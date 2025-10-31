https://sarabic.ae/20251031/دولة-عربية-تتحرك-بصورة-عاجلة-لإغاثة-المتضررين-من-إعصار-ميليسا-1106591659.html
دولة عربية تتحرك بصورة عاجلة لإغاثة المتضررين من إعصار "ميليسا"
دولة عربية تتحرك بصورة عاجلة لإغاثة المتضررين من إعصار "ميليسا"
سبوتنيك عربي
استجابت دولة عربية بشكل فوري، للمتأثرين من إعصار "ميليسا" المدمر، الذي ضرب جامايكا وهاييتي وكوبا. 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T12:08+0000
2025-10-31T12:08+0000
2025-10-31T12:08+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106591485_0:90:1747:1073_1920x0_80_0_0_f6b01a2257cafe1bd6550815ac6211b6.jpg
وأرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وبالتنسيق مع الوكالة الكاريبية لإدارة الطوارئ (CDEMA) مساعدات للمناطق المتأثرة من الإعصار، تشمل مواد غذائية أساسية، ومستلزمات إيوائية، ودعم قطاع البنية التحتية لضمان التعافي السريع والاستقرار. ويأتي ذلك ضمن التزام الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، وتقديم المساعدات للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات والحروب، تجسيدا للتضامن الأخلاقي والدولي مع المجتمعات المتضررة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وأكد رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الدكتور طارق أحمد العامري، على استجابة الدولة الفورية للأزمات والكوارث لتلبية الاحتياجات الأساسية وتحقيق التعافي المبكر.وتابع مشيرا إلى تنسيق الوكالة مع المنظمات الدولية لضمان فعالية الدعم وتقليل آثار الإعصار على الشعوب المتضررة.يشار إلى أنه في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025، اجتاح إعصار "ميليسا" من الفئة الخامسة جزيرة جامايكا، مخلفا فيضانات وأضرارا جسيمة بالبنية التحتية وسقوط قتلى. كما تأثرت بالإعصار كوبا، وجمهورية الدومينيكان، وهايتي، وعدد من الدول الجزرية الصغيرة في البحر الكاريبي، مما فاقم الأزمة الإنسانية وزاد الحاجة الملحة للمساعدات العاجلة.
https://sarabic.ae/20251028/إعصار-ميليسا-يتفوق-على-كاترينا-في-الشدة-1106492131.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106591485_98:0:1650:1164_1920x0_80_0_0_872746ea82bce947f9e92f8ecb745f01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
دولة عربية تتحرك بصورة عاجلة لإغاثة المتضررين من إعصار "ميليسا"
استجابت دولة عربية بشكل فوري، للمتأثرين من إعصار "ميليسا" المدمر، الذي ضرب جامايكا وهاييتي وكوبا.
وأرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وبالتنسيق مع الوكالة الكاريبية لإدارة الطوارئ (CDEMA) مساعدات للمناطق المتأثرة من الإعصار، تشمل مواد غذائية أساسية، ومستلزمات إيوائية، ودعم قطاع البنية التحتية لضمان التعافي السريع والاستقرار.
ويأتي ذلك ضمن التزام الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، وتقديم المساعدات للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات والحروب، تجسيدا للتضامن الأخلاقي والدولي مع المجتمعات المتضررة، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام).
وأكد رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الدكتور طارق أحمد العامري، على استجابة الدولة الفورية للأزمات والكوارث لتلبية الاحتياجات الأساسية وتحقيق التعافي المبكر.
وتابع مشيرا إلى تنسيق الوكالة مع المنظمات الدولية لضمان فعالية الدعم وتقليل آثار الإعصار على الشعوب المتضررة.
يشار إلى أنه في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025، اجتاح إعصار "ميليسا" من الفئة الخامسة جزيرة جامايكا، مخلفا فيضانات وأضرارا جسيمة بالبنية التحتية وسقوط قتلى.
كما تأثرت بالإعصار كوبا، وجمهورية الدومينيكان، وهايتي، وعدد من الدول الجزرية الصغيرة في البحر الكاريبي، مما فاقم الأزمة الإنسانية وزاد الحاجة الملحة للمساعدات العاجلة.