إعلام: اعتقال مشتبه بهما بعد هجوم بسكين على قطار شرق إنجلترا
إعلام: اعتقال مشتبه بهما بعد هجوم بسكين على قطار شرق إنجلترا
لندن
بريطانيا
مسلح
موسكو –سبوتنيك. وأفادت شرطة النقل البريطانية، أنها تتعامل مع حادث على متن قطار متجه إلى هانتينغدون، حيث أصيب عدة أشخاص بجروح طعنية.ويُظهر مقطع فيديو مُنتشر على الإنترنت، يبدو أنه صُوّر من جسر للسكك الحديدية، استجابةً أمنيةً واسعة النطاق، حيث ركض ضباط مسلحون على طول الرصيف باتجاه عربات القطار.وقالت شرطة كامبريدجشير في بيان، "تلقينا بلاغًا في الساعة 7:39 مساءً يفيد بتعرض عدة أشخاص للطعن على متن قطار".وحضر ضباط مسلحون، وأوقف القطار في هانتينغدون، حيث أُلقي القبض على رجلين.نُقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى.لا يزال الحادث مستمرًا، وقد أُغلق الطريق A1307 عند اقترابكم من مركز المدينة.
لندن, بريطانيا, مسلح
لندن, بريطانيا, مسلح

إعلام: اعتقال مشتبه بهما بعد هجوم بسكين على قطار شرق إنجلترا

22:40 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 22:51 GMT 01.11.2025)
أفادت قناة سكاي نيوز نقلا، عن الشرطة أن مشتبه بهما اعتقلا بعد هجوم بسكين على قطار شرق إنجلترا، ووقعت إصابات.
موسكو –سبوتنيك. وأفادت شرطة النقل البريطانية، أنها تتعامل مع حادث على متن قطار متجه إلى هانتينغدون، حيث أصيب عدة أشخاص بجروح طعنية.
ويُظهر مقطع فيديو مُنتشر على الإنترنت، يبدو أنه صُوّر من جسر للسكك الحديدية، استجابةً أمنيةً واسعة النطاق، حيث ركض ضباط مسلحون على طول الرصيف باتجاه عربات القطار.
وقالت شرطة كامبريدجشير في بيان، "تلقينا بلاغًا في الساعة 7:39 مساءً يفيد بتعرض عدة أشخاص للطعن على متن قطار".
وحضر ضباط مسلحون، وأوقف القطار في هانتينغدون، حيث أُلقي القبض على رجلين.
نُقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى.
لا يزال الحادث مستمرًا، وقد أُغلق الطريق A1307 عند اقترابكم من مركز المدينة.
