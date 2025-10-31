عربي
أمساليوم
بث مباشر
دولة عربية تتحرك بصورة عاجلة لإغاثة المتضررين من إعصار "ميليسا"
دولة عربية تتحرك بصورة عاجلة لإغاثة المتضررين من إعصار "ميليسا"
استجابت دولة عربية بشكل فوري، للمتأثرين من إعصار "ميليسا" المدمر، الذي ضرب جامايكا وهاييتي وكوبا. 31.10.2025, سبوتنيك عربي
دولة عربية تتحرك بصورة عاجلة لإغاثة المتضررين من إعصار "ميليسا"

12:08 GMT 31.10.2025
© AP Photo / Matias Delacroixيشق السكان طريقهم عبر أكوام الحطام في أعقاب إعصار ميليسا في بلاك ريفر، جامايكا، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
يشق السكان طريقهم عبر أكوام الحطام في أعقاب إعصار ميليسا في بلاك ريفر، جامايكا، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
استجابت دولة عربية بشكل فوري، للمتأثرين من إعصار "ميليسا" المدمر، الذي ضرب جامايكا وهاييتي وكوبا.
وأرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وبالتنسيق مع الوكالة الكاريبية لإدارة الطوارئ (CDEMA) مساعدات للمناطق المتأثرة من الإعصار، تشمل مواد غذائية أساسية، ومستلزمات إيوائية، ودعم قطاع البنية التحتية لضمان التعافي السريع والاستقرار.
ويأتي ذلك ضمن التزام الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، وتقديم المساعدات للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات والحروب، تجسيدا للتضامن الأخلاقي والدولي مع المجتمعات المتضررة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وصول إعصار ميلتون إلى ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
إعصار "ميليسا" يتفوق على "كاترينا" في الشدة
28 أكتوبر, 18:30 GMT
وأكد رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الدكتور طارق أحمد العامري، على استجابة الدولة الفورية للأزمات والكوارث لتلبية الاحتياجات الأساسية وتحقيق التعافي المبكر.
وتابع مشيرا إلى تنسيق الوكالة مع المنظمات الدولية لضمان فعالية الدعم وتقليل آثار الإعصار على الشعوب المتضررة.
يشار إلى أنه في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025، اجتاح إعصار "ميليسا" من الفئة الخامسة جزيرة جامايكا، مخلفا فيضانات وأضرارا جسيمة بالبنية التحتية وسقوط قتلى.
كما تأثرت بالإعصار كوبا، وجمهورية الدومينيكان، وهايتي، وعدد من الدول الجزرية الصغيرة في البحر الكاريبي، مما فاقم الأزمة الإنسانية وزاد الحاجة الملحة للمساعدات العاجلة.
