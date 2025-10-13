https://sarabic.ae/20251013/تعاون-بين-أوكرانيا-وداعش-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-ضد-ضابط-في-موسكو--عاجل-1105926754.html
تعاون بين أوكرانيا و"داعش"... الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا ضد ضابط في موسكو- عاجل
سبوتنيك عربي
2025-10-13T06:57+0000
2025-10-13T06:57+0000
2025-10-13T06:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم
تعاون بين أوكرانيا و"داعش"... الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا ضد ضابط في موسكو- عاجل
06:57 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 06:59 GMT 13.10.2025)
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، هجوما إرهابيا كان يستهدف ضابطا رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، في موسكو، دبرته أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالتعاون مع تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من دول العالم).
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "ألقي القبض على ثلاثة مواطنين روس، متورطين في التستر على الجريمة المخطط لها، بالإضافة إلى مواطن من آسيا الوسطى، منفذ للهجوم الإرهابي الفاشل مباشرة".