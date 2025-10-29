وزير الإعلام السوري لـ"سبوتنيك": التجربة الإعلامية السورية منفتحة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251029/وزير-الإعلام-السوري-لـسبوتنيك-التجربة-الإعلامية-السورية-منفتحة--1106529772.html
وزير الإعلام السوري لـ"سبوتنيك": التجربة الإعلامية السورية منفتحة
وزير الإعلام السوري لـ"سبوتنيك": التجربة الإعلامية السورية منفتحة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الاعلام السوري، حمزة مصطفى، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن مشاركة سوريا ممثلة بوزير الإعلام السورية في أعمال "ملتقى الإعلام العربي" بنسخته الحادية... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T15:30+0000
2025-10-29T15:55+0000
أخبار سوريا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106530057_0:0:843:474_1920x0_80_0_0_6c3025f0a1f29d010a4f09c4cfad4249.png
وأضاف المصطفى: "بلا شك نحن جئنا إلى هنا من أجل نقل سرديتنا، نقل التحديات التي تواجه سوريا الجديدة وخاصة فيما يتعلق بانتشار الشائعات والمحتوى المضلل".وأوضح المصطفى: "لذلك من هنا في محاولة إعادة تعريف العلاقات وتوجيهها بما يخدم مصالح سوريا ومصالح الإنسان السوري، حصلت الكثير من الزيارات وكانت آخرها زيارة فخامة الرئيس الشرع إلى موسكو حيث تم نقاش قضايا مختلفة".وأضاف: "بلا شك سوريا تخط مرحلة انتقالية في غاية التعقيد، هناك انقسامات اجتماعية، هناك مشاكل كثيرة تراكمت على مدار السنوات الماضية، ولكن النهج الحكومي الجديد هو نهج ليس تدخليا في الاعلام، ولا نهجا تدخليا على مستوى فلسفلة الدولة، سنحاول بشكل أو بآخر أن نبلور نموذجا جديدا يعلي من قيمة الحرية ويستثمر فيها ويفسح المجال بالنسببة لوسائل الإعلام، سواء الخاصة أو وسائل الإعلام العامة أو الأجنبية أن تأتي وتستثمر في سوريا، نحن نطمح من شراكات من هذا النوع نطمح أن نحول سوريا الجديدة ودمشق إلى مقر ومستقر للصناعية الدرامية والإعلامية".وبيّن المصطفى أن "سوريا الجديدة منفتحة على الإعلام لا تخشى شيئا، مضيفاً: "نريد أن ننتقل من فكرة الإعلام الرسمي إلى فكرة الإعلام العام بحيث لا يكون الإعلام صوت للحكومة أو السلطة بقدر ما هو صوت للمجتمع، فلذلك في كل وسائل الإعلام الخاصة فينا وفرنا مساحات جيدة وسوف تتسع يوميا للأصوات الناقضة والمعارضة من أجل، فالتدافع السياسي خلال المراحل الانتقالية أمر طبيعي ونحن نرحب فيه".وتابع "هذه المرة الأولى في تاريخ البلدين تبنى علاقة على اساس الاحترام والسيادة والندية، نحن نطمح الى تعاون مستقبلي مع لبنان يزيل كل رواسب الماضي ويزيل كل العقبات التي خلقها النظام البائد، ويفتح صفحة جديدة نحترم فيها استقلال لبنان واللبنانيين، ونطمح ان تكون العلاقات علاقات انفتاح اقتصادي وتعاون واستقرار، وان نستفيد من التجربة اللبنانية في الاعلام".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، انطلقت أعمال ملتقى الإعلام العربي بنسخته الحادية والعشرين للمرة الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي ووزارة الإعلام في لبنان، تحت شعار: "الإعلام والتنمية المستدامة: شركاء الحاضر – تحالف المستقبل".ويشارك في أعمال الملتقى نخبة من الوزراء والإعلاميين العرب وقادة الرأي والخبراء والمتخصصين، الذين سيناقشون عبر جلسات وحوارات مفتوحة محاور عدة تتعلق بدور الإعلام في التنمية، وتحديات العصر الرقمي، والمسؤولية المجتمعية للإعلام العربي.
https://sarabic.ae/20251029/بمشاركة-سوتنيك-انطلاق-منتدى-الإعلام-العربي-في-بيروت--1106507621.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106530057_106:0:738:474_1920x0_80_0_0_4e98dd47e9b63def952a328701d86b6b.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

وزير الإعلام السوري لـ"سبوتنيك": التجربة الإعلامية السورية منفتحة

15:30 GMT 29.10.2025 (تم التحديث: 15:55 GMT 29.10.2025)
© Sputnikوزير الإعلام السوري حمزة المصطفى
وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد وزير الاعلام السوري، حمزة مصطفى، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن مشاركة سوريا ممثلة بوزير الإعلام السورية في أعمال "ملتقى الإعلام العربي" بنسخته الحادية والعشرين هي "لحظة مفصلية بعد التحرير الذي حصل في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024".
وأضاف المصطفى: "بلا شك نحن جئنا إلى هنا من أجل نقل سرديتنا، نقل التحديات التي تواجه سوريا الجديدة وخاصة فيما يتعلق بانتشار الشائعات والمحتوى المضلل".

وأردف: "جئنا لنؤكد بأن تجربة الإعلامية الجديدة في سوريا هي تجربة منفتحة تستثمر في هامش الحرية والتعبير وتحاول بناء نموذج إعلامي رصين، مشيرا إلى أن سوريا الجديدة هي تقوم على فكرة الدبلوماسية المتوازنة التي تحاول بناء علاقات مع مختلف القوى الفاعلة وروسيا هي قوى فاعلة بلا شك".

وأوضح المصطفى: "لذلك من هنا في محاولة إعادة تعريف العلاقات وتوجيهها بما يخدم مصالح سوريا ومصالح الإنسان السوري، حصلت الكثير من الزيارات وكانت آخرها زيارة فخامة الرئيس الشرع إلى موسكو حيث تم نقاش قضايا مختلفة".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لنا كسوريين هامش الحرية هو أحد مكتسبات ثورة عام 2011، لذلك نسعى إلى ترسيخها من خلال تنظيم العمل الاعلامي بما يسمح بالاستثمار أكثر وأكثر في حرية الصحافة وفي الوقت ذاته بناء صحافة احترافية موضوعية، تحترم مبدأ أن تكون بناءة وأن تكون مسؤولة".

وأضاف: "بلا شك سوريا تخط مرحلة انتقالية في غاية التعقيد، هناك انقسامات اجتماعية، هناك مشاكل كثيرة تراكمت على مدار السنوات الماضية، ولكن النهج الحكومي الجديد هو نهج ليس تدخليا في الاعلام، ولا نهجا تدخليا على مستوى فلسفلة الدولة، سنحاول بشكل أو بآخر أن نبلور نموذجا جديدا يعلي من قيمة الحرية ويستثمر فيها ويفسح المجال بالنسببة لوسائل الإعلام، سواء الخاصة أو وسائل الإعلام العامة أو الأجنبية أن تأتي وتستثمر في سوريا، نحن نطمح من شراكات من هذا النوع نطمح أن نحول سوريا الجديدة ودمشق إلى مقر ومستقر للصناعية الدرامية والإعلامية".
وبيّن المصطفى أن "سوريا الجديدة منفتحة على الإعلام لا تخشى شيئا، مضيفاً: "نريد أن ننتقل من فكرة الإعلام الرسمي إلى فكرة الإعلام العام بحيث لا يكون الإعلام صوت للحكومة أو السلطة بقدر ما هو صوت للمجتمع، فلذلك في كل وسائل الإعلام الخاصة فينا وفرنا مساحات جيدة وسوف تتسع يوميا للأصوات الناقضة والمعارضة من أجل، فالتدافع السياسي خلال المراحل الانتقالية أمر طبيعي ونحن نرحب فيه".
مضيفا "وهذا ما نعتقد أنه يعزز المرحلة الانتقالية، ونؤمن أن وجود الاعلام خلال المرحلة الانتقالية قد يكون متعب ولكن غيابه قد يكون كارثي"، مشيرا إللى أنه لا نستطيع ان نصل بسورية الجديدة التي نتمناها والتي يتوقعها الشعب السوري بدون استثمار اكبر في حربة الاعلام وبدونمساحة كبيرة لحرية وسائل الاعلام".
وتابع "هذه المرة الأولى في تاريخ البلدين تبنى علاقة على اساس الاحترام والسيادة والندية، نحن نطمح الى تعاون مستقبلي مع لبنان يزيل كل رواسب الماضي ويزيل كل العقبات التي خلقها النظام البائد، ويفتح صفحة جديدة نحترم فيها استقلال لبنان واللبنانيين، ونطمح ان تكون العلاقات علاقات انفتاح اقتصادي وتعاون واستقرار، وان نستفيد من التجربة اللبنانية في الاعلام".
بمشاركة سوتنيك... انطلاق منتدى الإعلام العربي في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
بمشاركة "سبوتنيك"... انطلاق منتدى الإعلام العربي في بيروت
09:20 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، انطلقت أعمال ملتقى الإعلام العربي بنسخته الحادية والعشرين للمرة الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي ووزارة الإعلام في لبنان، تحت شعار: "الإعلام والتنمية المستدامة: شركاء الحاضر – تحالف المستقبل".
ويأتي الملتقى هذا العام ليؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل العربي في المجال الإعلامي، من خلال تبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الإعلامية والقطاعات التنموية والاقتصادية والثقافية.
ويشارك في أعمال الملتقى نخبة من الوزراء والإعلاميين العرب وقادة الرأي والخبراء والمتخصصين، الذين سيناقشون عبر جلسات وحوارات مفتوحة محاور عدة تتعلق بدور الإعلام في التنمية، وتحديات العصر الرقمي، والمسؤولية المجتمعية للإعلام العربي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала