لوم للدول الصامتة... وزير المالية السوداني يصدر بيانا بشأن الفاشر

لوم للدول الصامتة... وزير المالية السوداني يصدر بيانا بشأن الفاشر

أصدر جبريل إبراهيم، وزير المالية الاتحادي السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة، بياناً شديد اللهجة أدان فيه المجازر البشعة المرتكبة في مدينة الفاشر في ولاية... 30.10.2025, سبوتنيك عربي

وفي بداية البيان، قدّم إبراهيم تعازيه الحارة لأسر الضحايا، مشيداً بصمود أبناء الفاشر الذين قاتلوا بشجاعة رغم ندرة العتاد، مؤكداً أن تضحياتهم شكلت سداً منيعاً أمام تمدد العدوان، كما نقلت صحيفة "المشهد السوداني". كما دعا إلى وحدة الصف الوطني ومراجعة الأداء العسكري والتخطيطي، محذراً من مخططات خارجية لإعادة تشكيل خارطة المنطقة، ومؤكداً أن إرادة السودانيين ستفشلها، متعهداً بمحاسبة المجرمين ومشدداً أن "المعركة لا تزال طويلة"، وأن السودان لن ينسى تضحيات شهداء الفاشر. وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، الأحد الماضي، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني. وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة". وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف. وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

