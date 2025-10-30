https://sarabic.ae/20251030/إعلام-أمريكي-كبار-مسؤولي-إدارة-ترامب-ينقلون-منازلهم-إلى-القواعد-العسكرية-1106577709.html
إعلام أمريكي: كبار مسؤولي إدارة ترامب ينقلون منازلهم إلى القواعد العسكرية
إعلام أمريكي: كبار مسؤولي إدارة ترامب ينقلون منازلهم إلى القواعد العسكرية
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن عدداً من كبار المسؤولين الأمريكيين، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيت، انتقلوا من منازلهم
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن عدداً من كبار المسؤولين الأمريكيين، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيت، انتقلوا من منازلهم إلى القواعد العسكرية في ضواحي واشنطن لأسباب أمنية، وذلك عقب اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
وقالت مجلة Atlantic
الأمريكية، أن ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، انضم مؤخرًا إلى قائمة متزايدة من كبار المعينين السياسيين في إدارة ترامب الذين يقيمون الآن داخل منشآت عسكرية بالقرب من العاصمة، حيث يتمتعون بحماية من أي أعمال عنف محتملة ومن التظاهرات الشعبية.
ونقلت المجلة عن مصادر في وزارتي الخارجية والدفاع، أن روبيو وهيغسيت يعيشان في ما يُعرف بـ"الحي الجنرالي" داخل قاعدة "فورت ماكنير" العسكرية الواقعة على ضفاف نهر أناكستيا.
كما أُشارت المجلة إلى أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزير الجيش دانييل دريسكول، إضافةً إلى مسؤول رفيع آخر في البيت الأبيض لم يُكشف عن اسمه بسبب "تهديدات خارجية"، انتقلوا أيضًا إلى القواعد العسكرية.
ونقلت المجلة عن محللين قولهم إن لجوء هؤلاء المسؤولين إلى العيش داخل قواعد عسكرية يعكس درجة الاستقطاب السياسي الحاد في الولايات المتحدة، حيث بات بعض كبار الموظفين الحكوميين يعتمدون على الجيش الأمريكي لتأمين سلامتهم الشخصية.
وأضاف التقرير أن عددًا كبيرًا منهم انتقل في الوقت ذاته إلى تلك المنشآت لدرجة أن المساكن المخصصة لكبار الضباط أصبحت غير كافية لاستيعابهم.
وكان الناشط المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشارلي كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، قد قُتل بالرصاص في 10 سبتمبر خلال فعالية جماهيرية بجامعة وادي يوتا، تاركًا خلفه زوجة وطفلين. وقد وُجّهت تهمة القتل إلى الشاب تايلر روبنسون
(22 عامًا)، فيما أعلنت النيابة العامة نيتها المطالبة بإعدامه.