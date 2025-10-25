https://sarabic.ae/20251025/احتجاجات-واسعة-في-لندن-ضد-الهجرة-والإسلام-المتطرف-1106387133.html
احتجاجات واسعة في لندن ضد الهجرة و"الإسلام المتطرف"
احتجاجات واسعة في لندن ضد الهجرة و"الإسلام المتطرف"
أفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" أن احتجاجا حاشدا يقام في وسط لندن، نظمه حزب "استقلال المملكة المتحدة" اليميني ضد الهجرة غير الشرعية و"الإسلام المتطرف".
تجمع المشاركون حوالي الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (الثالثة عصرا بتوقيت موسكو) بالقرب من كنيسة قلب مريم الطاهر الكاثوليكية (كنيسة برومبتون) في شارع أولد برومبتون بمنطقة نايتسبريدج الراقية.بعد ساعة، سار المتظاهرون في المنطقة بأكملها وصولاً إلى ركن المتحدثين شمال شرق هايد بارك. وفي مقدمة العمود، حمل المتظاهرون لافتة كُتب عليها "الإسلاميون الغزاة غير مرحب بهم".شهدت المسيرة حضورا أمنيا كثيفا، وطوق نصف الشارع استعدادا للمسيرة.يدعو حزب استقلال المملكة المتحدة إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين، وزيادة فحص المهاجرين الشرعيين من الدول الإسلامية، وعزل الدعاة المسلمين المتشددين في السجون، بالإضافة إلى القضاء على ثقافة "الووكيزم" والدفاع عن القيم البريطانية.في وقت سابق، منعت شرطة العاصمة الحزب من تنظيم مسيرة في تاور هاملتس، التي تضم عددًا كبيرًا من المسلمين، خوفًا من وقوع اشتباكات. ووصف حزب استقلال المملكة المتحدة القرار بأنه "ضربة أخرى" للديمقراطية، وقال إن الاحتجاج سيُقام في مكان آخر.
تجمع المشاركون حوالي الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (الثالثة عصرا بتوقيت موسكو) بالقرب من كنيسة قلب مريم الطاهر الكاثوليكية (كنيسة برومبتون) في شارع أولد برومبتون بمنطقة نايتسبريدج الراقية.
وفي وقت سابق، أعلن زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة، نيك تينكوني، أن المنطقة "معقل للإسلاميين الأثرياء الذين يُمولون تدمير مجتمعنا".
بعد ساعة، سار المتظاهرون في المنطقة بأكملها وصولاً إلى ركن المتحدثين شمال شرق هايد بارك. وفي مقدمة العمود، حمل المتظاهرون لافتة كُتب عليها "الإسلاميون الغزاة غير مرحب بهم".
شهدت المسيرة حضورا أمنيا كثيفا، وطوق نصف الشارع استعدادا للمسيرة.
كان هذا الحدث الجزء الأخير من سلسلة فعاليات أطلق عليها "جولة الترحيل الجماعي". سبق ذلك فعاليات في نوتنغهام وغلاسكو وليفربول ونيوكاسل.
يدعو حزب استقلال المملكة المتحدة إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين، وزيادة فحص المهاجرين الشرعيين من الدول الإسلامية، وعزل الدعاة المسلمين المتشددين في السجون، بالإضافة إلى القضاء على ثقافة "الووكيزم" والدفاع عن القيم البريطانية.
في وقت سابق، منعت شرطة العاصمة الحزب من تنظيم مسيرة في تاور هاملتس، التي تضم عددًا كبيرًا من المسلمين، خوفًا من وقوع اشتباكات. ووصف حزب استقلال المملكة المتحدة القرار بأنه "ضربة أخرى" للديمقراطية، وقال إن الاحتجاج سيُقام في مكان آخر.