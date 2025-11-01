https://sarabic.ae/20251101/تدمير-98-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---الدفاع-الروسية-1106617979.html
تدمير 98 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية
تدمير 98 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت خلال الليل من اعتراض وتدمير 98 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية. 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T05:00+0000
2025-11-01T05:00+0000
2025-11-01T05:00+0000
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وذكرت الوزارة في بيانها أن عمليات الاعتراض جرت بين الساعة 11 مساءً من يوم 31 أكتوبر والساعة 7 صباحاً من 1 نوفمبر، موضحةً أن 45 مسيّرة أُسقطت في مقاطعة بيلغورود، و12 في سمارا، و11 في منطقة موسكو، بينها ست كانت متجهة نحو العاصمة.كما تم إسقاط 10 مسيّرات في كل من فورونيج وروستوف، و4 في تولا، و2 في ليبيتسك، و2 في ريازان، بالإضافة إلى مسيّرة واحدة في كل من كورسك وكالوغا.وأكدت الدفاع الروسية أن القوات المسلحة ترد على الهجمات الأوكرانية بضربات دقيقة باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية، إضافة إلى الطائرات المسيّرة، مشددة على أن الأهداف تقتصر على المنشآت العسكرية ومرافق الصناعات الدفاعية الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251031/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-130-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-البلاد-خلال-الليل-1106580691.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
تدمير 98 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت خلال الليل من اعتراض وتدمير 98 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية.
وذكرت الوزارة في بيانها أن عمليات الاعتراض جرت بين الساعة 11 مساءً من يوم 31 أكتوبر والساعة 7 صباحاً من 1 نوفمبر، موضحةً أن 45 مسيّرة أُسقطت في مقاطعة بيلغورود، و12 في سمارا، و11 في منطقة موسكو، بينها ست كانت متجهة نحو العاصمة.
كما تم إسقاط 10 مسيّرات في كل من فورونيج وروستوف، و4 في تولا، و2 في ليبيتسك، و2 في ريازان، بالإضافة إلى مسيّرة واحدة في كل من كورسك وكالوغا.
وأكدت الدفاع الروسية أن القوات المسلحة ترد على الهجمات الأوكرانية بضربات دقيقة باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية، إضافة إلى الطائرات المسيّرة، مشددة على أن الأهداف تقتصر على المنشآت العسكرية ومرافق الصناعات الدفاعية الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.