اليمن.. "أنصار الله" تعلن توجهها لمحاكمة موظفين أمميين بالضلوع في استهداف حكومتها
اليمن.. "أنصار الله" تعلن توجهها لمحاكمة موظفين أمميين بالضلوع في استهداف حكومتها
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة "أنصار الله" عبد الواحد أبو راس، حسب تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "السبب الرئيسي لما تم مؤخرا من اعتقال موظفين أمميين، أمني بحت وهو استهداف الحكومة".وأضاف: "هناك خلية في برنامج الأغذية العالمي ضالعة بشكل واضح وصريح في الاستهداف المباشر للحكومة".وذكر أبو راس أن "الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة ألقت القبض على خلايا ضالعة بشكل مباشر في استهداف الحكومة، وكان على رأسها رئيسها أحمد الرهوي ورفاقه"، مؤكدا أنه "تم التحقيق والتأكد من الموضوع وهناك إثباتات".وأشار إلى أن "الخطوات التي نفذتها الأجهزة الأمنية تمت تحت إشراف الجانب القضائي بشكل كامل، وباطلاع النيابة أولا بأول على كل خطوة تم القيام بها"، مضيفا: "هذا المسار متجه إلى آخره وصولا إلى المحاكمات وإصدار أحكام قضائية".وكشف القيادي في "أنصار الله" عن "ثغرات أمنية كثيرة، من ضمنها وجود أجهزة دخلت إلى البلد بشكل غير قانوني وغير مصرح باستخدامها، وبعض الأجهزة غير مصرح باستخدامها من الأساس، وأجهزة أخرى من المفترض أن يكون هناك تصريح مسبق من وزارة الاتصالات يمنح صلاحية استخدام هذا الجهاز من عدمه".وفي 16 أكتوبر الماضي، اتهم زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي موظفين أمميين، بينهم مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الأغذية العالمي، بالتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة، مشيرا إلى ضبط تجهيزات للرصد والاستهداف وأجهزة لاختراق الاتصالات.ومنذ نهاية أغسطس الماضي، اقتحمت قوات "أنصار الله" بشكل متكرر مكاتب ومقرات عدة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، ونفذت عمليات احتجاز متعددة لموظفين أمميين محليين أو أجانب، أفرجت عن بعضهم، وذلك بعد اتهامات وجهتها لهؤلاء الموظفين بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي وتسعة من وزرائها بغارات جوية إسرائيلية على صنعاء أواخر أغسطس الماضي، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة جملة وتفصيلا.وفي التاسع من أكتوبر الماضي، كشفت جماعة "أنصار الله" عن إطلاق قواتها 1835 صاروخا ومسيرة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانئها، مؤكدة استهداف 228 سفينة منذ أواخر 2023، ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
جددت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية اتهامها موظفين تابعين للأمم المتحدة في صنعاء (وسط اليمن) بالتجسس لحساب إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة أواخر أغسطس الماضي، مؤكدة توجهها لمحاكمتهم.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة "أنصار الله" عبد الواحد أبو راس، حسب تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "السبب الرئيسي لما تم مؤخرا من اعتقال موظفين أمميين، أمني بحت وهو استهداف الحكومة".
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
قيادي في "أنصار الله" يتوعد إسرائيل برد قاس بعد تهديدات وزير دفاعها للجماعة
أمس, 01:49 GMT
وأضاف: "هناك خلية في برنامج الأغذية العالمي ضالعة بشكل واضح وصريح في الاستهداف المباشر للحكومة".
وذكر أبو راس أن "الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة ألقت القبض على خلايا ضالعة بشكل مباشر في استهداف الحكومة، وكان على رأسها رئيسها أحمد الرهوي ورفاقه"، مؤكدا أنه "تم التحقيق والتأكد من الموضوع وهناك إثباتات".
وأشار إلى أن "الخطوات التي نفذتها الأجهزة الأمنية تمت تحت إشراف الجانب القضائي بشكل كامل، وباطلاع النيابة أولا بأول على كل خطوة تم القيام بها"، مضيفا: "هذا المسار متجه إلى آخره وصولا إلى المحاكمات وإصدار أحكام قضائية".
وكشف القيادي في "أنصار الله" عن "ثغرات أمنية كثيرة، من ضمنها وجود أجهزة دخلت إلى البلد بشكل غير قانوني وغير مصرح باستخدامها، وبعض الأجهزة غير مصرح باستخدامها من الأساس، وأجهزة أخرى من المفترض أن يكون هناك تصريح مسبق من وزارة الاتصالات يمنح صلاحية استخدام هذا الجهاز من عدمه".
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
"أنصار الله" اليمنية تعتقل مسؤولا رفيعا بحكومتها بتهمة التجسس لصالح أطراف خارجية
28 أكتوبر, 21:16 GMT
وفي 16 أكتوبر الماضي، اتهم زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي موظفين أمميين، بينهم مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الأغذية العالمي، بالتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة، مشيرا إلى ضبط تجهيزات للرصد والاستهداف وأجهزة لاختراق الاتصالات.
ومنذ نهاية أغسطس الماضي، اقتحمت قوات "أنصار الله" بشكل متكرر مكاتب ومقرات عدة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، ونفذت عمليات احتجاز متعددة لموظفين أمميين محليين أو أجانب، أفرجت عن بعضهم، وذلك بعد اتهامات وجهتها لهؤلاء الموظفين بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي وتسعة من وزرائها بغارات جوية إسرائيلية على صنعاء أواخر أغسطس الماضي، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة جملة وتفصيلا.
وفي التاسع من أكتوبر الماضي، كشفت جماعة "أنصار الله" عن إطلاق قواتها 1835 صاروخا ومسيرة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانئها، مؤكدة استهداف 228 سفينة منذ أواخر 2023، ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
