شرطي إسرائيلي سابق يضرم النار في نفسه ويصاب بجروح خطرة
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن شرطيا إسرائيليا سابقا أقدم على إضرامه النار في نفسه قرب منزل مسؤولة إعادة تأهيل الجنود بالجيش الإسرائيلي.وأكدت أن الحادث وقع في بلدة نافي إيلان قرب مدينة القدس، وأن الشرطي في الأربعين من عمره، يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، قد أقدم على إضرام النار في نفسه أمام منزل مسؤول رفيع في دائرة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.وأشارت إلى أن الشرطي كان في خضم إجراءات رسمية للاعتراف به كمصاب نتيجة خدمته الأمنية، قبل أن يقدم على حرق نفسه، فيما تم تقديم الإسعافات الأولية له ميدانيا قبل نقله بحالة حرجة إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس.وتبين أن المصاب الإسرائيلي يخضع للتنفس الاصطناعي والتخدير الكامل في وحدة العناية المركزة"، فيما أكدت سلطات الإطفاء أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الحريق.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن شرطيا إسرائيليا أضرم النار في نفسه وأصيب بجروح خطرة في أنحاء جسمه.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن شرطيا إسرائيليا سابقا أقدم على إضرامه النار في نفسه قرب منزل مسؤولة إعادة تأهيل الجنود بالجيش الإسرائيلي.
وأكدت أن الحادث وقع في بلدة نافي إيلان قرب مدينة القدس، وأن الشرطي في الأربعين من عمره، يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، قد أقدم على إضرام النار في نفسه أمام منزل مسؤول رفيع في دائرة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن الشرطي كان في خضم إجراءات رسمية للاعتراف به كمصاب نتيجة خدمته الأمنية، قبل أن يقدم على حرق نفسه، فيما تم تقديم الإسعافات الأولية له ميدانيا قبل نقله بحالة حرجة إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس.
وتبين أن المصاب الإسرائيلي يخضع للتنفس الاصطناعي والتخدير الكامل في وحدة العناية المركزة"، فيما أكدت سلطات الإطفاء أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الحريق.
