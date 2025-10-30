عربي
https://sarabic.ae/20251030/لوم-للدول-الصامتة-وزير-المالية-السوداني-يصدر-بيانا-بشأن-الفاشر-1106560362.html
لوم للدول الصامتة... وزير المالية السوداني يصدر بيانا بشأن الفاشر
لوم للدول الصامتة... وزير المالية السوداني يصدر بيانا بشأن الفاشر
سبوتنيك عربي
أصدر جبريل إبراهيم، وزير المالية الاتحادي السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة، بياناً شديد اللهجة أدان فيه المجازر البشعة المرتكبة في مدينة الفاشر في ولاية... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T14:18+0000
2025-10-30T14:18+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088912190_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_7bebcd1e28e6b7a88b2d45040c66c965.jpg
وفي بداية البيان، قدّم إبراهيم تعازيه الحارة لأسر الضحايا، مشيداً بصمود أبناء الفاشر الذين قاتلوا بشجاعة رغم ندرة العتاد، مؤكداً أن تضحياتهم شكلت سداً منيعاً أمام تمدد العدوان، كما نقلت صحيفة "المشهد السوداني". كما دعا إلى وحدة الصف الوطني ومراجعة الأداء العسكري والتخطيطي، محذراً من مخططات خارجية لإعادة تشكيل خارطة المنطقة، ومؤكداً أن إرادة السودانيين ستفشلها، متعهداً بمحاسبة المجرمين ومشدداً أن "المعركة لا تزال طويلة"، وأن السودان لن ينسى تضحيات شهداء الفاشر. وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، الأحد الماضي، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني. وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة". وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف. وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
https://sarabic.ae/20251029/الصحة-العالمية-مقتل-أكثر-من-460-مريضا-ومرافقا-في-مستشفى-الولادة-بالفاشر-بالسودان-1106537829.html
https://sarabic.ae/20251029/قائد-الدعم-السريع-بالسودان-نأسف-لأحداث-الفاشر-لكن-الحرب-فرضت-علينا-1106531156.html
https://sarabic.ae/20251028/السعودية-تطالب-الدعم-السريع-بحماية-المدنيين-وتأمين-المساعدات-في-الفاشر-1106488611.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088912190_36:0:1245:907_1920x0_80_0_0_a895e2c33aab873b9fde5442b260e535.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

لوم للدول الصامتة... وزير المالية السوداني يصدر بيانا بشأن الفاشر

14:18 GMT 30.10.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة
 الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أصدر جبريل إبراهيم، وزير المالية الاتحادي السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة، بياناً شديد اللهجة أدان فيه المجازر البشعة المرتكبة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، موجهاً لوماً حاداً للدول الصامتة ومتهماً "نظام أبوظبي" بدعم الميليشيات الإرهابية التي ارتكبت هذه الجرائم، على حد قوله.
وفي بداية البيان، قدّم إبراهيم تعازيه الحارة لأسر الضحايا، مشيداً بصمود أبناء الفاشر الذين قاتلوا بشجاعة رغم ندرة العتاد، مؤكداً أن تضحياتهم شكلت سداً منيعاً أمام تمدد العدوان، كما نقلت صحيفة "المشهد السوداني".
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
الصحة العالمية: مقتل أكثر من 460 مريضا ومرافقا في مستشفى الولادة بالفاشر بالسودان
أمس, 20:09 GMT

ووجّه إبراهيم إدانة صريحة لعصابات "نظام أبوظبي الإرهابية" بارتكاب جرائم الفاشر على حد زعمه، محذراً الدول الصامتة من أن التاريخ لن يغفر مساهمتها في تسليح الميليشيات، ومنتقداً عجز المنظمات الدولية عن إيصال المساعدات الإنسانية، معتبراً ذلك ازدواجية معايير واضحة، قائلاً: "المنظمات التي عجزت عن إيصال المساعدات يجب أن تعي أن الموتى لا يأكلون".

كما دعا إلى وحدة الصف الوطني ومراجعة الأداء العسكري والتخطيطي، محذراً من مخططات خارجية لإعادة تشكيل خارطة المنطقة، ومؤكداً أن إرادة السودانيين ستفشلها، متعهداً بمحاسبة المجرمين ومشدداً أن "المعركة لا تزال طويلة"، وأن السودان لن ينسى تضحيات شهداء الفاشر.
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
قائد "الدعم السريع" بالسودان: نأسف لأحداث الفاشر لكن الحرب فرضت علينا
أمس, 16:16 GMT
وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، الأحد الماضي، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني.
وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها: "قدّم الأشاوس دروساً في الصمود والبسالة، وسطروا ملاحم تاريخية دكّوا فيها آخر حصون جيش الحركة الإسلامية وتوابعه من أذيال حركات الارتزاق في إقليم دارفور، ملحقين بهم خسائر فادحة في الأرواح تجاوز عددها الآلاف من القتلى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة والاستيلاء الكامل على العتاد العسكري"، على حد وصف البيان.
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
السعودية تطالب "الدعم السريع" بحماية المدنيين وتأمين المساعدات في الفاشر
28 أكتوبر, 17:16 GMT
وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة".
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
