الأمن الفيدرالي: تجريد 10 أشخاص من الجنسية الروسية وترحيلهم بعد ضلوعهم بأنشطة إرهابية

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمن الفيدرالي: تجريد 10 أشخاص من الجنسية الروسية وترحيلهم بعد ضلوعهم بأنشطة إرهابية
الأمن الفيدرالي: تجريد 10 أشخاص من الجنسية الروسية وترحيلهم بعد ضلوعهم بأنشطة إرهابية
أفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بسحب الجنسية الروسية من عشرة أفراد من منطقة آسيا الوسطى، شكّلوا تهديدا للأمن القومي الروسي.
وأفاد البيان: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، ووفقًا للبند 2، الجزء 1، المادة 22 من القانون الاتحادي الصادر في 28 أبريل/ نيسان 2023، المتعلق بالجنسية الروسية، بسحب الجنسية الروسية من عشرة أفراد من منطقة آسيا الوسطى، شكّلوا تهديدًا للأمن القومي الروسي".
ومن بين هؤلاء شخصان من سكان مقاطعة أرخانغيلسك، اعتنقا أيديولوجية تفوق جنسيتهما، وصدرت بحقهما عدة أحكام إدارية وجنائية بجرائم تتعلق بالعدوان واستخدام القوة ضد مواطنين روس، كما ارتكبا أعمال عنف متكررة ضد سكان سيفيرودفينسك، بالإضافة إلى جرائم أخرى.
وسحبت الجنسية من أحد سكان مقاطعة تيومين، إثر انتهاكه للجزء الثاني من المادة 29 من دستور روسيا، حيث قد ارتكب أفعالًا تهدف إلى تطرف أفراد من جاليات آسيا الوسطى، والتحريض على الكراهية لأسباب سياسية ووطنية ودينية.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
كما تضم ​​القائمة اثنين من سكان إقليم زابايكالسكي (ما وراء البايكال)، الذين رفضوا الوفاء بالتزامات التسجيل العسكري، ورجلا أُدين بتنظيم هجرة غير شرعية، ومقيمًا من بورياتيا أُدين بالمشاركة في منظمة دينية متطرفة دولية محظورة في روسيا.
وأضاف البيان: تم ترحيل جميع الجناة من روسيا.
علاوة على ذلك، سُحبت الجنسية من أحد سكان إقليم كامتشاتكا، وهو حاليًا في السجن ومُدان بتمويل الإرهاب، ورجل شارك في التحريض على صراعات عرقية في مقاطعة سامارا، وشخص آخر مقيم في منطقة سامارا متورط في تمويل منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا.
