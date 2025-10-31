https://sarabic.ae/20251031/إعلام-الإدارة-الأمريكية-تخفض-عدد-اللاجئين-وتفتح-الباب-لبيض-جنوب-أفريقيا-1106580867.html
إعلام: الإدارة الأمريكية تخفض عدد اللاجئين وتفتح الباب لبيض جنوب أفريقيا
إعلام: الإدارة الأمريكية تخفض عدد اللاجئين وتفتح الباب لبيض جنوب أفريقيا
ذكرت وكالة أنباء أمريكية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت، أمس الخميس، خفضاً حاداً في عدد اللاجئين المسموح بدخولهم الولايات المتحدة، ليصل إلى
ووفقاً لتقرير الوكالة، يُمثل هذا الرقم أكبر انخفاض تاريخي في برنامج إعادة توطين اللاجئين، مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تشهد قبول مئات الآلاف من المهاجرين من مختلف أنحاء العالم. وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد رفعت السقف إلى 125 ألف لاجئ سنوياً، في خطوة عكست سياسة أكثر انفتاحاً. وكانت أمريكا قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن إنهائها الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين، مانحة إياهم مهلة أسابيع لمغادرة البلاد. وتتماشى الخطوة الجديدة مع تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ البلاد، والحد من الهجرة، خاصة من دول أمريكا اللاتينية. ويؤثر هذا القرار الذي صدر، في مارس الماضي، على نحو 532 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، الذين دخلوا أمريكا بموجب برنامج أطلقه الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قبل توسيعه في يناير/ كانون الثاني 2023. من جانبها، دعت منظمة "Welcome.US"، التي تدعم طالبي اللجوء، المتضررين إلى طلب المشورة القانونية فورا. وكان برنامج "CHNV" الذي أُعلن عنه في يناير 2023، قد سمح بدخول 30 ألف مهاجر شهريا من الدول الأربع لمدة عامين، بهدف توفير مسار "آمن وإنساني" لتخفيف الضغط على الحدود، لكن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أكدت أن البرنامج مؤقت بطبيعته ولا يمنح حق الإقامة الدائمة. يأتي هذا القرار في ظل تصعيد ترامب لسياسات الهجرة، إذ استخدم منتصف مارس الماضي، تشريعا نادرا من حقبة الحرب لنقل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي، يُعتقد أنهم ينتمون لعصابات، إلى السلفادور، التي عرضت احتجازهم مقابل رسوم.
ذكرت وكالة أنباء أمريكية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت، أمس الخميس، خفضاً حاداً في عدد اللاجئين المسموح بدخولهم الولايات المتحدة، ليصل إلى 7500 لاجئ فقط اعتباراً من السنة المالية 2026، مع تركيز واضح على استقبال معظمهم من البيض في جنوب أفريقيا.
ووفقاً لتقرير الوكالة، يُمثل هذا الرقم أكبر انخفاض تاريخي في برنامج إعادة توطين اللاجئين، مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تشهد قبول مئات الآلاف من المهاجرين
من مختلف أنحاء العالم.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد رفعت السقف إلى 125 ألف لاجئ سنوياً، في خطوة عكست سياسة أكثر انفتاحاً.
ولم تكشف السلطات الأميركية عن الأسباب الدقيقة وراء هذا التقليص الدراماتيكي، مكتفية بنشر الإعلان في السجل الفيدرالي بتبرير عام يشير إلى قبول هؤلاء اللاجئين "لأسباب إنسانية أو للمصلحة الوطنية".
وكانت أمريكا قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن إنهائها الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين، مانحة إياهم مهلة أسابيع لمغادرة البلاد.
وتتماشى الخطوة الجديدة مع تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ البلاد، والحد من الهجرة، خاصة من دول أمريكا اللاتينية.
ويؤثر هذا القرار الذي صدر، في مارس الماضي، على نحو 532 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، الذين دخلوا أمريكا بموجب برنامج أطلقه الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قبل توسيعه في يناير/ كانون الثاني 2023.
وبحسب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن هؤلاء المهاجرين سيفقدون حمايتهم القانونية بعد 30 يوما من نشر القرار في السجل الفيدرالي، ما يعني أن عليهم مغادرة البلاد بحلول 24 نيسان/ أبريل المقبل، ما لم يحصلوا على وضع هجرة بديل، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
من جانبها، دعت منظمة "Welcome.US"، التي تدعم طالبي اللجوء، المتضررين إلى طلب المشورة القانونية فورا.
وكان برنامج "CHNV" الذي أُعلن عنه في يناير 2023، قد سمح بدخول 30 ألف مهاجر شهريا من الدول الأربع لمدة عامين، بهدف توفير مسار "آمن وإنساني" لتخفيف الضغط على الحدود، لكن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أكدت أن البرنامج مؤقت بطبيعته ولا يمنح حق الإقامة الدائمة.
يأتي هذا القرار في ظل تصعيد ترامب لسياسات الهجرة، إذ استخدم منتصف مارس الماضي، تشريعا نادرا من حقبة الحرب لنقل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي، يُعتقد أنهم ينتمون لعصابات، إلى السلفادور
، التي عرضت احتجازهم مقابل رسوم.