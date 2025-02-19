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https://sarabic.ae/20250219/بحجة-الاحتيال-إدارة-ترامب-تعلق-قبول-طلبات-الهجرة-من-الأوكرانيين-1097938020.html
بحجة الاحتيال... إدارة ترامب تعلق قبول طلبات الهجرة المقدمة من الأوكرانيين
بحجة الاحتيال... إدارة ترامب تعلق قبول طلبات الهجرة المقدمة من الأوكرانيين
سبوتنيك عربي
أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلبات الهجرة التي قدمها مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، الذين سُمح لهم بالدخول في عهد الرئيس السابق جو بايدن. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T04:39+0000
2025-02-19T04:51+0000
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وبحسب ما ذكره إعلام أمريكي، نقلا عن مسؤولين ووثيقة داخلية، اليوم الأربعاء، جمّدت إدارة ترامب، جميع طلبات الهجرة المقدمة من المهاجرين من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، الذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب بعض برامج عهد بايدن، بحجة الاحتيال والمخاوف الأمنية.وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بنتائج المحادثات مع روسيا، بعد الاجتماع الذي أجراه وفدا البلدين يوم أمس الثلاثاء في السعودية، لافتًا إلى أنه أصبح يشعر بثقة أكبر في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا.وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول سير المحادثات وما إذا كان يشعر بمزيد من الثقة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "أصبحت أشعر بثقة أكبر، لقد كانوا جيدين للغاية. روسيا تريد أن تفعل شيئا".وأعرب الرئيس الأمريكي عن خيبة أمله من موقف أوكرانيا، مشيرًا إلى أن لديها 3 سنوات للمفاوضات، وكان يمكن حل النزاع دون خسائر إقليمية منذ سنوات.خبير تركي: أوكرانيا يجب أن تدرك بأن الثقة بالغرب لم تعد ممكنة
https://sarabic.ae/20250219/رئيس-أركان-بريطانيا-السابق-لندن-غير-قادرة-على-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1097937321.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بحجة الاحتيال... إدارة ترامب تعلق قبول طلبات الهجرة المقدمة من الأوكرانيين

04:39 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 04:51 GMT 19.02.2025)
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلبات الهجرة التي قدمها مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، الذين سُمح لهم بالدخول في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وبحسب ما ذكره إعلام أمريكي، نقلا عن مسؤولين ووثيقة داخلية، اليوم الأربعاء، جمّدت إدارة ترامب، جميع طلبات الهجرة المقدمة من المهاجرين من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، الذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب بعض برامج عهد بايدن، بحجة الاحتيال والمخاوف الأمنية.

هذه الخطوة ستؤثر على المهاجرين، الذين كانوا في طور التقدم للحصول على مزايا الهجرة المختلفة، التي من شأنها أن تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل قانوني.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بنتائج المحادثات مع روسيا، بعد الاجتماع الذي أجراه وفدا البلدين يوم أمس الثلاثاء في السعودية، لافتًا إلى أنه أصبح يشعر بثقة أكبر في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا.
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
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وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول سير المحادثات وما إذا كان يشعر بمزيد من الثقة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "أصبحت أشعر بثقة أكبر، لقد كانوا جيدين للغاية. روسيا تريد أن تفعل شيئا".
وأعرب الرئيس الأمريكي عن خيبة أمله من موقف أوكرانيا، مشيرًا إلى أن لديها 3 سنوات للمفاوضات، وكان يمكن حل النزاع دون خسائر إقليمية منذ سنوات.
خبير تركي: أوكرانيا يجب أن تدرك بأن الثقة بالغرب لم تعد ممكنة
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