الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شريكا لمنظمة إرهابية تعمل في سوريا
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شريكا لمنظمة إرهابية تعمل في سوريا
أفادت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأنه تم اعتقال عضو شريك في منظمة إرهابية دولية تنشط في سوريا، في إقليم... 17.10.2025
روسيا
أخبار روسيا اليوم
موسكو: اغتيال كيريلوف يؤكد تماما الطبيعة الإرهابية للقيادة في كييف
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شريكا لمنظمة إرهابية تعمل في سوريا
أفادت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأنه تم اعتقال عضو شريك في منظمة إرهابية دولية تنشط في سوريا، في إقليم زابايكال شرقي روسيا.
وأضافت الإدارة: "اعتقلت إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم زابايكال، شريكا لمنظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا، تعمل في سوريا، بتهمة تمويل الإرهاب".
وبحسب الإدارة، قام الرجل، الذي تبنى فكرًا إرهابيًا، متبعًا تعليمات تلقاها عبر تطبيق "تلغرام"، من مسؤولين في المنظمة المحظورة في روسيا، بتحويل أموال إلى حسابات المسلحين لشراء أسلحة ومركبات وذخيرة، وللترويج للإرهاب.
وأردفت إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تمت مصادرة معدات اتصالات وأدوات دفع وأدلة وثائقية أخرى تثبت أنشطة المعتقل غير القانونية من منزله".
وأشارت الإدارة إلى أن "إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الإقليمي، فتحت تحقيقًا جنائيًا بموجب البند 1.1 من المادة 205.1 (الإعانة على الأعمال الإرهابية) من القانون الجنائي الروسي".
وختم البيان: "قد يواجه المتهم عقوبة السجن المؤبد".
وأحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الاثنين الماضي، هجوما إرهابيا كان يستهدف ضابطا رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، في موسكو، دبرته أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالتعاون مع تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من دول العالم).
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
في بيان: "ألقي القبض على ثلاثة مواطنين روس، متورطين في التستر على الجريمة المخطط لها، بالإضافة إلى مواطن من آسيا الوسطى، منفذ للهجوم الإرهابي الفاشل مباشرة".