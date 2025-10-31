انطلاق الصاروخ "لونغ مارش 2 إف" إلى محطة الصين المدارية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
انطلاق الصاروخ "لونغ مارش 2 إف" إلى محطة الصين المدارية
وتم الإطلاق في موعده المقرر في الساعة 11:44 مساء بتوقيت بكين (6:44 مساء بتوقيت موسكو) من قاعدة جيوتشيوان الفضائية في مقاطعة قانسو في شمال غرب الصين .سيحمل الصاروخ "لونغ مارش 2 إف" إلى محطة الصين المدارية أربعة فئران إلى المحطة. وكان تشانغ جينغبو، المتحدث باسم إدارة رحلات الفضاء البشرية الصينية، قد أعلن سابقا أن الصين ستجري أولى تجاربها العلمية على القوارض في الفضاء.وسيتم بعد ذلك نقل الفئران، إلى الأرض لمزيد من الدراسة لاستجابات الإجهاد والتغيرات التكيفية في أنسجتها وأعضائها المختلفة في بيئة الفضاء.وقد شارك سابقا في مهمتي "شنتشو-"11 و"شنتشو-"14 الفضائيتين، ويقوم رائدا الفضاء تشن تشونغروي ووانغ جيه بأول رحلة فضائية لهما قبل اختيارهما للانضمام إلى فيلق رواد الفضاء، كان تشن تشونغروي طيارا في القوات الجوية، بينما عمل وانغ جيه مهندسًا في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء.
https://sarabic.ae/20251030/الصين-تجري-لأول-مرة-تجارب-على-فئران-في-الفضاء-1106567915.html
https://sarabic.ae/20251022/شنتشو-20-مشاهد-ولحظات-مميزة-من-داخل-مركبة-الفضاء-الصينية-فيديو-1106288071.html
انطلاق الصاروخ "لونغ مارش 2 إف" إلى محطة الصين المدارية

انطلقت مركبة الإطلاق الصينية "لونغ مارش 2 إف"، حاملة مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-21"، اليوم الجمعة، باتجاه محطة تيانغونغ المدارية، وكان على متنها ثلاثة رواد فضاء وأربعة فئران، وبث التلفزيون المركزي الصيني عملية الإطلاق مباشرة.
وتم الإطلاق في موعده المقرر في الساعة 11:44 مساء بتوقيت بكين (6:44 مساء بتوقيت موسكو) من قاعدة جيوتشيوان الفضائية في مقاطعة قانسو في شمال غرب الصين .

يضم الطاقم الرئيسي القائد تشانغ لو، الذي أمضى ستة أشهر على متن محطة تيانغونغ عام 2022، ضمن مهمة "شنتشو-15"، بالإضافة إلى مهندس الطيران وو فاي، ومختص الحمولة تشانغ هونغ تشانغ، اللذين ستكون مهمة "شنتشو-21" أول رحلة فضائية لهما، سيقضون ستة أشهر على متن المحطة المدارية، وسيجرون ما مجموعه 27 دراسة علمية وتطبيقية جديدة.

مركبة الفضاء شنتشو 21 جالسة على قمة صاروخ لونغ مارش مغطى بمنصة إطلاق بالقرب من الأحرف الصينية للإطلاق، في مركز جيوكوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
مجتمع
الصين تجري لأول مرة تجارب على فئران في الفضاء
أمس, 16:16 GMT
سيحمل الصاروخ "لونغ مارش 2 إف" إلى محطة الصين المدارية أربعة فئران إلى المحطة. وكان تشانغ جينغبو، المتحدث باسم إدارة رحلات الفضاء البشرية الصينية، قد أعلن سابقا أن الصين ستجري أولى تجاربها العلمية على القوارض في الفضاء.
وأوضح أن الأبحاث التي ستجرى في المدار تهدف في المقام الأول إلى دراسة آثار ظروف الفضاء، مثل انعدام الجاذبية والأماكن الضيقة، على سلوك هذه الحيوانات.
وسيتم بعد ذلك نقل الفئران، إلى الأرض لمزيد من الدراسة لاستجابات الإجهاد والتغيرات التكيفية في أنسجتها وأعضائها المختلفة في بيئة الفضاء.
مركبة فضاء صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
وسائط متعددة
"شنتشو-20"... مشاهد ولحظات مميزة من داخل مركبة الفضاء الصينية... فيديو
22 أكتوبر, 16:05 GMT

وصل طاقم مركبة الفضاء "شنتشو-20"، إلى محطة الفضاء الدولية في 24 أبريل/نيسان، ويتواجد حاليا على متن محطة تيانغونغ المدارية الصينية. يتكون الطاقم من ثلاثة رواد فضاء، قائد الطاقم هو تشن دونغ، وهذه الرحلة هي الثالثة له.

وقد شارك سابقا في مهمتي "شنتشو-"11 و"شنتشو-"14 الفضائيتين، ويقوم رائدا الفضاء تشن تشونغروي ووانغ جيه بأول رحلة فضائية لهما قبل اختيارهما للانضمام إلى فيلق رواد الفضاء، كان تشن تشونغروي طيارا في القوات الجوية، بينما عمل وانغ جيه مهندسًا في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء.
