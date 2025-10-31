موسكو: لدى روسيا العديد من جثث الجنود الأوكرانيين لكن كييف لا تريد استلامهم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: لدى روسيا العديد من جثث الجنود الأوكرانيين لكن كييف لا تريد استلامهم
موسكو: لدى روسيا العديد من جثث الجنود الأوكرانيين لكن كييف لا تريد استلامهم
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، أن روسيا تحتفظ بعدد هائل من جثث الجنود الأوكرانيين، وهي مستعدة... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T04:48+0000
2025-10-31T05:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "هناك عدد كبير جدا من الجثث التي يمكن تسليمها، لو كانت لدى الجانب الأوكراني أدنى رغبة".وأشار إلى أن رغبة أوكرانيا في استعادة الجثث حاليًا "ما هي إلا كلام فارغ"، إذ تعتبر سلطات كييف جنود القوات المسلحة الأوكرانية قابلين للتضحية.وأشار إلى أنهم "لم يروا معاناة أحبائهم أو قواعد الحرب؛ بل رأوا محاولة للتأثير على سياساتهم الداخلية، لهذا السبب لا تريد السلطات تسليم الرفات إليهم، إنهم راضون تمامًا عن بقاء هذه القضية طي الكتمان وعدم اضطرارهم لدفع تعويضات للعائلات، بهذه الطريقة، يوفرون المال".في وقت سابق، صرح ميروشنيك، أن كييف تحاول التستر على عدد القتلى من المرتزقة الأجانب، مشيرا إلى أنه لدى عناصر القوات الأوكرانية أوامر بتشويه الجثث.وقال ميروشنيك: "من الصعب جدا تحديد عدد القتلى من المرتزقة الأمريكيين، ويتم التستر على هذه المسألة بشدة من قبل الجانب الأوكراني، هناك حقائق تؤكد أنهم يحاولون تشويه هؤلاء القتلى قدر الإمكان، وتركهم بدون وثائق، ودون بيانات يمكن من خلالها تحديد هويتهم، وعناصر القوات الأوكرانية لديهم مثل هذه الأوامر عندما يموت أمريكي، يتم سحب جثته أو تشويهها بشكل يستحيل فيها التعرف عليه".مرتزق بولندي سابق في القوات الأوكرانية: أفعال نظام كييف مشابهة لما فعلته النازية في بلاديموسكو: كييف تحاول التستر على عدد قتلى المرتزقة الأجانب ولدى عسكرييها أوامر بتشويه الجثث
https://sarabic.ae/20251026/بوتن-يدعو-إلى-معاملة-الأسرى-في-إطار-القانون-الروسي-والدولي--عاجل--1106398661.html
موسكو: لدى روسيا العديد من جثث الجنود الأوكرانيين لكن كييف لا تريد استلامهم

04:48 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 05:11 GMT 31.10.2025)
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، أن روسيا تحتفظ بعدد هائل من جثث الجنود الأوكرانيين، وهي مستعدة لتسليمها إلى كييف، لكن رغبة كييف في استلامها ما هي إلا كلام فارغ.
وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "هناك عدد كبير جدا من الجثث التي يمكن تسليمها، لو كانت لدى الجانب الأوكراني أدنى رغبة".
وأشار إلى أن رغبة أوكرانيا في استعادة الجثث حاليًا "ما هي إلا كلام فارغ"، إذ تعتبر سلطات كييف جنود القوات المسلحة الأوكرانية قابلين للتضحية.
ويعتقد ميروشنيك أن أوكرانيا ترفض استلام جثث جنودها القتلى لأنها تسعى باستمرار إلى إظهار خسائرها الضئيلة، وتخشى تشويه صورة "حكومتها التي لا تقهر".
وأشار إلى أنهم "لم يروا معاناة أحبائهم أو قواعد الحرب؛ بل رأوا محاولة للتأثير على سياساتهم الداخلية، لهذا السبب لا تريد السلطات تسليم الرفات إليهم، إنهم راضون تمامًا عن بقاء هذه القضية طي الكتمان وعدم اضطرارهم لدفع تعويضات للعائلات، بهذه الطريقة، يوفرون المال".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يدعو إلى معاملة الأسرى في إطار القانون الروسي والدولي
26 أكتوبر, 06:18 GMT
ووفقا للسفير، فإن الجثث التي سلمتها روسيا لأوكرانيا ليست سوى قطرة في بحر، و"ليست كلها".
في وقت سابق، صرح ميروشنيك، أن كييف تحاول التستر على عدد القتلى من المرتزقة الأجانب، مشيرا إلى أنه لدى عناصر القوات الأوكرانية أوامر بتشويه الجثث.
وقال ميروشنيك: "من الصعب جدا تحديد عدد القتلى من المرتزقة الأمريكيين، ويتم التستر على هذه المسألة بشدة من قبل الجانب الأوكراني، هناك حقائق تؤكد أنهم يحاولون تشويه هؤلاء القتلى قدر الإمكان، وتركهم بدون وثائق، ودون بيانات يمكن من خلالها تحديد هويتهم، وعناصر القوات الأوكرانية لديهم مثل هذه الأوامر عندما يموت أمريكي، يتم سحب جثته أو تشويهها بشكل يستحيل فيها التعرف عليه".
مرتزق بولندي سابق في القوات الأوكرانية: أفعال نظام كييف مشابهة لما فعلته النازية في بلادي
موسكو: كييف تحاول التستر على عدد قتلى المرتزقة الأجانب ولدى عسكرييها أوامر بتشويه الجثث
