية أمر طبيعي ونحن نرحب فيه".وتابع "هذه المرة الأولى في تاريخ البلدين تبنى علاقة على اساس الاحترام والسيادة والندية، نحن نطمح الى تعاون مستقبلي مع لبنان يزيل كل رواسب الماضي ويزيل كل العقبات التي خلقها النظام البائد، ويفتح صفحة جديدة نحترم فيها استقلال لبنان واللبنانيين، ونطمح ان تكون العلاقات علاقات انفتاح اقتصادي وتعاون واستقرار، وان نستفيد من التجربة اللبنانية في الاعلام".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، انطلقت أعمال ملتقى الإعلام العربي بنسخته الحادية والعشرين للمرة الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي ووزارة الإعلام في لبنان، تحت شعار: "الإعلام والتنمية المستدامة: شركاء الحاضر – تحالف المستقبل".ويشارك في أعمال الملتقى نخبة من الوزراء والإعلاميين العرب وقادة الرأي والخبراء والمتخصصين، الذين سيناقشون عبر جلسات وحوارات مفتوحة محاور عدة تتعلق بدور الإعلام في التنمية، وتحديات العصر الرقمي، والمسؤولية المجتمعية للإعلام العربي.

https://sarabic.ae/20251029/بمشاركة-سوتنيك-انطلاق-منتدى-الإعلام-العربي-في-بيروت--1106507621.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي