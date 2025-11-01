عربي
إحباط عملية إنزال لمروحية للقوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوارميسك- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20251101/باحث-في-الشأن-الأوروبي-قرار-تسليم-توماهوك-لكييف-يخضع-لتأثير-الدولة-العميقة-في-أميركا-1106625413.html
باحث في الشأن الأوروبي: قرار تسليم "توماهوك" لكييف يخضع لتأثير الدولة العميقة في أميركا
باحث في الشأن الأوروبي: قرار تسليم "توماهوك" لكييف يخضع لتأثير الدولة العميقة في أميركا
باحث في الشأن الأوروبي: قرار تسليم "توماهوك" لكييف يخضع لتأثير الدولة العميقة في أميركا

حصري
علّق الباحث في الشأن الروسي والأوروبي، صدقي زاهر عثمان، على ما تداولته وسائل إعلام أميركية حول موافقة البنتاغون على تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"، مشيرا إلى "تضارب المعلومات في التصريحات الأميركية"، ومؤكدا أن "القرار النهائي يخضع لتأثير الدولة العميقة ويتطلب موافقة الرئيس الأميركي بعد البنتاغون".
وقال عثمان، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" ليس بمثابة تقديم هدية، بل يرتبط باعتبارات تتعلق بالدول المالكة لها وبالتدريب على استخدامها وبوجود خبراء أميركيين على الأراضي الأوكرانية".

وأشار إلى أن "المسألة معقدة وتخضع لمسار بيروقراطي طويل قبل التسليم أو الاستخدام". وأكد أن "تنفيذ هذه الخطوة، إن حصل، فسيشكل تصعيدا خطيرا في الصراع، يتجاوز في خطورته أزمة "الصواريخ الكوبية"، خصوصا مع امتلاك روسيا القدرة على الرد".

وأضح أن الانقسام داخل الولايات المتحدة يتمحور حول المخاطر المحتملة لتزويد كييف بصواريخ "توماهوك"، سواء لناحية التصعيد الميداني أو احتمال الصدام المباشر الذي قد يضر بأوروبا والولايات المتحدة معا، في وقت ترفض فيه الشعوب الأوروبية الانخراط في مواجهة مباشرة مع روسيا.
وأضاف: "السياسة التي تعتمدها إدارة ترامب الحالية تقوم على تجنب الصدام المباشر، والتعامل بحذر مع التراكمات التي خلّفتها الإدارة السابقة، ما يضعها أمام تحديات معقّدة في إدارة الملف الأوكراني".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: البنتاغون أعطى البيت الأبيض الإذن بنقل صواريخ "توماهوك" إلى كييف
أمس, 17:37 GMT
وتابع عثمان: "الدول الأوروبية شكّلت العائق الأساسي أمام المسار السلمي الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، لافتا إلى "أن مستقبل هذا المسار مرتبط بطبيعة الدولة الأوكرانية نفسها".
وأشار أن "المسار السلمي قد يحقق للولايات المتحدة مكاسب اقتصادية واستثمارية كبيرة"، مشيرًا إلى "أن الشركات متعددة الجنسيات، بعلاقاتها المتجذرة داخل الولايات المتحدة، تدير مصالحها وفق منطق السيطرة والهيمنة العالمية"، وأن "الدولة العميقة الأميركية لا تنظر إلى روسيا كشريك استراتيجي طويل الأمد، نظرًا لتعارض رؤيتها مع النظام الأحادي القطبية الذي تسعى واشنطن لتكريسه، مقابل العالم المتعدد الأقطاب الذي يدعو إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وختم عثمان بالتأكيد أنه "لا أفق لوقف شامل لإطلاق النار في الظروف الراهنة"، معتبرا أن "ذلك لن يتحقق إلا بعد الوصول إلى مرحلة التصعيد القصوى، وإلى حافة الانهيار، وحل الأسباب الجذرية للعملية العسكرية الخاصة"، مشددا على "أهمية التفوق الميداني والعتاد البشري والسيطرة على البلدات من الناحية الاستراتيجية".
