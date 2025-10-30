https://sarabic.ae/20251030/الأمن-الفيدرالي-تجريد-10-أشخاص-من-الجنسية-الروسية-وترحيلهم-بعد-ضلوعهم-بأنشطة-إرهابية-1106545480.html

الأمن الفيدرالي: تجريد 10 أشخاص من الجنسية الروسية وترحيلهم بعد ضلوعهم بأنشطة إرهابية

الأمن الفيدرالي: تجريد 10 أشخاص من الجنسية الروسية وترحيلهم بعد ضلوعهم بأنشطة إرهابية

أفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بسحب الجنسية الروسية من عشرة أفراد من منطقة آسيا الوسطى، شكّلوا تهديدا للأمن القومي الروسي. 30.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد البيان: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، ووفقًا للبند 2، الجزء 1، المادة 22 من القانون الاتحادي الصادر في 28 أبريل/ نيسان 2023، المتعلق بالجنسية الروسية، بسحب الجنسية الروسية من عشرة أفراد من منطقة آسيا الوسطى، شكّلوا تهديدًا للأمن القومي الروسي".ومن بين هؤلاء شخصان من سكان مقاطعة أرخانغيلسك، اعتنقا أيديولوجية تفوق جنسيتهما، وصدرت بحقهما عدة أحكام إدارية وجنائية بجرائم تتعلق بالعدوان واستخدام القوة ضد مواطنين روس، كما ارتكبا أعمال عنف متكررة ضد سكان سيفيرودفينسك، بالإضافة إلى جرائم أخرى.كما تضم ​​القائمة اثنين من سكان إقليم زابايكالسكي (ما وراء البايكال)، الذين رفضوا الوفاء بالتزامات التسجيل العسكري، ورجلا أُدين بتنظيم هجرة غير شرعية، ومقيمًا من بورياتيا أُدين بالمشاركة في منظمة دينية متطرفة دولية محظورة في روسيا.علاوة على ذلك، سُحبت الجنسية من أحد سكان إقليم كامتشاتكا، وهو حاليًا في السجن ومُدان بتمويل الإرهاب، ورجل شارك في التحريض على صراعات عرقية في مقاطعة سامارا، وشخص آخر مقيم في منطقة سامارا متورط في تمويل منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا.الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شريكا لمنظمة إرهابية تعمل في سوريا

