إعلام: الإدارة الأمريكية تخفض عدد اللاجئين وتفتح الباب لبيض جنوب أفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251031/إعلام-الإدارة-الأمريكية-تخفض-عدد-اللاجئين-وتفتح-الباب-لبيض-جنوب-أفريقيا-1106580867.html
إعلام: الإدارة الأمريكية تخفض عدد اللاجئين وتفتح الباب لبيض جنوب أفريقيا
إعلام: الإدارة الأمريكية تخفض عدد اللاجئين وتفتح الباب لبيض جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وكالة أنباء أمريكية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت، أمس الخميس، خفضاً حاداً في عدد اللاجئين المسموح بدخولهم الولايات المتحدة، ليصل إلى... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T06:50+0000
2025-10-31T06:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105438807_0:47:606:387_1920x0_80_0_0_35eb05193f0d7802bea61f3acf96ed21.png
ووفقاً لتقرير الوكالة، يُمثل هذا الرقم أكبر انخفاض تاريخي في برنامج إعادة توطين اللاجئين، مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تشهد قبول مئات الآلاف من المهاجرين من مختلف أنحاء العالم. وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد رفعت السقف إلى 125 ألف لاجئ سنوياً، في خطوة عكست سياسة أكثر انفتاحاً. وكانت أمريكا قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن إنهائها الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين، مانحة إياهم مهلة أسابيع لمغادرة البلاد. وتتماشى الخطوة الجديدة مع تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ البلاد، والحد من الهجرة، خاصة من دول أمريكا اللاتينية. ويؤثر هذا القرار الذي صدر، في مارس الماضي، على نحو 532 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، الذين دخلوا أمريكا بموجب برنامج أطلقه الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قبل توسيعه في يناير/ كانون الثاني 2023. من جانبها، دعت منظمة "Welcome.US"، التي تدعم طالبي اللجوء، المتضررين إلى طلب المشورة القانونية فورا. وكان برنامج "CHNV" الذي أُعلن عنه في يناير 2023، قد سمح بدخول 30 ألف مهاجر شهريا من الدول الأربع لمدة عامين، بهدف توفير مسار "آمن وإنساني" لتخفيف الضغط على الحدود، لكن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أكدت أن البرنامج مؤقت بطبيعته ولا يمنح حق الإقامة الدائمة. يأتي هذا القرار في ظل تصعيد ترامب لسياسات الهجرة، إذ استخدم منتصف مارس الماضي، تشريعا نادرا من حقبة الحرب لنقل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي، يُعتقد أنهم ينتمون لعصابات، إلى السلفادور، التي عرضت احتجازهم مقابل رسوم.
https://sarabic.ae/20250219/بحجة-الاحتيال-إدارة-ترامب-تعلق-قبول-طلبات-الهجرة-من-الأوكرانيين-1097938020.html
https://sarabic.ae/20250129/استطلاع-الأمريكيون-مستاؤون-من-أوامر-ترامب-التنفيذية-حول-الجنسية-والهجرة-1097257449.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105438807_0:0:516:387_1920x0_80_0_0_dc24bbf03d2912710509f488772d73d3.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أفريقيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أفريقيا

إعلام: الإدارة الأمريكية تخفض عدد اللاجئين وتفتح الباب لبيض جنوب أفريقيا

06:50 GMT 31.10.2025
© Photo / xهروب طريف لسائق توصيل طلبات من محاولة اعتقاله من قبل عناصر الهجرة في أمريكا
هروب طريف لسائق توصيل طلبات من محاولة اعتقاله من قبل عناصر الهجرة في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
ذكرت وكالة أنباء أمريكية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت، أمس الخميس، خفضاً حاداً في عدد اللاجئين المسموح بدخولهم الولايات المتحدة، ليصل إلى 7500 لاجئ فقط اعتباراً من السنة المالية 2026، مع تركيز واضح على استقبال معظمهم من البيض في جنوب أفريقيا.
ووفقاً لتقرير الوكالة، يُمثل هذا الرقم أكبر انخفاض تاريخي في برنامج إعادة توطين اللاجئين، مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تشهد قبول مئات الآلاف من المهاجرين من مختلف أنحاء العالم.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
بحجة الاحتيال... إدارة ترامب تعلق قبول طلبات الهجرة المقدمة من الأوكرانيين
19 فبراير, 04:39 GMT
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد رفعت السقف إلى 125 ألف لاجئ سنوياً، في خطوة عكست سياسة أكثر انفتاحاً.
ولم تكشف السلطات الأميركية عن الأسباب الدقيقة وراء هذا التقليص الدراماتيكي، مكتفية بنشر الإعلان في السجل الفيدرالي بتبرير عام يشير إلى قبول هؤلاء اللاجئين "لأسباب إنسانية أو للمصلحة الوطنية".
وكانت أمريكا قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن إنهائها الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين، مانحة إياهم مهلة أسابيع لمغادرة البلاد.
وتتماشى الخطوة الجديدة مع تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ البلاد، والحد من الهجرة، خاصة من دول أمريكا اللاتينية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
استطلاع: الأمريكيون مستاؤون من أوامر ترامب التنفيذية حول الجنسية والهجرة
29 يناير, 05:29 GMT
ويؤثر هذا القرار الذي صدر، في مارس الماضي، على نحو 532 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، الذين دخلوا أمريكا بموجب برنامج أطلقه الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قبل توسيعه في يناير/ كانون الثاني 2023.
وبحسب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن هؤلاء المهاجرين سيفقدون حمايتهم القانونية بعد 30 يوما من نشر القرار في السجل الفيدرالي، ما يعني أن عليهم مغادرة البلاد بحلول 24 نيسان/ أبريل المقبل، ما لم يحصلوا على وضع هجرة بديل، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
من جانبها، دعت منظمة "Welcome.US"، التي تدعم طالبي اللجوء، المتضررين إلى طلب المشورة القانونية فورا.
وكان برنامج "CHNV" الذي أُعلن عنه في يناير 2023، قد سمح بدخول 30 ألف مهاجر شهريا من الدول الأربع لمدة عامين، بهدف توفير مسار "آمن وإنساني" لتخفيف الضغط على الحدود، لكن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أكدت أن البرنامج مؤقت بطبيعته ولا يمنح حق الإقامة الدائمة.
يأتي هذا القرار في ظل تصعيد ترامب لسياسات الهجرة، إذ استخدم منتصف مارس الماضي، تشريعا نادرا من حقبة الحرب لنقل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي، يُعتقد أنهم ينتمون لعصابات، إلى السلفادور، التي عرضت احتجازهم مقابل رسوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала