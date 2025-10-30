عربي
اختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع.. صور
اختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع.. صور
اختتمت، مساء اليوم الخميس، في مدينة بنغازي الليبية فعاليات كرنفال ليبيا التراثي الذي نظمته الهيئة الليبية للتراث والحياة البرية، وسط حضور جماهيري لافت من مختلف... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
الاحتفالية جسدت روعة الموروث الليبي الأصيل وغنى العادات والتقاليد المحلية، واستمر الكرنفال عدة أيام.وتنوعت خلالها الفعاليات التراثية والشعبية التي شملت عروض الأزياء التقليدية، والمأكولات الشعبية، والفنون الفلكلورية، بحسب مراسل "سبوتنيك".وشارك عدد من الجمعيات الثقافية والفرق الفنية في الكرنفال في أجواء احتفالية تهدف إلى الحفاظ على الهوية الليبية وتعزيز الوعي بأهمية الموروث الثقافي لدى الأجيال الجديدة.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال عضو الهيئة الليبية للتراث والحياة البرية والمتحدث الرسمي للكرنفال، عدي بوجمرة: "إن الكرنفال يقام للعام الثاني على التوالي بإقبال أوسع من الجماهير".وتابع: "هو خطوة مهمة لترسيخ التراث والهوية الليبية في نفوس أبناء الشعب الليبي. نريد لكل ليبي أن يشارك ويتعرف على تنوع ثقافاتنا المحلية، لأن التراث هو عنوان أصالتنا وجذر وحدتنا".وأضاف بوجمرة أن الهدف الأساسي من إقامة مثل هذه المهرجانات هو غرس قيم الهوية والعادات الأصيلة في نفوس الأطفال والشباب الذين ابتعد بعضهم عن الموروث الشعبي، مشددا على أن "من المهم ألا تندثر هذه القيم التي تشكل ملامح المجتمع الليبي".وأشار المتحدث إلى أن المهرجان تخلله عدد من المسابقات والتحديات التراثية، من بينها مسابقة أفضل زي ليبي تقليدي وأفضل مأكولات شعبية، والتي لاقت تفاعلا واسعا من الحضور والمشاركين.وأكد أن مثل هذه الأنشطة تساهم في تعزيز روح النخوة والشهامة والتكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع.
اختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع.. صور

20:46 GMT 30.10.2025
حصري
اختتمت، مساء اليوم الخميس، في مدينة بنغازي الليبية فعاليات كرنفال ليبيا التراثي الذي نظمته الهيئة الليبية للتراث والحياة البرية، وسط حضور جماهيري لافت من مختلف المدن الليبية.
الاحتفالية جسدت روعة الموروث الليبي الأصيل وغنى العادات والتقاليد المحلية، واستمر الكرنفال عدة أيام.
وتنوعت خلالها الفعاليات التراثية والشعبية التي شملت عروض الأزياء التقليدية، والمأكولات الشعبية، والفنون الفلكلورية، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وشارك عدد من الجمعيات الثقافية والفرق الفنية في الكرنفال في أجواء احتفالية تهدف إلى الحفاظ على الهوية الليبية وتعزيز الوعي بأهمية الموروث الثقافي لدى الأجيال الجديدة.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال عضو الهيئة الليبية للتراث والحياة البرية والمتحدث الرسمي للكرنفال، عدي بوجمرة: "إن الكرنفال يقام للعام الثاني على التوالي بإقبال أوسع من الجماهير".
وتابع: "هو خطوة مهمة لترسيخ التراث والهوية الليبية في نفوس أبناء الشعب الليبي. نريد لكل ليبي أن يشارك ويتعرف على تنوع ثقافاتنا المحلية، لأن التراث هو عنوان أصالتنا وجذر وحدتنا".
وأضاف بوجمرة أن الهدف الأساسي من إقامة مثل هذه المهرجانات هو غرس قيم الهوية والعادات الأصيلة في نفوس الأطفال والشباب الذين ابتعد بعضهم عن الموروث الشعبي، مشددا على أن "من المهم ألا تندثر هذه القيم التي تشكل ملامح المجتمع الليبي".
وأشار المتحدث إلى أن المهرجان تخلله عدد من المسابقات والتحديات التراثية، من بينها مسابقة أفضل زي ليبي تقليدي وأفضل مأكولات شعبية، والتي لاقت تفاعلا واسعا من الحضور والمشاركين.
وأكد أن مثل هذه الأنشطة تساهم في تعزيز روح النخوة والشهامة والتكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع.
