جائحة محتملة تلوح في الأفق.. اكتشاف فيروس كورونا جديد في خفافيش البرازيل
وفقا لتقرير نشرته صحيفة بريطانية، يثير هذا الاكتشاف مخاوف واسعة من احتمال ظهور سلالة فيروسية جديدة قادرة على القفز إلى البشر، مما يعيد إشعال نقاشات حول مخاطر التحورات الطبيعية في الخفافيش.تم رصد الفيروس، الذي أُطلق عليه اسم "BRZ batCoV"، أثناء فحص أمعاء خفافيش تم اصطيادها في المناطق الشمالية من البرازيل. ويكمن الخطر الرئيسي في امتلاك الفيروس الجديد "موقع انقسام فورين"، وهو الجزء الجزيئي الذي يتيح للفيروس اختراق الخلايا البشرية. يختلف هذا الموقع عن نظيره في SARS-CoV-2 بحمض أميني واحد فقط، مما يجعله مرشحاً محتملاً للانتقال عبر الأنواع. ومع ذلك، لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بشرية به حتى الآن. اكتُشف الفيروس لدى خفاش واحد من نوع "Pteronotus parnellii"، وهو نوع شائع في أمريكا الجنوبية بأكملها. ويحذر الباحثون من أن خفافيش أخرى قد تكون حاملة للفيروس، لكن نقص العينات المأخوذة يعيق التأكيد الشامل.وقالوا: "يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الإمكانات التطورية والمخاطر الحيوانية لفيروس كورونا الخفاش BRZ batCoV، خاصة مع أهمية موقع انقسام الفورين". يُعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه لفيروس كورونا بيتا غير SARS-CoV-2 في خفافيش أمريكا الجنوبية، مما يدعو إلى تعزيز الرصد العالمي لتجنب جائحة جديدة.ويأتي في وقت يواصل فيه العالم التعافي من تداعيات كوفيد-19، محذراً من أن الطبيعة قد تكون مصدر التهديد التالي.
في تذكير مرعب بكابوس "كوفيد-19"، أعلن علماء أمريكيون ويابانيون اكتشاف فيروس كورونا جديد في خفافيش شمال البرازيل، يحمل سمات رئيسية تشبه تلك التي مكنت SARS-CoV-2 من إحداث الجائحة العالمية قبل سنوات قليلة فقط.
وفقا لتقرير نشرته صحيفة
بريطانية، يثير هذا الاكتشاف مخاوف واسعة من احتمال ظهور سلالة فيروسية جديدة قادرة على القفز إلى البشر، مما يعيد إشعال نقاشات حول مخاطر التحورات الطبيعية في الخفافيش.
تم رصد الفيروس، الذي أُطلق عليه اسم "BRZ batCoV"، أثناء فحص أمعاء خفافيش تم اصطيادها في المناطق الشمالية من البرازيل.
وأكدت التحاليل المخبرية أنه ينتمي إلى عائلة فيروسات كورونا بيتا، نفس المجموعة التي تضم SARS-CoV-2 المسبب لكوفيد-19، بالإضافة إلى فيروس السارس وفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
ويكمن الخطر الرئيسي في امتلاك الفيروس الجديد "موقع انقسام فورين"، وهو الجزء الجزيئي الذي يتيح للفيروس اختراق الخلايا البشرية
.
يختلف هذا الموقع عن نظيره في SARS-CoV-2 بحمض أميني واحد فقط، مما يجعله مرشحاً محتملاً للانتقال عبر الأنواع. ومع ذلك، لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بشرية به حتى الآن.
اكتُشف الفيروس لدى خفاش واحد من نوع "Pteronotus parnellii"، وهو نوع شائع في أمريكا الجنوبية بأكملها.
ويحذر الباحثون من أن خفافيش أخرى قد تكون حاملة للفيروس، لكن نقص العينات المأخوذة يعيق التأكيد الشامل.
في ورقتهم البحثية الأولية المنشورة على منصة bioRxiv، أكد العلماء أن الاكتشاف يبرز دور الخفافيش كـ"مستودعات محتملة" لفيروسات قادرة على الانتقال من الحيوانات إلى البشر.
وقالوا: "يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الإمكانات التطورية والمخاطر الحيوانية لفيروس كورونا الخفاش
BRZ batCoV، خاصة مع أهمية موقع انقسام الفورين".
يُعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه لفيروس كورونا بيتا غير SARS-CoV-2 في خفافيش أمريكا الجنوبية، مما يدعو إلى تعزيز الرصد العالمي لتجنب جائحة جديدة.
ويأتي في وقت يواصل فيه العالم التعافي من تداعيات كوفيد-19، محذراً من أن الطبيعة قد تكون مصدر التهديد التالي.