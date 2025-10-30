عودة برامج المواهب... استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
كل المواضيع
تشهد الساحة التلفزيونية حاليا عودة موجة جديدة من برامج اكتشاف المواهب، التي بدأت قبل سنوات طويلة، وحققت نجاحا جماهيريا لافتا، قبل أن تتراجع في مواسمها الأخيرة وتتوقف لسنوات.
ورغم تغير معطيات العصر، وقدرة المواهب حاليا على الوجود بشكل سهل، وحصد النجاح والتفاعل الفوري مع الجمهور في عصر توغلت فيه تطبيقات التواصل الاجتماعي، إلا أنه أخيرا عادت برامج المواهب لتقدم مواسم جديدة بعد اختفائها لسنوات.
اليوم، تعود برامج المواهب إلى واجهة المشهد الترفيهي، مستعيدة مكانتها في عصر يُصنع فيه "النجم" بدقيقة واحدة، وسط ضجيج السياسة وصخب الشاشة الصغيرة.
في هذا السياق، أكد الناقد الفني، معتمد عبد الغني، أن "المنصات الرقمية لعبت دورا محوريا في تغيير شكل الساحة الفنية، إذ أتاحت للفنانين الشباب فرصة الظهور، والتعبير عن أنفسهم بحرية بعيدا عن القيود التقليدية، التي تفرضها برامج اكتشاف المواهب".
وقال عبد الغني في تصريحات لـ"سبوتنيك": "المنصات الرقمية منحت الفنانين حرية تقديم فنهم بطريقتهم الخاصة، دون تدخل لجان تحكيم أو شروط مسبقة، وهذا ساهم في ظهور تجارب غنائية جديدة وغريبة، فيها الكثير من المغامرة والجرأة، وهو ما لم يكن ممكنا في السابق".
وأضاف: "برامج اكتشاف المواهب، رغم انتشارها الواسع، تضع المتسابق داخل إطار محدد، وتخضعه لتقييم سريع قد لا يعكس قدراته الحقيقية، ولا يمكن الحكم على موهبة من خلال دقائق معدودة، وهذا ما يخلق حالة من الجدل حول اختيارات لجنة التحكيم، خاصة حين لا يحصل بعض المتسابقين المميزين على مراكز متقدمة".
وأشار عبد الغني إلى أن "كثيرا من المواهب التي خرجت من هذه البرامج لم تستطع الاستمرار"، قائلا: "النجاح في هذه البرامج غالبا ما يكون لحظيا، ولا توجد خطة واضحة لما بعد انتهاء البرنامج. نرى متسابقين يحصلون على ألبوم أو اثنين، ثم يختفون من الساحة، ويعودون للتفاعل عبر السوشيال ميديا فقط".
وتابع: "نحن نأخذ "فورمات" عالمية ونطبقها كما هي دون تعديل، وهذا يضعف من تأثيرها محليا، الأهم من ذلك هو غياب الدعم النفسي والتخطيط للمستقبل الفني للمتسابق، وهي الحلقة المفقودة في هذه التجارب".
من ناحيته، قال المطرب، علي الألفي، إن "مشاركته في برنامج "ذا فويس" عام 2015، جاءت في وقت كانت فيه شركات الإنتاج الموسيقي قد تراجعت عن دورها في اكتشاف ودعم المواهب، لتصبح برامج الهواة هي البديل الأكثر شهرة وانتشارا".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "برنامج "ذا فويس" كان يقدم باعتباره برنامجا للمحترفين أو أصحاب الخبرات السابقة، وليس للمواهب المجهولة تماما"، مشيرا إلى أن "الموسم الذي شارك فيه ضم أسماء معروفة، مثل نداء شرارة، ومحرزية الطويل، ممن سبق لهم الظهور الفني وعادوا لإعادة التجربة".
وأكد الألفي أن "برامج اكتشاف المواهب لا تصنع نجوما، بل أن النجم الحقيقي يُصنع من خلال شركة إنتاج تؤمن بموهبته وتدعمه فنيا وتسويقيا"، وأضاف: "البرنامج مجرد صفقة تبادلية؛ هم يحتاجون موسم ناجح يحقق مكاسب إعلانية وتصويتية، وأنا أحتاج الظهور في توقيت معين لاستئناف مسيرتي".

وأشار إلى أن "كثيرا من الفائزين في هذه البرامج انتهى بهم الأمر إلى النسيان"، قائلا": "من حصلوا على اللقب لم يستمروا، لأن الجهة المنتجة للبرنامج لا تهتم باستثمار الموهبة بعد انتهاء الموسم، ومهمتهم تنتهي مع الحلقة الختامية، بينما الفنان يُترك ليواجه مصيره بمفرده".

وتابع: "في ظل غياب شركات الإنتاج، أصبح معظم الفنانين ينتجون لأنفسهم، حتى النجوم الكبار مثل عمرو دياب، وأنغام، وإليسا، لم تعد هناك كيانات إنتاجية تضمن الاستمرارية، خاصة بعد انقراض المنتج الفيزيائي، مثل الأسطوانات والكاسيت، وأصبحت دورة رأس المال في الغناء تحتاج إلى نفس طويل وجهد كبير".
وعن تجربته الشخصية، قال الألفي: "الظهور في البرنامج منحني صداقات حقيقية مع فنانين ما زالوا على الساحة، مثل نداء شرارة وعبود برمدا، لكن الجانب السلبي كان في تغذية الروح التنافسية بشكل مبالغ فيه، ومحاولة افتعال لحظات درامية أو خلافات بين المشتركين لخلق ما يسمى بـ"TV Moments"، وأنا لم أشارك في ذلك، وكنت واضحا منذ البداية أنني جئت لأغني فقط".
وأضاف: "البرنامج موجه للوطن العربي كله، لكن هذا التوجه أظهر لاحقا أنه يخلق صراعات قومية وقبلية بين الدول، وهو ما أضرّ بالمتسابقين، وأتمنى أن يكون لكل دولة برنامجها الخاص، لتكون المنافسة فنية خالصة، بعيدا عن الحسابات السياسية".
