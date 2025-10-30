عربي
اعتقال 5 مشتبه بهم آخرين على خلفية سرقة مجوهرات من متحف اللوفر

10:21 GMT 30.10.2025
© AP Photo / Emma Da Silvaجنود فرنسيون يقومون بدوريات في محيط متحف اللوفر، بينما يصطف الناس في طوابير لمحاولة دخوله بعد تعرضه لعملية سرقة، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
جنود فرنسيون يقومون بدوريات في محيط متحف اللوفر، بينما يصطف الناس في طوابير لمحاولة دخوله بعد تعرضه لعملية سرقة، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Emma Da Silva
تابعنا عبر
أعلنت المدعية العامة في باريس لور بيكو، في حديثها لإذاعة غربية، أنه تم اعتقال خمسة مشتبه بهم آخرين على صلة بسرقة المجوهرات التي وقعت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول بمتحف اللوفر في باريس.
وجرت الاعتقالات أمس الأربعاء في منطقة سان سان دوني بضواحي باريس، ولم تكشف السلطات الفرنسية حتى الآن عن أسماء المشتبه بهم.
متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
إعلام: أكثر من مئة محقق يشاركون في قضية سرقة متحف اللوفر
25 أكتوبر, 23:05 GMT

وقالت بيكوا: إن المجوهرات المسروقة لم يتم العثور عليها بعد، لكن الشرطة تعتقد أن أحد المشتبه بهم الذين أُلقي القبض عليهم في المداهمة الأخيرة يُعتبر شخصاً مهماً في القضية، بعد العثور على بصمات حمضه النووي (DNA) في موقع الجريمة.

وأفادت الشرطة الفرنسية لشبكة إعلام غربية أن أحد المشتبه بهم كان قد تم التعرف عليه مسبقاً وكان تحت المراقبة منذ عدة أيام.
وبهذه الاعتقالات الجديدة، يرتفع عدد الأشخاص المحتجزين على خلفية عملية السرقة إلى سبعة.
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت، الأحد الماضي، أن السلطات في باريس اعتقلت رجلين على خلفية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف اللوفر.
متحف اللوفر في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
مجتمع
مديرة "اللوفر" تكشف عن ثغرة استغلها اللصوص لسرقة المتحف
22 أكتوبر, 18:57 GMT
وأفادت التقارير بأن أحد المشتبه بهم تم ضبطه، مساء السبت الماضي، في مطار باريس - شارل ديغول أثناء استعداده للسفر إلى الخارج، بينما أُلقي القبض على الثاني لاحقا في منطقة باريس.

وتم تكليف عشرات المحققين بتعقب اللصوص الذين سرقوا متحف اللوفر في يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إذ نهبوا مجوهرات ملكية تُقدَّر قيمتها بـ102 مليون دولار خلال سبع دقائق فقط.

واستخدم اللصوص سلما قابلا للتمديد لشاحنة مسروقة، ومعدات قطع لاختراق معرض في الطابق الأول.
وأثناء فرارهم على السلم، أسقط اللصوص تاجا مرصعا بالألماس والزمرد، وركبوا دراجات، وبحوزتهم 8 قطع أخرى، بما فيها قلادة من الزمرد والألماس أهداها نابليون بونابرت، إلى زوجته الإمبراطورة ماري لويز.
وأثارت سرقة متحف اللوفر جدلا عالميا وفرنسيا واسعا، بشأن أمن المؤسسات الثقافية.
