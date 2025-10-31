https://sarabic.ae/20251031/موسكو-لدى-روسيا-العديد-من-جثث-الجنود-الأوكرانيين-لكن-كييف-لا-تريد-استلامهم-1106580334.html
موسكو: لدى روسيا العديد من جثث الجنود الأوكرانيين لكن كييف لا تريد استلامهم
موسكو: لدى روسيا العديد من جثث الجنود الأوكرانيين لكن كييف لا تريد استلامهم
سبوتنيك عربي
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، أن روسيا تحتفظ بعدد هائل من جثث الجنود الأوكرانيين، وهي مستعدة... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T04:48+0000
2025-10-31T04:48+0000
2025-10-31T05:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "هناك عدد كبير جدا من الجثث التي يمكن تسليمها، لو كانت لدى الجانب الأوكراني أدنى رغبة".وأشار إلى أن رغبة أوكرانيا في استعادة الجثث حاليًا "ما هي إلا كلام فارغ"، إذ تعتبر سلطات كييف جنود القوات المسلحة الأوكرانية قابلين للتضحية.وأشار إلى أنهم "لم يروا معاناة أحبائهم أو قواعد الحرب؛ بل رأوا محاولة للتأثير على سياساتهم الداخلية، لهذا السبب لا تريد السلطات تسليم الرفات إليهم، إنهم راضون تمامًا عن بقاء هذه القضية طي الكتمان وعدم اضطرارهم لدفع تعويضات للعائلات، بهذه الطريقة، يوفرون المال".في وقت سابق، صرح ميروشنيك، أن كييف تحاول التستر على عدد القتلى من المرتزقة الأجانب، مشيرا إلى أنه لدى عناصر القوات الأوكرانية أوامر بتشويه الجثث.وقال ميروشنيك: "من الصعب جدا تحديد عدد القتلى من المرتزقة الأمريكيين، ويتم التستر على هذه المسألة بشدة من قبل الجانب الأوكراني، هناك حقائق تؤكد أنهم يحاولون تشويه هؤلاء القتلى قدر الإمكان، وتركهم بدون وثائق، ودون بيانات يمكن من خلالها تحديد هويتهم، وعناصر القوات الأوكرانية لديهم مثل هذه الأوامر عندما يموت أمريكي، يتم سحب جثته أو تشويهها بشكل يستحيل فيها التعرف عليه".مرتزق بولندي سابق في القوات الأوكرانية: أفعال نظام كييف مشابهة لما فعلته النازية في بلاديموسكو: كييف تحاول التستر على عدد قتلى المرتزقة الأجانب ولدى عسكرييها أوامر بتشويه الجثث
https://sarabic.ae/20251026/بوتن-يدعو-إلى-معاملة-الأسرى-في-إطار-القانون-الروسي-والدولي--عاجل--1106398661.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
موسكو: لدى روسيا العديد من جثث الجنود الأوكرانيين لكن كييف لا تريد استلامهم
04:48 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 05:11 GMT 31.10.2025)
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، أن روسيا تحتفظ بعدد هائل من جثث الجنود الأوكرانيين، وهي مستعدة لتسليمها إلى كييف، لكن رغبة كييف في استلامها ما هي إلا كلام فارغ.
وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "هناك عدد كبير جدا من الجثث التي يمكن تسليمها، لو كانت لدى الجانب الأوكراني أدنى رغبة".
وأشار إلى أن رغبة أوكرانيا في استعادة الجثث حاليًا "ما هي إلا كلام فارغ"، إذ تعتبر سلطات كييف جنود القوات المسلحة الأوكرانية قابلين للتضحية.
ويعتقد ميروشنيك أن أوكرانيا ترفض استلام جثث جنودها القتلى لأنها تسعى باستمرار إلى إظهار خسائرها الضئيلة، وتخشى تشويه صورة "حكومتها التي لا تقهر".
وأشار إلى أنهم "لم يروا معاناة أحبائهم أو قواعد الحرب؛ بل رأوا محاولة للتأثير على سياساتهم الداخلية، لهذا السبب لا تريد السلطات تسليم الرفات إليهم، إنهم راضون تمامًا عن بقاء هذه القضية طي الكتمان وعدم اضطرارهم لدفع تعويضات للعائلات، بهذه الطريقة، يوفرون المال".
ووفقا للسفير، فإن الجثث التي سلمتها روسيا لأوكرانيا ليست سوى قطرة في بحر، و"ليست كلها".
في وقت سابق، صرح ميروشنيك، أن كييف تحاول التستر على عدد القتلى من المرتزقة الأجانب، مشيرا إلى أنه لدى عناصر القوات الأوكرانية أوامر بتشويه الجثث.
وقال ميروشنيك: "من الصعب جدا تحديد عدد القتلى من المرتزقة الأمريكيين، ويتم التستر على هذه المسألة بشدة من قبل الجانب الأوكراني، هناك حقائق تؤكد أنهم يحاولون تشويه هؤلاء القتلى قدر الإمكان، وتركهم بدون وثائق، ودون بيانات يمكن من خلالها تحديد هويتهم، وعناصر القوات الأوكرانية لديهم مثل هذه الأوامر عندما يموت أمريكي، يتم سحب جثته أو تشويهها بشكل يستحيل فيها التعرف عليه".