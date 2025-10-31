عربي
ملف الصحراء الغربية بانتظار قرار حاسم من مجلس الأمن
ملف الصحراء الغربية بانتظار قرار حاسم من مجلس الأمن

11:40 GMT 31.10.2025
يواجه ملف الصحراء الغربية، الذي طال أمده لنصف قرن في أروقة الأمم المتحدة، لحظة فارقة، يوم الجمعة، مع تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي يصف "خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بأنها الحل الأكثر جدوى لإنهاء النزاع المستمر".
وقد وزعت الولايات المتحدة المشروع الذي يضع المغرب في صلب العملية السياسية، مؤكدة أن مبادرة الرباط للحكم الذاتي تمثل الإطار الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
ترامب يجدد اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء
2 أغسطس, 16:58 GMT

ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل دون استخدام أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض.

ويشمل المشروع تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) لعام كامل، بعد أن كان النص السابق يقتصر على ستة أشهر فقط.
كما يطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتقديم مراجعة استراتيجية لتفويض البعثة خلال ستة أشهر، مع الأخذ بالاعتبار نتائج المفاوضات، وفق ما نقلته وكالة أنباء أمريكية. وينتهي التفويض الحالي للبعثة، يوم غد الجمعة.
المغرب الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
الجزائر تأسف لدعم المملكة المتحدة مخطط الحكم الذاتي المغربي بشأن الصحراء الغربية
1 يونيو, 21:31 GMT
ويأتي هذا التحرك وسط تحول دولي ملحوظ يتجلى في افتتاح عشرات الدول قنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة، وإعلان دعم صريح من قوى كبرى.

فقد جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو/تموز الماضي، تأكيده أن خطة الحكم الذاتي المغربية هي "الحل الوحيد"، مشدداً على أن سيادة المغرب على الصحراء "لا رجعة فيها". وأكد مبعوثه ستيف ويتكوف أن واشنطن تسعى لاتفاق سلام بين المغرب والجزائر.

وفي تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس: "موقف ترامب وواشنطن واضح جداً. الطرح المغربي بشأن الصحراء نعتبره أفضل طرح".
المغرب الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
بريطانيا تعلن تأييدها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء كحل واقعي للنزاع
1 يونيو, 16:06 GMT
وانضمت فرنسا إلى هذا التوجه باعترافها بسيادة الرباط على الإقليم وتشجيع الاستثمارات فيه، تلتها بريطانيا في يونيو/حزيران الماضي، كثالث عضو دائم في مجلس الأمن يؤيد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
كما أعلنت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، دعمها لموقف المغرب، إلى جانب دول أوروبية أخرى.

وتقترح الخطة المغربية التي قدمت للأمم المتحدة عام 2007، إنشاء سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية منتخبة من سكان الصحراء، مع احتفاظ الرباط بالشؤون الدفاعية والخارجية والدينية.

ويرى محللون أن هذا النموذج يوفر صلاحيات واسعة للسكان المحليين مع ضمان السيادة الوطنية، ما يعزز التنمية الاقتصادية ويقلص نفوذ جبهة البوليساريو والجزائر في الملف.
