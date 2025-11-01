https://sarabic.ae/20251101/إعلام-اعتقال-مشتبه-بهما-بعد-هجوم-بسكين-على-قطار-شرق-إنجلترا-1106650023.html
إعلام: اعتقال مشتبه بهما بعد هجوم بسكين على قطار شرق إنجلترا
موسكو –سبوتنيك. وأفادت شرطة النقل البريطانية، أنها تتعامل مع حادث على متن قطار متجه إلى هانتينغدون، حيث أصيب عدة أشخاص بجروح طعنية.ويُظهر مقطع فيديو مُنتشر على الإنترنت، يبدو أنه صُوّر من جسر للسكك الحديدية، استجابةً أمنيةً واسعة النطاق، حيث ركض ضباط مسلحون على طول الرصيف باتجاه عربات القطار.وقالت شرطة كامبريدجشير في بيان، "تلقينا بلاغًا في الساعة 7:39 مساءً يفيد بتعرض عدة أشخاص للطعن على متن قطار".وحضر ضباط مسلحون، وأوقف القطار في هانتينغدون، حيث أُلقي القبض على رجلين.نُقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى.لا يزال الحادث مستمرًا، وقد أُغلق الطريق A1307 عند اقترابكم من مركز المدينة.
