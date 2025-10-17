الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شريكا لمنظمة إرهابية تعمل في سوريا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شريكا لمنظمة إرهابية تعمل في سوريا
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شريكا لمنظمة إرهابية تعمل في سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأنه تم اعتقال عضو شريك في منظمة إرهابية دولية تنشط في سوريا، في إقليم...
وأضافت الإدارة: "اعتقلت إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم زابايكال، شريكا لمنظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا، تعمل في سوريا، بتهمة تمويل الإرهاب".وأردفت إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تمت مصادرة معدات اتصالات وأدوات دفع وأدلة وثائقية أخرى تثبت أنشطة المعتقل غير القانونية من منزله".وأشارت الإدارة إلى أن "إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الإقليمي، فتحت تحقيقًا جنائيًا بموجب البند 1.1 من المادة 205.1 (الإعانة على الأعمال الإرهابية) من القانون الجنائي الروسي".وأحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الاثنين الماضي، هجوما إرهابيا كان يستهدف ضابطا رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، في موسكو، دبرته أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالتعاون مع تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من دول العالم).وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "ألقي القبض على ثلاثة مواطنين روس، متورطين في التستر على الجريمة المخطط لها، بالإضافة إلى مواطن من آسيا الوسطى، منفذ للهجوم الإرهابي الفاشل مباشرة".موسكو: اغتيال كيريلوف يؤكد تماما الطبيعة الإرهابية للقيادة في كييف
أفادت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأنه تم اعتقال عضو شريك في منظمة إرهابية دولية تنشط في سوريا، في إقليم زابايكال شرقي روسيا.
وأضافت الإدارة: "اعتقلت إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم زابايكال، شريكا لمنظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا، تعمل في سوريا، بتهمة تمويل الإرهاب".

وبحسب الإدارة، قام الرجل، الذي تبنى فكرًا إرهابيًا، متبعًا تعليمات تلقاها عبر تطبيق "تلغرام"، من مسؤولين في المنظمة المحظورة في روسيا، بتحويل أموال إلى حسابات المسلحين لشراء أسلحة ومركبات وذخيرة، وللترويج للإرهاب.

وأردفت إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تمت مصادرة معدات اتصالات وأدوات دفع وأدلة وثائقية أخرى تثبت أنشطة المعتقل غير القانونية من منزله".
وأشارت الإدارة إلى أن "إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الإقليمي، فتحت تحقيقًا جنائيًا بموجب البند 1.1 من المادة 205.1 (الإعانة على الأعمال الإرهابية) من القانون الجنائي الروسي".

وختم البيان: "قد يواجه المتهم عقوبة السجن المؤبد".

وأحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الاثنين الماضي، هجوما إرهابيا كان يستهدف ضابطا رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، في موسكو، دبرته أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالتعاون مع تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من دول العالم).
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "ألقي القبض على ثلاثة مواطنين روس، متورطين في التستر على الجريمة المخطط لها، بالإضافة إلى مواطن من آسيا الوسطى، منفذ للهجوم الإرهابي الفاشل مباشرة".
موسكو: اغتيال كيريلوف يؤكد تماما الطبيعة الإرهابية للقيادة في كييف
