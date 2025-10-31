https://sarabic.ae/20251031/انطلاق-الصاروخ-لونغ-مارش-2-إف-إلى-محطة-الصين-المدارية-1106607790.html
انطلاق الصاروخ "لونغ مارش 2 إف" إلى محطة الصين المدارية
سبوتنيك عربي
انطلقت مركبة الإطلاق الصينية "لونغ مارش 2 إف"، حاملة مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-21"، اليوم الجمعة، باتجاه محطة تيانغونغ المدارية، وكان على متنها ثلاثة رواد... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
الصين
الفضاء
وكالة الفضاء
أخبار العالم الآن
وتم الإطلاق في موعده المقرر في الساعة 11:44 مساء بتوقيت بكين (6:44 مساء بتوقيت موسكو) من قاعدة جيوتشيوان الفضائية في مقاطعة قانسو في شمال غرب الصين .سيحمل الصاروخ "لونغ مارش 2 إف" إلى محطة الصين المدارية أربعة فئران إلى المحطة. وكان تشانغ جينغبو، المتحدث باسم إدارة رحلات الفضاء البشرية الصينية، قد أعلن سابقا أن الصين ستجري أولى تجاربها العلمية على القوارض في الفضاء.وسيتم بعد ذلك نقل الفئران، إلى الأرض لمزيد من الدراسة لاستجابات الإجهاد والتغيرات التكيفية في أنسجتها وأعضائها المختلفة في بيئة الفضاء.وقد شارك سابقا في مهمتي "شنتشو-"11 و"شنتشو-"14 الفضائيتين، ويقوم رائدا الفضاء تشن تشونغروي ووانغ جيه بأول رحلة فضائية لهما قبل اختيارهما للانضمام إلى فيلق رواد الفضاء، كان تشن تشونغروي طيارا في القوات الجوية، بينما عمل وانغ جيه مهندسًا في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء.
الصين
الفضاء
انطلقت مركبة الإطلاق الصينية "لونغ مارش 2 إف"، حاملة مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-21"، اليوم الجمعة، باتجاه محطة تيانغونغ المدارية، وكان على متنها ثلاثة رواد فضاء وأربعة فئران، وبث التلفزيون المركزي الصيني عملية الإطلاق مباشرة.
وتم الإطلاق في موعده المقرر في الساعة 11:44 مساء بتوقيت بكين (6:44 مساء بتوقيت موسكو) من قاعدة جيوتشيوان الفضائية في مقاطعة قانسو في شمال غرب الصين .
يضم الطاقم الرئيسي القائد تشانغ لو، الذي أمضى ستة أشهر على متن محطة تيانغونغ عام 2022، ضمن مهمة "شنتشو-15"، بالإضافة إلى مهندس الطيران وو فاي، ومختص الحمولة تشانغ هونغ تشانغ، اللذين ستكون مهمة "شنتشو-21" أول رحلة فضائية لهما، سيقضون ستة أشهر على متن المحطة المدارية، وسيجرون ما مجموعه 27 دراسة علمية وتطبيقية جديدة.
سيحمل الصاروخ "لونغ مارش 2 إف" إلى محطة الصين المدارية
أربعة فئران إلى المحطة. وكان تشانغ جينغبو، المتحدث باسم إدارة رحلات الفضاء البشرية الصينية، قد أعلن سابقا أن الصين ستجري أولى تجاربها العلمية على القوارض في الفضاء.
وأوضح أن الأبحاث التي ستجرى في المدار تهدف في المقام الأول إلى دراسة آثار ظروف الفضاء، مثل انعدام الجاذبية والأماكن الضيقة، على سلوك هذه الحيوانات.
وسيتم بعد ذلك نقل الفئران، إلى الأرض لمزيد من الدراسة لاستجابات الإجهاد والتغيرات التكيفية في أنسجتها وأعضائها المختلفة في بيئة الفضاء.
وصل طاقم مركبة الفضاء "شنتشو-20"، إلى محطة الفضاء الدولية في 24 أبريل/نيسان، ويتواجد حاليا على متن محطة تيانغونغ المدارية الصينية. يتكون الطاقم من ثلاثة رواد فضاء، قائد الطاقم هو تشن دونغ، وهذه الرحلة هي الثالثة له.
وقد شارك سابقا في مهمتي "شنتشو-"11 و"شنتشو-"14
الفضائيتين، ويقوم رائدا الفضاء تشن تشونغروي ووانغ جيه بأول رحلة فضائية لهما قبل اختيارهما للانضمام إلى فيلق رواد الفضاء، كان تشن تشونغروي طيارا في القوات الجوية، بينما عمل وانغ جيه مهندسًا في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء.