https://sarabic.ae/20251030/اعتقال-5-مشتبه-بهم-آخرين-على-خلفية-سرقة-مجوهرات-من-متحف-اللوفر--1106552924.html

اعتقال 5 مشتبه بهم آخرين على خلفية سرقة مجوهرات من متحف اللوفر

اعتقال 5 مشتبه بهم آخرين على خلفية سرقة مجوهرات من متحف اللوفر

سبوتنيك عربي

أعلنت المدعية العامة في باريس لور بيكو، في حديثها لإذاعة غربية، أنه تم اعتقال خمسة مشتبه بهم آخرين على صلة بسرقة المجوهرات التي وقعت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول... 30.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-30T10:21+0000

2025-10-30T10:21+0000

2025-10-30T10:21+0000

أخبار فرنسا

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106405501_0:87:1678:1031_1920x0_80_0_0_228f99a95ac028a9d8a1c4135c6f5803.jpg

وجرت الاعتقالات أمس الأربعاء في منطقة سان سان دوني بضواحي باريس، ولم تكشف السلطات الفرنسية حتى الآن عن أسماء المشتبه بهم. وأفادت الشرطة الفرنسية لشبكة إعلام غربية أن أحد المشتبه بهم كان قد تم التعرف عليه مسبقاً وكان تحت المراقبة منذ عدة أيام. وبهذه الاعتقالات الجديدة، يرتفع عدد الأشخاص المحتجزين على خلفية عملية السرقة إلى سبعة. وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت، الأحد الماضي، أن السلطات في باريس اعتقلت رجلين على خلفية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف اللوفر. وأفادت التقارير بأن أحد المشتبه بهم تم ضبطه، مساء السبت الماضي، في مطار باريس - شارل ديغول أثناء استعداده للسفر إلى الخارج، بينما أُلقي القبض على الثاني لاحقا في منطقة باريس. واستخدم اللصوص سلما قابلا للتمديد لشاحنة مسروقة، ومعدات قطع لاختراق معرض في الطابق الأول.وأثناء فرارهم على السلم، أسقط اللصوص تاجا مرصعا بالألماس والزمرد، وركبوا دراجات، وبحوزتهم 8 قطع أخرى، بما فيها قلادة من الزمرد والألماس أهداها نابليون بونابرت، إلى زوجته الإمبراطورة ماري لويز. وأثارت سرقة متحف اللوفر جدلا عالميا وفرنسيا واسعا، بشأن أمن المؤسسات الثقافية.

https://sarabic.ae/20251025/إعلام-أكثر-من-مئة-محقق-يشاركون-في-قضية-سرقة-متحف-اللوفر-1106396022.html

https://sarabic.ae/20251022/مديرة-اللوفر-تكشف-عن-ثغرة-استغلها-اللصوص-لسرقة-المتحف-1106292584.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن