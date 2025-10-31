https://sarabic.ae/20251031/ملف-الصحراء-الغربية-بانتظار-قرار-حاسم-من-مجلس-الأمن--1106591044.html
ملف الصحراء الغربية بانتظار قرار حاسم من مجلس الأمن
يواجه ملف الصحراء الغربية، الذي طال أمده لنصف قرن في أروقة الأمم المتحدة، لحظة فارقة، يوم الجمعة، مع تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي يصف "خطة... 31.10.2025
وقد وزعت الولايات المتحدة المشروع الذي يضع المغرب في صلب العملية السياسية، مؤكدة أن مبادرة الرباط للحكم الذاتي تمثل الإطار الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية". ويشمل المشروع تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) لعام كامل، بعد أن كان النص السابق يقتصر على ستة أشهر فقط. كما يطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتقديم مراجعة استراتيجية لتفويض البعثة خلال ستة أشهر، مع الأخذ بالاعتبار نتائج المفاوضات، وفق ما نقلته وكالة أنباء أمريكية. وينتهي التفويض الحالي للبعثة، يوم غد الجمعة. ويأتي هذا التحرك وسط تحول دولي ملحوظ يتجلى في افتتاح عشرات الدول قنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة، وإعلان دعم صريح من قوى كبرى. وفي تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس: "موقف ترامب وواشنطن واضح جداً. الطرح المغربي بشأن الصحراء نعتبره أفضل طرح".وانضمت فرنسا إلى هذا التوجه باعترافها بسيادة الرباط على الإقليم وتشجيع الاستثمارات فيه، تلتها بريطانيا في يونيو/حزيران الماضي، كثالث عضو دائم في مجلس الأمن يؤيد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعلنت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، دعمها لموقف المغرب، إلى جانب دول أوروبية أخرى. ويرى محللون أن هذا النموذج يوفر صلاحيات واسعة للسكان المحليين مع ضمان السيادة الوطنية، ما يعزز التنمية الاقتصادية ويقلص نفوذ جبهة البوليساريو والجزائر في الملف.
يواجه ملف الصحراء الغربية، الذي طال أمده لنصف قرن في أروقة الأمم المتحدة، لحظة فارقة، يوم الجمعة، مع تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي يصف "خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بأنها الحل الأكثر جدوى لإنهاء النزاع المستمر".
وقد وزعت الولايات المتحدة المشروع الذي يضع المغرب
في صلب العملية السياسية، مؤكدة أن مبادرة الرباط للحكم الذاتي تمثل الإطار الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".
ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل دون استخدام أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض.
ويشمل المشروع تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) لعام كامل، بعد أن كان النص السابق يقتصر على ستة أشهر فقط.
كما يطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتقديم مراجعة استراتيجية لتفويض البعثة خلال ستة أشهر، مع الأخذ بالاعتبار نتائج المفاوضات، وفق ما نقلته وكالة أنباء أمريكية. وينتهي التفويض الحالي للبعثة، يوم غد الجمعة.
ويأتي هذا التحرك وسط تحول دولي ملحوظ يتجلى في افتتاح عشرات الدول قنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة، وإعلان دعم صريح من قوى كبرى.
فقد جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو/تموز الماضي، تأكيده أن خطة الحكم الذاتي المغربية هي "الحل الوحيد"، مشدداً على أن سيادة المغرب على الصحراء "لا رجعة فيها". وأكد مبعوثه ستيف ويتكوف أن واشنطن تسعى لاتفاق سلام بين المغرب والجزائر.
وفي تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس: "موقف ترامب وواشنطن واضح جداً. الطرح المغربي بشأن الصحراء نعتبره أفضل طرح".
وانضمت فرنسا إلى هذا التوجه باعترافها بسيادة الرباط على الإقليم وتشجيع الاستثمارات فيه، تلتها بريطانيا في يونيو/حزيران الماضي، كثالث عضو دائم في مجلس الأمن
يؤيد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
كما أعلنت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، دعمها لموقف المغرب، إلى جانب دول أوروبية أخرى.
وتقترح الخطة المغربية التي قدمت للأمم المتحدة عام 2007، إنشاء سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية منتخبة من سكان الصحراء، مع احتفاظ الرباط بالشؤون الدفاعية والخارجية والدينية.
ويرى محللون أن هذا النموذج يوفر صلاحيات واسعة للسكان المحليين مع ضمان السيادة الوطنية، ما يعزز التنمية الاقتصادية ويقلص نفوذ جبهة البوليساريو
والجزائر في الملف.