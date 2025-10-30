اختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع.. صور
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
اختتمت، مساء اليوم الخميس، في مدينة بنغازي الليبية فعاليات كرنفال ليبيا التراثي الذي نظمته الهيئة الليبية للتراث والحياة البرية، وسط حضور جماهيري لافت من مختلف المدن الليبية.
الاحتفالية جسدت روعة الموروث الليبي الأصيل وغنى العادات والتقاليد المحلية، واستمر الكرنفال عدة أيام.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع
اختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وتنوعت خلالها الفعاليات التراثية والشعبية التي شملت عروض الأزياء التقليدية، والمأكولات الشعبية، والفنون الفلكلورية، بحسب مراسل "سبوتنيك".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع
اختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وشارك عدد من الجمعيات الثقافية والفرق الفنية في الكرنفال في أجواء احتفالية تهدف إلى الحفاظ على الهوية الليبية وتعزيز الوعي بأهمية الموروث الثقافي لدى الأجيال الجديدة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع
اختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال عضو الهيئة الليبية للتراث والحياة البرية والمتحدث الرسمي للكرنفال، عدي بوجمرة: "إن الكرنفال يقام للعام الثاني على التوالي بإقبال أوسع من الجماهير".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع
اختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وتابع: "هو خطوة مهمة لترسيخ التراث والهوية الليبية في نفوس أبناء الشعب الليبي. نريد لكل ليبي أن يشارك ويتعرف على تنوع ثقافاتنا المحلية، لأن التراث هو عنوان أصالتنا وجذر وحدتنا".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع
اختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضاف بوجمرة أن الهدف الأساسي من إقامة مثل هذه المهرجانات هو غرس قيم الهوية والعادات الأصيلة في نفوس الأطفال والشباب الذين ابتعد بعضهم عن الموروث الشعبي، مشددا على أن "من المهم ألا تندثر هذه القيم التي تشكل ملامح المجتمع الليبي".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع
اختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار المتحدث إلى أن المهرجان تخلله عدد من المسابقات والتحديات التراثية، من بينها مسابقة أفضل زي ليبي تقليدي وأفضل مأكولات شعبية، والتي لاقت تفاعلا واسعا من الحضور والمشاركين.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع
اختتام كرنفال ليبيا التراثي في بنغازي وسط حضور شعبي واسع
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكد أن مثل هذه الأنشطة تساهم في تعزيز روح النخوة والشهامة والتكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع.