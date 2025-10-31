https://sarabic.ae/20251031/منتخب-مصر-يتأهل-إلى-نهائي-مونديال-الناشئين-لكرة-اليد-بفوز-مثير-على-إسبانيا--1106582453.html
منتخب مصر يتأهل إلى نهائي مونديال الناشئين لكرة اليد بفوز مثير على إسبانيا
منتخب مصر يتأهل إلى نهائي مونديال الناشئين لكرة اليد بفوز مثير على إسبانيا
سبوتنيك عربي
تأهل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (تحت 17 عامًا) إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في نسختها الأولى المقامة حاليًا في المغرب، بعد فوزه المستحق على... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T07:54+0000
2025-10-31T07:54+0000
2025-10-31T07:54+0000
منوعات
رياضة
أخبار إسبانيا
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104247/73/1042477355_0:128:2448:1505_1920x0_80_0_0_484c16fa94c0c3b1f442d9753d450933.jpg
وأنهى "الفراعنة الصغار" المباراة بأداء قوي، ليحققوا إنجازًا تاريخيًا ببلوغ النهائي العالمي، وفقا لجريدة "المصري اليوم". وكان المنتخب المصري قد تصدر مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة (6 نقاط) بفوز ساحق على البرازيل وأمريكا والمغرب المستضيف. ويواجه منتخب مصر في النهائي نظيره الألماني، الذي تأهل بسهولة بعد اكتساحه قطر بنتيجة 39-22 في نصف النهائي الآخر.
https://sarabic.ae/20251017/مصر-تستنكر-مساعي-جهات-خارجية-لتجنيس-لاعبيها-الرياضيين-1106128902.html
https://sarabic.ae/20251008/مصر-تصبح-ثالث-منتخب-أفريقي-يتأهل-لكأس-العالم-2026-والسيسي-يهنئ-الفريق--1105771995.html
أخبار إسبانيا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104247/73/1042477355_136:0:2312:1632_1920x0_80_0_0_d3e2be26577b9a3d3b6b312af29119cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, رياضة, أخبار إسبانيا, أخبار ألمانيا
منوعات, رياضة, أخبار إسبانيا, أخبار ألمانيا
منتخب مصر يتأهل إلى نهائي مونديال الناشئين لكرة اليد بفوز مثير على إسبانيا
تأهل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (تحت 17 عامًا) إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في نسختها الأولى المقامة حاليًا في المغرب، بعد فوزه المستحق على إسبانيا بنتيجة 31-28 في نصف النهائي.
وأنهى "الفراعنة الصغار" المباراة بأداء قوي، ليحققوا إنجازًا تاريخيًا ببلوغ النهائي العالمي، وفقا لجريدة "المصري اليوم".
وتوج يوسف عمرو بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد قيادته الهجومية المميزة التي أسهمت في حسم التأهل.
وكان المنتخب المصري
قد تصدر مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة (6 نقاط) بفوز ساحق على البرازيل وأمريكا والمغرب المستضيف.
ويواجه منتخب مصر في النهائي نظيره الألماني، الذي تأهل بسهولة بعد اكتساحه قطر
بنتيجة 39-22 في نصف النهائي الآخر.