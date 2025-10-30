إعلام أمريكي: كبار مسؤولي إدارة ترامب ينقلون منازلهم إلى القواعد العسكرية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
https://sarabic.ae/20251030/إعلام-أمريكي-كبار-مسؤولي-إدارة-ترامب-ينقلون-منازلهم-إلى-القواعد-العسكرية-1106577709.html
إعلام أمريكي: كبار مسؤولي إدارة ترامب ينقلون منازلهم إلى القواعد العسكرية
إعلام أمريكي: كبار مسؤولي إدارة ترامب ينقلون منازلهم إلى القواعد العسكرية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن عدداً من كبار المسؤولين الأمريكيين، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيت، انتقلوا من منازلهم...
2025-10-30T21:58+0000
2025-10-30T21:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
ماركو روبيو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106578180_0:0:2810:1582_1920x0_80_0_0_c2b7e9146bddbb886b403c75fbf7a589.jpg
وقالت مجلة Atlantic الأمريكية، أن ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، انضم مؤخرًا إلى قائمة متزايدة من كبار المعينين السياسيين في إدارة ترامب الذين يقيمون الآن داخل منشآت عسكرية بالقرب من العاصمة، حيث يتمتعون بحماية من أي أعمال عنف محتملة ومن التظاهرات الشعبية.ونقلت المجلة عن مصادر في وزارتي الخارجية والدفاع، أن روبيو وهيغسيت يعيشان في ما يُعرف بـ"الحي الجنرالي" داخل قاعدة "فورت ماكنير" العسكرية الواقعة على ضفاف نهر أناكستيا.كما أُشارت المجلة إلى أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزير الجيش دانييل دريسكول، إضافةً إلى مسؤول رفيع آخر في البيت الأبيض لم يُكشف عن اسمه بسبب "تهديدات خارجية"، انتقلوا أيضًا إلى القواعد العسكرية.ونقلت المجلة عن محللين قولهم إن لجوء هؤلاء المسؤولين إلى العيش داخل قواعد عسكرية يعكس درجة الاستقطاب السياسي الحاد في الولايات المتحدة، حيث بات بعض كبار الموظفين الحكوميين يعتمدون على الجيش الأمريكي لتأمين سلامتهم الشخصية.وأضاف التقرير أن عددًا كبيرًا منهم انتقل في الوقت ذاته إلى تلك المنشآت لدرجة أن المساكن المخصصة لكبار الضباط أصبحت غير كافية لاستيعابهم.وكان الناشط المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشارلي كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، قد قُتل بالرصاص في 10 سبتمبر خلال فعالية جماهيرية بجامعة وادي يوتا، تاركًا خلفه زوجة وطفلين. وقد وُجّهت تهمة القتل إلى الشاب تايلر روبنسون (22 عامًا)، فيما أعلنت النيابة العامة نيتها المطالبة بإعدامه.
https://sarabic.ae/20251015/أمريكا-تلغي-تأشيرات-6-أجانب-بسبب-منشوراتهم-عن-اغتيال-تشارلي-كيرك-1106014439.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106578180_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_e11baef0bf815a63c6160026c4502053.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, ماركو روبيو
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, ماركو روبيو

إعلام أمريكي: كبار مسؤولي إدارة ترامب ينقلون منازلهم إلى القواعد العسكرية

21:58 GMT 30.10.2025
© AP Photo / Carlos BarriaPresident Donald Trump speaks from the East Room of the White House in Washington, Saturday, June 21, 2025.
President Donald Trump speaks from the East Room of the White House in Washington, Saturday, June 21, 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Carlos Barria
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن عدداً من كبار المسؤولين الأمريكيين، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيت، انتقلوا من منازلهم إلى القواعد العسكرية في ضواحي واشنطن لأسباب أمنية، وذلك عقب اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
وقالت مجلة Atlantic الأمريكية، أن ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، انضم مؤخرًا إلى قائمة متزايدة من كبار المعينين السياسيين في إدارة ترامب الذين يقيمون الآن داخل منشآت عسكرية بالقرب من العاصمة، حيث يتمتعون بحماية من أي أعمال عنف محتملة ومن التظاهرات الشعبية.
الناشط الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
أمريكا تلغي تأشيرات 6 أجانب بسبب منشوراتهم عن اغتيال تشارلي كيرك
15 أكتوبر, 02:53 GMT
ونقلت المجلة عن مصادر في وزارتي الخارجية والدفاع، أن روبيو وهيغسيت يعيشان في ما يُعرف بـ"الحي الجنرالي" داخل قاعدة "فورت ماكنير" العسكرية الواقعة على ضفاف نهر أناكستيا.
كما أُشارت المجلة إلى أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزير الجيش دانييل دريسكول، إضافةً إلى مسؤول رفيع آخر في البيت الأبيض لم يُكشف عن اسمه بسبب "تهديدات خارجية"، انتقلوا أيضًا إلى القواعد العسكرية.
ونقلت المجلة عن محللين قولهم إن لجوء هؤلاء المسؤولين إلى العيش داخل قواعد عسكرية يعكس درجة الاستقطاب السياسي الحاد في الولايات المتحدة، حيث بات بعض كبار الموظفين الحكوميين يعتمدون على الجيش الأمريكي لتأمين سلامتهم الشخصية.
وأضاف التقرير أن عددًا كبيرًا منهم انتقل في الوقت ذاته إلى تلك المنشآت لدرجة أن المساكن المخصصة لكبار الضباط أصبحت غير كافية لاستيعابهم.
وكان الناشط المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشارلي كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، قد قُتل بالرصاص في 10 سبتمبر خلال فعالية جماهيرية بجامعة وادي يوتا، تاركًا خلفه زوجة وطفلين. وقد وُجّهت تهمة القتل إلى الشاب تايلر روبنسون (22 عامًا)، فيما أعلنت النيابة العامة نيتها المطالبة بإعدامه.
