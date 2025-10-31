منتخب مصر يتأهل إلى نهائي مونديال الناشئين لكرة اليد بفوز مثير على إسبانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251031/منتخب-مصر-يتأهل-إلى-نهائي-مونديال-الناشئين-لكرة-اليد-بفوز-مثير-على-إسبانيا--1106582453.html
منتخب مصر يتأهل إلى نهائي مونديال الناشئين لكرة اليد بفوز مثير على إسبانيا
منتخب مصر يتأهل إلى نهائي مونديال الناشئين لكرة اليد بفوز مثير على إسبانيا
سبوتنيك عربي
تأهل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (تحت 17 عامًا) إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في نسختها الأولى المقامة حاليًا في المغرب، بعد فوزه المستحق على... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T07:54+0000
2025-10-31T07:54+0000
منوعات
رياضة
أخبار إسبانيا
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104247/73/1042477355_0:128:2448:1505_1920x0_80_0_0_484c16fa94c0c3b1f442d9753d450933.jpg
وأنهى "الفراعنة الصغار" المباراة بأداء قوي، ليحققوا إنجازًا تاريخيًا ببلوغ النهائي العالمي، وفقا لجريدة "المصري اليوم". وكان المنتخب المصري قد تصدر مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة (6 نقاط) بفوز ساحق على البرازيل وأمريكا والمغرب المستضيف. ويواجه منتخب مصر في النهائي نظيره الألماني، الذي تأهل بسهولة بعد اكتساحه قطر بنتيجة 39-22 في نصف النهائي الآخر.
https://sarabic.ae/20251017/مصر-تستنكر-مساعي-جهات-خارجية-لتجنيس-لاعبيها-الرياضيين-1106128902.html
https://sarabic.ae/20251008/مصر-تصبح-ثالث-منتخب-أفريقي-يتأهل-لكأس-العالم-2026-والسيسي-يهنئ-الفريق--1105771995.html
أخبار إسبانيا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104247/73/1042477355_136:0:2312:1632_1920x0_80_0_0_d3e2be26577b9a3d3b6b312af29119cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, رياضة, أخبار إسبانيا, أخبار ألمانيا
منوعات, رياضة, أخبار إسبانيا, أخبار ألمانيا

منتخب مصر يتأهل إلى نهائي مونديال الناشئين لكرة اليد بفوز مثير على إسبانيا

07:54 GMT 31.10.2025
© AP Photo / Matthias Schraderكرة اليد
كرة اليد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
تابعنا عبر
تأهل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (تحت 17 عامًا) إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في نسختها الأولى المقامة حاليًا في المغرب، بعد فوزه المستحق على إسبانيا بنتيجة 31-28 في نصف النهائي.
وأنهى "الفراعنة الصغار" المباراة بأداء قوي، ليحققوا إنجازًا تاريخيًا ببلوغ النهائي العالمي، وفقا لجريدة "المصري اليوم".
لاعبا الإسكواش محمد ومروان الشوربجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
مجتمع
مصر تستنكر مساعي "جهات خارجية" لتجنيس لاعبيها الرياضيين
17 أكتوبر, 15:11 GMT

وتوج يوسف عمرو بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد قيادته الهجومية المميزة التي أسهمت في حسم التأهل.

وكان المنتخب المصري قد تصدر مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة (6 نقاط) بفوز ساحق على البرازيل وأمريكا والمغرب المستضيف.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
مجتمع
مصر تصبح ثالث منتخب أفريقي يتأهل لكأس العالم 2026.. والسيسي يهنئ الفريق
8 أكتوبر, 18:21 GMT
ويواجه منتخب مصر في النهائي نظيره الألماني، الذي تأهل بسهولة بعد اكتساحه قطر بنتيجة 39-22 في نصف النهائي الآخر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала