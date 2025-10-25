احتجاجات واسعة في لندن ضد الهجرة و"الإسلام المتطرف"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
احتجاجات واسعة في لندن ضد الهجرة و"الإسلام المتطرف"
احتجاجات واسعة في لندن ضد الهجرة و"الإسلام المتطرف"
أفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" أن احتجاجا حاشدا يقام في وسط لندن، نظمه حزب "استقلال المملكة المتحدة" اليميني ضد الهجرة غير الشرعية و"الإسلام المتطرف".
تجمع المشاركون حوالي الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (الثالثة عصرا بتوقيت موسكو) بالقرب من كنيسة قلب مريم الطاهر الكاثوليكية (كنيسة برومبتون) في شارع أولد برومبتون بمنطقة نايتسبريدج الراقية.

وفي وقت سابق، أعلن زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة، نيك تينكوني، أن المنطقة "معقل للإسلاميين الأثرياء الذين يُمولون تدمير مجتمعنا".

بعد ساعة، سار المتظاهرون في المنطقة بأكملها وصولاً إلى ركن المتحدثين شمال شرق هايد بارك. وفي مقدمة العمود، حمل المتظاهرون لافتة كُتب عليها "الإسلاميون الغزاة غير مرحب بهم".
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
الشرطة البريطانية تعتقل نحو 500 شخص في لندن عقب تظاهرة مؤيدة لفلسطين
5 أكتوبر, 00:46 GMT
شهدت المسيرة حضورا أمنيا كثيفا، وطوق نصف الشارع استعدادا للمسيرة.

كان هذا الحدث الجزء الأخير من سلسلة فعاليات أطلق عليها "جولة الترحيل الجماعي". سبق ذلك فعاليات في نوتنغهام وغلاسكو وليفربول ونيوكاسل.

يدعو حزب استقلال المملكة المتحدة إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين، وزيادة فحص المهاجرين الشرعيين من الدول الإسلامية، وعزل الدعاة المسلمين المتشددين في السجون، بالإضافة إلى القضاء على ثقافة "الووكيزم" والدفاع عن القيم البريطانية.
في وقت سابق، منعت شرطة العاصمة الحزب من تنظيم مسيرة في تاور هاملتس، التي تضم عددًا كبيرًا من المسلمين، خوفًا من وقوع اشتباكات. ووصف حزب استقلال المملكة المتحدة القرار بأنه "ضربة أخرى" للديمقراطية، وقال إن الاحتجاج سيُقام في مكان آخر.
