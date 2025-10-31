https://sarabic.ae/20251031/موسكو-لدى-روسيا-العديد-من-جثث-الجنود-الأوكرانيين-لكن-كييف-لا-تريد-استلامهم-1106580334.html

موسكو: لدى روسيا العديد من جثث الجنود الأوكرانيين لكن كييف لا تريد استلامهم

صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، أن روسيا تحتفظ بعدد هائل من جثث الجنود الأوكرانيين، وهي مستعدة... 31.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "هناك عدد كبير جدا من الجثث التي يمكن تسليمها، لو كانت لدى الجانب الأوكراني أدنى رغبة".وأشار إلى أن رغبة أوكرانيا في استعادة الجثث حاليًا "ما هي إلا كلام فارغ"، إذ تعتبر سلطات كييف جنود القوات المسلحة الأوكرانية قابلين للتضحية.وأشار إلى أنهم "لم يروا معاناة أحبائهم أو قواعد الحرب؛ بل رأوا محاولة للتأثير على سياساتهم الداخلية، لهذا السبب لا تريد السلطات تسليم الرفات إليهم، إنهم راضون تمامًا عن بقاء هذه القضية طي الكتمان وعدم اضطرارهم لدفع تعويضات للعائلات، بهذه الطريقة، يوفرون المال".في وقت سابق، صرح ميروشنيك، أن كييف تحاول التستر على عدد القتلى من المرتزقة الأجانب، مشيرا إلى أنه لدى عناصر القوات الأوكرانية أوامر بتشويه الجثث.وقال ميروشنيك: "من الصعب جدا تحديد عدد القتلى من المرتزقة الأمريكيين، ويتم التستر على هذه المسألة بشدة من قبل الجانب الأوكراني، هناك حقائق تؤكد أنهم يحاولون تشويه هؤلاء القتلى قدر الإمكان، وتركهم بدون وثائق، ودون بيانات يمكن من خلالها تحديد هويتهم، وعناصر القوات الأوكرانية لديهم مثل هذه الأوامر عندما يموت أمريكي، يتم سحب جثته أو تشويهها بشكل يستحيل فيها التعرف عليه".مرتزق بولندي سابق في القوات الأوكرانية: أفعال نظام كييف مشابهة لما فعلته النازية في بلاديموسكو: كييف تحاول التستر على عدد قتلى المرتزقة الأجانب ولدى عسكرييها أوامر بتشويه الجثث

